Alan Meyer y crecimiento de Mercado Libre: “En Chile estamos entre 4 y 5 millones de paquetes entregados al mes”

El episodio de este miércoles del programa de La Tercera TV “Money Talks”, tuvo como invitado al vicepresidente de Mercado Libre para Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, Alan Meyer, quien tomó el espacio para hablar sobre la trayectoria y crecimiento de la empresa, desde su contratación hace 10 años. “Cada trimestre logramos aumentar la eficiencia, bajar la cantidad de errores, lograr llegar con más empresas y más marcas que prefieren vender a través de Mercado Libre. Más usuarios, más confianza, más frecuencia, pero no quiero dejar de mencionar que esto no es sin problemas”, declaró el ejecutivo.

“Yo creo que ya estamos cerca de cruzar la barrera de entregar del orden de 100 millones de paquetes al mes. En Chile estamos entre 4 y 5 millones de paquetes al mes”, aseguró Meyer.

Hace 25 años que Mercado Libre llegó a Chile, en un contexto en el que público no estaba habituado a las compras online. Así Meyer recordó las complicaciones de la empresa a sus inicios, debido a la poca penetración del internet en Latinoamérica. Sostuvo que un acierto fue el seguro de compras, algo que no existía en otras plataformas de marketplace.

“Resultó una muy buena tecnología, una muy buena solución como medio de pago (...). En Chile ya son más de 100.000 los los clientes de Mercado Pago como plataforma de pago”, indicó Meyer, quien también agregó que esta tecnología sirvió para que otras empresas la incorporara.

La transición de la empresa los llevó a que hoy el 99,5% son productos nuevos, y el resto son usados, con lo que sostiene que las marcas utilizan el espacio como un mall. “El 2014 más o menos la mitad de lo que se vendiera usado, y de lo nuevo el 80% o 90% lo vendían pymes (...) Hoy en día tenemos 32.000 pymes y 800 marcas vendiendo en Mercado Libre en Chile y tú vas viendo que ese es un paso. En el caso de Colombia estamos alrededor de 5.000 pymes en el caso de Perú estamos alrededor de 2.000. Te das cuenta como cada país ha tenido su historia su crecimiento. En Brasil es mucho más de 100.000 empresas”, señaló.

Con lo anterior, agregó que “Costanera Center recibe tres millones, tres millones y medio de visitas al mes, nosotros recibimos eso al día. Entonces para la gente que se dice lo que le gustaría tener un local en el costal de Center, si es que tiene la capacidad de hacerlo va a entrar a una cola de espera, unos costos increíbles, años amarrados al contrato que es razonable, si estás haciendo ese tipo de inversión. Acá puede tener ese flujo mensual en un día y sin pagar ningún costo por estar acá adentro”.

Otra parte importante en la trayectoria de la empresa fue el periodo de pandemia por el Covid-19, donde Meyer sostiene que “estábamos muy bien parados en términos de tecnología”. Así, recordó que Mercado Libre pasó de 15 mil pymes a 30 mil, además de aumentar la cantidad de proveedores, lo que también se vio reflejado en que las ventas se multiplicaron por 10.

Previo a la pandemia, el comercio electrónico abarcaba el 9% del comercio total, mientras que ahora, según Meyer, el porcentaje llegó al 17%.

Por delante, Meyer sostiene que Latinoamérica tiene varios desafíos, y pese a que Chile se considera como un país adelantado en términos de conectividad, compradores por internet y penetración e-commerce, queda como desafío la digitalización de las pymes además de penetrar en las nuevas generaciones, que plantea, prefieren los lugares físicos.

Competencia

Meyer apunta a que Mercado Libre “ya compite regionalmente o mundialmente con todo, o sea, si le preguntas a una persona promedio, cuánto compra a los chinos, dice claro Aliexpress, por decirlo muy frecuentemente. Le compro a los chinos otro tipo de productos, probablemente, pero le compro”.

Así, el ejecutivo asegura que no cambiaría la competencia en caso de que se instalaran empresas como Amazon en el país, puesto que la oferta se mantendría parecida. “Qué es lo que no ha llegado, la bodega no ha llegado, quizás una oficina local, pero negocio y capacidad de comprar desde marketplaces como ese y otros y europeos hay hace mucho tiempo, o sea a ti no te hace una gran diferencia el que esté en físicamente acá con una oficina”, indicó.

Con lo anterior, el ejecutivo reconoce que la ventaja de Mercado Libre se centra en su promesa de seguridad, rapidez, y proveer diferentes medios de pago, además de facilidad en la forma de pago.

“Creo que nos ha ido muy bien entendiendo los medios de pago que localmente se utilizan, cuáles son los problemas que tienen, incorporar medios de pago digitales, y otros que son muy propios y locales. Eso es una cosa, la logística puede ser de afuera o local, pero tienes que construirla”, señaló.