¿A cuánto cambiará la selección Argentina los US$ 42 millones del premio de la FIFA? La Scaloneta no se salvaría del cepo cambiario

La fiebre por la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 contagia a los argentinos sin excepción y se expande en todos los rincones del país, a tal punto que ya se coló en la agenda de las autoridades de su propio banco central.

Premio a pesos

La Scaloneta, como se conoce a la selección de fútbol de Argentina que dirige el técnico Lionel Scaloni, fue tema de conversación este jueves al término de la reunión de directorio de la institución, en la que participó su presidente, Miguel Pesce.

Los funcionarios hablaron sobre el premio en dólares que recibirá la Asociación de Fútbol Argentino, tanto si ganan la copa (US$42 millones de la FIFA) como si la pierden (US$30 millones), según dijo una persona con conocimiento directo de las conversaciones. La Conmebol ya prometió que añadiría otros US$10 millones si el campeón fuera sudamericano.

En el banco central creen que la euforia no es motivo para dar concesiones. La normativa es clara e indica que la selección deberá vender los dólares que obtuvieran de los premios en el mercado oficial de cambios, a una modesta tasa de 172,70 por dólar, la mitad del valor al que cotiza el peso en el mercado de capitales (324 por dólar MEP). La operación, que deberá realizarse en un plazo no mayor a los cinco días desde el momento en que se hayan recibido, significaría una pérdida de hasta 7.868 millones de pesos para la selección de fútbol. Un vocero del banco central no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

¿Un billete de Messi?

La reunión del jueves dio espacio para hacer bromas sobre la posibilidad de emitir un billete conmemorativo de la selección nacional. Los directores más entusiasmados, como Lisandro Cleri, ferviente simpatizante de Boca, y Eduardo Hecker, seguidor de Independiente, coincidieron en que un billete con este diseño despertaría el espíritu coleccionista de los argentinos.

Lionel Messi y Lionel Scaloni

Argentina ya ha emitido monedas conmemorativas en momentos clave, como la celebración del Mundial 1978, el Bicentenario en 2016 y el 50 aniversario de la muerte de Eva Perón.

La propuesta que más adhesiones captó fue la plasmar la cara de Lionel Messi en el billete de 1.000 pesos, dado que para los funcionarios es importante que la cifra empiece con un ‘10′. ¿Y en el dorso del billete? La Scaloneta, dicen, ya hizo suficiente mérito para quedar inmortalizada ahí.

La ilusión del BCRA

La reunión de directorio no fue la única referencia de Miguel Pesce al éxito de Argentina en Catar. Durante la noche del jueves, en la fiesta de fin de año que celebró su entidad en el club del banco central, los casi 1.000 empleados invitados alentaron a la selección: el tema elegido fue ‘Muchachos’, el hit de la banda La Mosca Tsé-Tsé que se escucha desde hace semanas en las calles de Argentina.