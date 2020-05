AFP posicionan a 23 directores en juntas de accionistas: 7 nuevos y la mayoría mujeres

Un total de 23 directores independientes lograron posicionar las AFP en las mesas de 17 empresas durante las juntas ordinarias de accionistas de esta temporada. De ellos, 21 son directores titulares, y dos son suplentes. En esta oportunidad, 16 directores fueron renovados en el mismo puesto, pero entraron siete nombres nuevos, de los cuales, más de la mitad son mujeres.

En concreto, entre los nuevos representantes que ingresaron, en Concha y Toro se encuentra Janet Awad, ingeniera comercial, primera vicepresidenta de Sofofa, y ex gerente general de Sodexo. En Sonda, designaron como director titular a Carlos Hurtado Rourke, ingeniero civil de industrias con mención química, ex director de Compass Group AGF, y ex gerente general de Inversiones Petrohué. En Entel posicionaron a Enrique Gundermann, ingeniero civil industrial, presidente del directorio en Ikea Chile, Colombia y Perú, y ex gerente general corporativo de Sodimac.

Por otro lado, en Ripley lograron tres directores titulares: Sandra Porcile, ingeniera civil industrial química, directora de Protteina Foods Chile y Perú, y ha tenido posiciones de liderazgo en empresas como Cencosud, Nike, Nestlé y Kraft; Renato Ramírez Fernández, ingeniero comercial, presidente de Envases del Pacífico, ex gerente general de Embotelladora Andina; e Isabel Bravo Collao, ingeniera comercial, ex gerenta de finanzas de Movistar.

Mientras que en Cintac llegó a integrar la mesa Susana Torres Vera, ingeniera civil química, ex CEO de Endress+Hauser, y ex presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. De este modo, 4 de los 7 nuevos directores titulares designados son mujeres.

“El año pasado las AFP pusieron foco en los temas de género en la designación de directores para empresas IPSA, y ahora vuelven a hacerlo, dejando en claro que al menos el nombramiento de directoras que hacen las AFP, está bastante por sobre el promedio respecto a lo que pasa en empresas IPSA o IGPA”, comenta el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín.

Además, agrega que el gremio hizo “un pedido especial al headhunter para que los candidatos a directores que se presenten sean personas con las competencias y capacidades necesarias, pero no solamente en temas de administración de empresas, finanzas, entre otros, sino que también, con competencia en poder aportar en el directorio dado el contexto que vive el país”.

Entre los directores titulares renovados se encuentran Alfredo Ergas en Banco de Chile; Enrique Bone en Sonda; Abel Bouchon y Juan Andrés Olivos en Cristales; Pilar Lamana en Andina-A. Por otro lado, en ECL se renovó como directores titulares a Mauro Valdés y Claudio Iglesias, y como directores suplentes a Ricardo Lira y Victoria Vásquez. En Entel se renovó a Jorge Salvatierra; en Cencoshopp a Rafael Fernández y Victoria Vásquez; en Cencosud a Alejandro Pérez y Mario Valcarce, y en LATAM a Patrick Hom y Eduardo Novoa.

Para liderar este proceso, las AFP contrataron a Humanitas como headhunter, desde donde señalan que “el nuevo escenario cambia las preguntas, por lo tanto los directorios deben cambiar en su conformación y funcionamiento para responder estas nuevas interrogantes”.

Asimismo, explican que “estos cambios ya se veían desde fines de año pasado, por la crisis social. Es por eso que se requiere incorporar nuevas habilidades de liderazgo y diversidad (de género, trayectoria, experiencia, entre otros) en los gobiernos corporativos. Hoy vemos algunos casos de empresas que han tomado malas decisiones en sus directorios, producto de lo cual se han visto obligadas a rectificar o replantear su estrategia. Eso evidencia la importancia de contar con directores que tengan una mirada 360, sepan leer señales del entorno y puedan garantizar mayor transparencia y confianza hacia todos los stakes”.

Añaden que todo lo anterior, “además de tener el calibre y criterio que les permita cumplir su rol en calidad de independientes, teniendo en cuenta que representan los intereses de todos los trabajadores chilenos”.