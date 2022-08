Agrosuper reporta descenso de utilidades en el primer semestre, pese a alza de los ingresos

Agrosuper informó sus resultados financieros al cierre del primer semestre. La firma registró ganancias por US$ 212 millones en el primer semestre de 2022, lo que representa una baja de 23,7% en relación al mismo lapso de 2021. En tanto, entre abril y junio la firma reportó utilidades por US$ 153 millones, siendo esto un 9,0% menos que en el segundo trimestre del año pasado.

En cuanto a las ventas, la empresa reportó ingresos por US$ 2.074 millones entre enero y junio pasado, esto es un aumento de 6% en doce meses. Por su parte, de manera trimestral, la compañía US$ 1.023 millones entre abril y junio de 2022, un incremento de 3,3% versus el segundo trimestre del ejercicio anterior.

Por su parte, el Ebitda consolidado, pre fair value, fue de US$ 398,1 millones, lo que equivale a un crecimiento de un 4,8% versus el primer semestre de 2021, resultando un margen Ebitda consolidado, pre fair value, de 19,2%, cifra similar al 19,4% al obtenido los seis primeros meses del año anterior.

En su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa consignó que al cierre del primer semestre del año, el margen Ebitda del segmento Carnes alcanzó un 17,1%, cifra menor al 26,5% alcanzado en el mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el mayor costo de venta derivado de la sostenida alza en los precios de las materias primas junto con una caída en el precio promedio del segmento respecto al año anterior y un mayor costo de distribución debido a mayores tarifas de fletes y mayor volumen de exportación.

En tanto, dice el documento, el segmento Acuícola obtuvo un margen Ebitda (pre fair value) para el primer semestre de 2022 de 23,4%, en contraste con el 4,8% obtenido el primer semestre de 2021. “Este mejor desempeño se explica principalmente por la mejora en los precios internacionales, desde el segundo semestre de 2021, derivados de la fuerte demanda de consumo desde nuestros principales destinos de exportación (USA, Brasil y Asia) sumado a un acotado crecimiento en la oferta de salmón a nivel global durante el presente año”, dice la firma.