Alejandra Cox debuta como presidenta de las AFP con un frente a frente con David Bravo sobre Pensión Básica Universal

La reforma previsional sigue entrampada en el Senado. Y con escaso avance. Mientras el debate político sigue con el foco puesto en la distribución del pilar contributivo, distintas propuestas comienzan a aparecer para el debate público. Una de ellas es la que planteó en entrevista con Pulso la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, de fijar una pensión básica universal, “que sea generosa y muy simple de administrar. Eso daría un respiro inmediato a los actuales pensionados y a quienes se pensionen en los próximos dos a tres años”.

Hoy ese tema fue debatido precisamente por Cox, quien hizo su estreno público como presidenta de esa entidad gremial en el seminario de Icare llamado “Pensiones hoy”, donde analizó el sistema junto al economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo.

Si bien se abordaron distintas temáticas donde hubo consenso, como la falta de educación previsional y el poco acuerdo político para haber avanzado hace bastante tiempo en una reforma previsional, el foco de mayor discrepancia estuvo puesto en la propuesta que lanzó Cox de avanzar en la pensión básica universal.

Para David Bravo, quien lideró la última comisión para hacer una propuesta de reforma previsional, no es la mejor de las propuesta dado el contexto actual. “Es difícil en el contexto actual de discusión en que estamos. Si tuviéramos plasmada una estructura de lo que será el sistema de pensiones en los próximos 10 a 20 años y tuviéramos los consensos mínimos en la materia, podríamos empezar a mirar ese tipo de propuestas”. Y añadió: “lo que me preocupa más es cuál es la mirada que tenemos del sistema hacia adelante. ¿Vamos a quedarnos con una pensión base? Porque en definitiva si no logramos mejorar las pensiones ese es el piso y cualquier cosa después de ese piso depende del esfuerzo individual”.

Para Bravo, “estamos haciendo esta discusión, principalmente, porque tenemos un debate muy desordenado y frente al hecho prácticamente seguro de que vamos a postergar una reforma este año, está todo abierto”.

Ante este emplazamiento, la respuesta de Alejandra Cox no se dejó esperar: “La idea de la pensión básica universal ha estado por bastante tiempo flotando, sobre todo porque la cobertura de transferencia fiscal ha ido aumentado y la idea de que esto llegue a todos no es el salto más grande para el sistema, sino que lo más importante son los incentivos para que las personas de ingresos bajos ahorren”.

Para Cox, una pensión básica tiene sentido porque “no sabemos la historia de cada persona. Lo único que sabemos es que hay mucha gente que tiene una vejez precaria, entonces fijar un piso tiene un valor en sí mismo. De eso se trata esta propuesta y puede perfectamente conversar con cualquier otro diseño del manejo de los ahorros”.

Bravo puso otro punto sobre la mesa: “Si la propuesta es avanzar en la pensión básica universal debemos ver el financiamiento. Hoy salió una información en la prensa sobre el costo que tendría esta medida: estamos hablando del orden de US$6 mil millones anuales. Esa discusión es relevante, pero no gustaría que la discusión se fuera a como lo han sido las últimas discusiones”.