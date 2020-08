S&P 500 logra el primer récord desde febrero, borrando su caída del coronavirus

EL S&P 500 cerró este martes en su nivel más alto hasta ahora, coronando un repunte notable impulsado por un estímulo gubernamental sin precedentes y el optimismo entre los inversionistas sobre la capacidad del mundo para gestionar la pandemia de coronavirus.

El índice bursátil de referencia de EE. UU. superó su récord anterior de 3.386,15 desde el 19 de febrero, borrando una caída histórica durante febrero y marzo que puso fin al mercado alcista más extenso de la historia. El S&P 500 ha subido ahora un 5% este año.

Todo el capítulo, de peak a peak, se extendió solo a 126 días de operaciones y marca la recuperación más rápida del índice desde un mercado bajista. El récord también pone fin a una semana de anticipación para los analistas e inversionistas que habían visto al S&P 500 cruzar el hito varias veces en las operaciones intradiarias solo para retroceder.

Las acciones de todo, desde las grandes empresas de tecnología hasta las acciones de energía derrotadas, se han recuperado bruscamente de sus mínimos. Las acciones de Amazon han extendido sus ganancias para el año a casi 80%, mientras que Halliburton se ha más que triplicado desde su mínimo de marzo y ha reducido sus pérdidas de 2020 a aproximadamente el 33%. Clorox ha estado entre los ganadores de la pandemia, subiendo casi un 50% este año.

El cambio de rumbo del mercado de valores refleja las apuestas de los inversores sobre un repunte el próximo año en las ganancias corporativas y la actividad económica. Pero muchos están luchando por conciliar los logros con la continua crisis de salud, que ha matado a más de 170.000 personas solo en EE. UU., ha llevado el desempleo al nivel más alto desde la Gran Depresión y ha arruinado la expansión económica más larga de la historia.

“Hay una sensación de euforia en el mercado de que vas a ganar dinero”, dijo Steven Wagner, director ejecutivo de Omnia Family Wealth, sobre sus interacciones con los inversionistas en las últimas semanas. “Pero también están desconcertados por la desconexión (con la economía) y lo que ven en sus negocios, sus vidas y lo que están haciendo los precios de las acciones”.

Establecer un nuevo hito récord en 2020 alguna vez pareció improbable para muchos inversionistas. El S&P 500 cayó un 34% desde su máximo de febrero a su mínimo de marzo, ya que la pandemia paralizó prácticamente las economías de todo el mundo. El repunte posterior ha sido casi igual de rápido.

Los inversionistas de todo tipo han entrado en masa en el mercado de valores desde que el gobierno de EE. UU. intervino para apuntalar la economía. Los administradores de dinero institucionales que prometen no apostar nunca contra la Reserva Federal continuaron comprando acciones después de que el banco central redujo las tasas de interés a casi cero y actuó para estabilizar los mercados crediticios. Y las aplicaciones de comercio sin comisiones atrajeron a los operadores diarios al mercado al ritmo más rápido desde el apogeo de la era de la inversión de las punto com.

La intervención de la Fed, en el proceso, empujó los rendimientos de los bonos hacia sus niveles más bajos. A falta de otras opciones atractivas de rentabilidad en este entorno, muchos inversionistas dicen que no vieron otra opción que seguir apostando por las acciones o arriesgarse a perderse el rally. El problema ha sido tan común en los últimos años que tiene su propio acrónimo: TINA o There Is No Alternative to Stocks (no hay alternativa a las acciones).

Esa dinámica ha ayudado a que el S&P 500 suba más de un 50% desde que tocó fondo en marzo, liderado por fuertes ganancias entre las empresas más grandes del mercado. Los gigantes tecnológicos, que componen una parte desproporcionada del índice, se han beneficiado de medidas de bloqueo que han acelerado la adopción de servicios de redes, comunicaciones y compras en línea.

Apple ha subido más de 55% en lo que va de año y se acerca a un valor de mercado de 2 billones de dólares, mientras que Microsoft ha subido un tercio. Junto con Amazon, la matriz de Google, Alphabet y Facebook, las empresas comprenden aproximadamente el 25% del S&P 500. Eso les otorga una influencia considerable sobre la dirección del mercado.

Esas acciones son aún más influyentes en el índice compuesto Nasdaq, que ha establecido 34 récords este año, incluido el de ayer, mientras que subió casi un 25%. El Promedio Industrial Dow Jones, por otro lado, aún tiene que recuperarse de las pérdidas provocadas por la pandemia. El índice de primera clase de 30 acciones ha bajado casi un 6% desde su máximo de febrero y más del 2% en 2020.

Mark Stoeckle, director ejecutivo de Adams Funds, dijo que el aumento de las acciones de Amazon y Microsoft, dos de sus mayores participaciones, ha sido fundamental para ayudar a su fondo a superar al S&P 500. Sin embargo, en mayo comenzó a tomar parte de las ganancias para comprar acciones de acciones vencidas, como el operador de casinos Las Vegas Sands Corp.

“Esas son las acciones elegidas por Dios, con la forma en que ha reaccionado el mercado”, indicó Stoeckle sobre las acciones de las grandes empresas tecnológicas.

El S&P 500 ahora representa una parte más pequeña de la economía en general que en años anteriores. Las acciones de aerolíneas, cruceros y energía vencidas, muchas de las cuales aún han bajado más del 50% este año, ejercen una menor presión sobre el índice que antes. Es más, el mercado de valores no refleja grandes partes del mundo empresarial, como las muchas pequeñas empresas que están cerrando.

Los alcistas del mercado de valores han optado por mirar más allá de la sombría realidad económica y han enganchado sus apuestas a la perspectiva de tiempos más optimistas. La economía sufrió su mayor contracción registrada en el segundo trimestre y las ganancias corporativas se han desplomado. La tasa de desempleo se mantuvo justo por encima del 10% el mes pasado, el gasto minorista cayó y la actividad manufacturera se contrajo.

Algunos de esos indicadores han comenzado a mejorar, respaldando el argumento de que la recuperación de la economía tendrá forma de V. Se espera que las ganancias, por ejemplo, se contraigan a niveles más modestos durante el resto del año antes de comenzar a subir en el primer trimestre de 2021. Los niveles de desempleo y las cifras de ventas han rebotado desde sus mínimos en junio y julio.

Aun así, la marcha del S&P 500 de regreso a su máximo ha dejado al mercado de valores con un precio de perfección y peligrosamente expuesto a otro tambor, dicen algunos analistas.

El índice actualmente cotiza a 22,6 veces las ganancias proyectadas durante los próximos 12 meses, según FactSet. La última vez que las acciones se negociaron a ese nivel fue en 2000, antes del estallido de la burbuja de las punto com. La mayoría de las acciones de las grandes empresas tecnológicas son particularmente caras, cotizando a 26 veces las ganancias respectivas.