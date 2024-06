El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la política nacional del litio que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric y respaldó su postura con los recientes resultados que arrojó esta política en su desarrollo. El secretario de Estado valoró la cantidad de propuestas que recibió el Ejecutivo para la explotación de los 26 salares que se identificaron para la explotación tras el cierre del proceso la noche de ayer.

“Este proceso, después de la identificación de esos 26 salares, fue seguido de una invitación a presentar expresiones de interés para invertir en estos salares. Ese proceso se cerró anoche y cerró con 88 expresiones de interés de 54 empresas distintas provenientes de diez países del mundo”, destacó el ministro Marcel en el marco del seminario Latin American Cities Conferences: Santiago del Council of the Americas.

88 propuestas de 54 empresas: Mario Marcel destaca la convocatoria para invertir en los salares de litio de Chile

Ante este contexto, el secretario de Estado estimó que el proceso de licitación para la explotación de litio en Chile será competitivo. “Para los que pensaban que estábamos atrasados, nos estamos poniendo rápidamente al día”, agregó.

Por otro lado, el ministro Marcel destacó el aporte que generará para la producción de litio en Chile el reciente acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de litio en el Salar de Atacama en el largo plazo: “No vamos a incrementar nuestra producción en 10 o 15 años más, la vamos a incrementar el próximo año como producto del acuerdo entre SQM y Codelco”

“Vamos a tener una combinación de joint ventures, públicos-privados, con proyectos también íntegramente privados en una multiplicidad de salares al tiempo que mantenemos 30 de esos salares, más de un 30% del área de salares protegida. Esos son los avances que vamos teniendo”, añadió el ministro de Hacienda.

Luego, por medio de un comunicado, el Ministerio de Minería acotó que, “ahora (procede) la etapa de evaluación de los antecedentes para definir las zonas que se priorizarán para la ejecución de proyectos y cuáles serán los mecanismos de asignación de Contratos Especiales de Operación de Litio, realizando previamente Consulta Indígena en caso de susceptibilidad de afectación”.

En tanto, según comentó la cartera de Minería, los resultados detallados del proceso de llamado a manifestar interés (RFI, por sus siglas en inglés) se darán a conocer el martes 9 de julio.

Aprovechar las oportunidades

En la cita, el secretario de Estado también respaldó las palabras del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, sobre las oportunidades que tiene la región.

“Para aprovechar un momento que es favorable para nuestra región, es importante tener ciertas características estructurales que nos ayudan, como por ejemplo ser una economía abierta, tener instituciones sólidas donde el imperio y la ley operen. Chile en este periodo no solamente se ha mantenido como una economía abierta, sino que ha aumentado o intensificado su relación con el resto del mundo”, resaltó el ministro.

Además, el economista también resaltó el impacto favorable que tiene cerrar discusiones de reformas económicas, como lo fue en su momento el royalty minero: “El resultado es que los planes de inversión en cobre se han triplicado respecto de los que teníamos hace poco más de un año atrás para el periodo 2024-2027. Estos no son proyectos que están recién empezando a pensarse, son proyectos que tienen la aprobación de los directorios de las compañías, que tienen la aprobación ambiental, tienen todos los permisos para desarrollarse”.

“Vamos a tener desde finales de este año y especialmente durante el 2025, un aumento importante de la inversión en minería del cobre”, añadió.

En esa línea, el secretario de Estado destacó el aporte en inversión que se busca generar con el desarrollo de la una industria de energías renovables, la reforma al sistema de permisos para proyectos de inversión, la construcción de data centers y el desarrollo de obras públicas, entre otros temas.

Por otro lado, el ministro Marcel resaltó la importancia de terminar la tramitación de temas como la reforma previsional y el pacto fiscal.

“Estamos trabajando para que nuestra economía recupere su potencial de crecimiento, para que sea una economía más sostenible, más inclusiva y en eso, por cierto, para nosotros la inversión extranjera tiene un papel fundamental. Chile es un país abierto a la inversión extranjera, nosotros no negociamos inversiones, tenemos simplemente un conjunto de reglas del juego abiertas a quienes quieran venir a Chile”, comentó en sus palabras finales.