Sociedades cascada citan a junta de accionistas para votar aumento de capital por US$216 millones

La pesada carga financiera de las sociedades aguas arriba de SQM terminó por pasarles la cuenta. Potasios y Pampa Calichera acordaron solicitar un aumento de capital por US$216 millones, esto para hacer frente a los vencimientos de deuda de agosto y septiembre.

La situación venía siendo analizada por los directorios de las empresas desde hacía meses. De hecho, a administración encargó en agosto de 2019 un estudio a EuroAmerica e IQ Finance para mejorar su estructura financiera, los cuales concluyeron que era necesario realizar un aumento de capital en las compañías.

Así, las sociedades cascada, que tienen el 28,75% de SQM, informaron mediante una serie de hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero, que los directorio acordaron citar a junta extraordinaria de accionistas para el próximo 27 de marzo, con el fin de aprobar los aumentos de capital.

Según los hechos esenciales, el total recaudado se destinará a pagar las cuotas de capital y/o intereses de las obligaciones que la sociedad mantiene actualmente con bancos y otros acreedores financieros, que venzan en el corto plazo.

Pampa Calichera informó que buscará a probar la emisión de acciones por US$173,5 millones. Potasios, en tanto, requerirá otros US$42,9 millones, parte de los cuales se destinarán a suscribir el proceso de Calichera, en la cual posee un 10% de la propiedad.

El anuncio se produce luego de que la semana pasada SQM reportara una caída de 36,7% en sus ganancias de 2019, las que llegaron a US$280,6 millones.

De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, los ingresos de la minera no metálica ascendieron a los US$ 1.963,6 millones, lo que se compara negativamente con los US$ 2.265 millones de 2018

En 2018, Norte Grande, matriz que consolida a las sociedades cascada, y que pertenece en un 67,59% a SQYA, ligada a Julio Ponce, informó que recibió US$172 millones en dividendos, y US$111 millones en 2017.