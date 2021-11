Alejandra Mustakis: “Ojalá que ambas posiciones se nivelen y logren ser un Presidente para todo Chile”

-Se despejaron las dudas. La segunda vuelta será entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. El candidato del Partido Republicano sacó más votos que el abanderado de Apruebo Dignidad, y el país se enfrentará a dos propuestas económicas muy disímiles en el balotaje. La reconocida emprendedora, Alejandra Mustakis, dijo a Pulso que será clave que haya una estrategia país, de unidad para poder avanzar en el desarrollo de emprendimientos y pymes, más allá del resultado del 19 de diciembre.

Indicó, además, que el nuevo Presidente debe ser “de todos los chilenos”, y no gobernar “solo para un lado”. Además, recalcó que las pymes seguirán siendo el motor para el desarrollo económico de Chile.

¿Cuál es la lectura que hace de los resultados de la elección, desde el punto de vista económico?

-En términos económicos uno podría decir que las votaciones se fueron a dos extremos. Uno podría sentir que hay dos visiones bien diferentes, y que de alguna manera son bien sorprendentes los resultados. Lo que uno podría esperar en términos económicos para las pymes es que ojalá ambas posiciones se nivelen y logren ser un Presidente para todo Chile.

Que la unión, el buscar acuerdos y una estrategia país, es lejos lo más importante. Esa estabilidad se ve al final del día en la calle, en el emprendedor, que necesita que las cosas anden, necesita un país unido, no de divisiones ni con una sola visión.

Esta vez las encuestas sí acertaron sobre quienes pasaban a segunda vuelta. Se dio el escenario esperado y que se cataloga como los extremos. ¿Qué espera que se vaya moderando en ambos programas económicos?

-Cualquiera de los dos que salga, tiene que gobernar para todo Chile. El centrarse, en ambos casos, de forma que puedas conquistar a todo el resto de los chilenos que no están de acuerdo con tu programa es importante, porque uno gobierna para todos los chilenos. Cuando los países crecen es cuando tienen estrategias de largo plazo, y esas estrategias a largo plazo se arman con unión, con acuerdos.

Hoy se terminó de demostrar que Chile, de alguna manera, está súper dividido. Debería haber un gran centro, un gran acuerdo que logre que hagamos una estrategia país mucho más visionaria, mucho más de arriba que pensar que en cuatro años se hagan los cambios, que tampoco es real. No puedes estar cambiando de plan a cada rato, eso no funciona, es lo menos efectivo y eficiente que existe.

O sea, estos temas cortoplacistas no dan fruto...

Hacer cambios grandes en cuatro años, cambiando todo, no lo conozco, no lo creo. Creo que si uno quiere cambios profundos, tiene que tomar estrategias en el nivel que estamos hablando. Estamos hablando de países que tienen que cambiar. Creo en estrategias de acuerdos, de todos los sectores, que pudiéramos armar una estrategia y un plan país donde todos nos sintamos parte. Y que esa estrategia vaya por sobre los gobiernos que vengan, porque si vamos a estar cambiando la estrategia cada vez que salga un gobierno por cuatro años, lo veo súper ineficiente.

¿Desde el mundo de los emprendedores consideran como evidente que estos programas tengan que moderarse?

-Lo que pasa es que no puedes gobernar para un sector del país, tienes que gobernar para todos los chilenos. En este caso, que estamos hablando de dos personas que representan posiciones súper distintas, y no digo que una esté mal y otra bien. Cualquiera de los dos que salga, tiene que tratar de ir a un centro y a una unión país donde podamos armar una estrategia conjunta. Eso le da estabilidad y un plan a todos los chilenos que quieran emprender, a todas las pymes y microempresarios.

De los programas económicos de los dos candidatos que van a segunda vuelta, ¿qué es lo que más le preocupa y qué cree que se debería cambiar?

-Es fácil decir, es difícil hacer. Chile es un país que necesita muchos cambios, y eso no me cabe ninguna duda, y tenemos que mejorar millones de cosas. Tenemos que poner incluso más límites económicamente en muchos temas. Los empresarios debemos ser los primeros en castigar la colusión, en castigar a los que no pagan, a los que se aprovechan. Es lo primero que tenemos que hacer, y luego seguir haciendo empresas. Para que un país funcione necesitas que mucha gente quiera invertir, que se sienta tranquila, que cuide las pymes, que podamos tener competencia. En ambos casos podrían tener muchas más propuestas para este sector, que no sé si estén tan representados y se puede hacer más. Hay un espacio muy bonito para que lo tomen.

¿Qué esperan las pymes de la campaña que comienza este lunes de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre?

-Son los que dan la mayor cantidad de empleos, somos el motor de la economía, y por lejos es donde va a crecer el país. El país no va a crecer en otra cosa que no sean pymes y emprendedores. Los emprendedores necesitan que de alguna manera se los ponga al centro, que entendamos y que lo tomemos como un motor vital para el país, vital para lo que viene. Eso implica hacerles primero más fácil la vida, está lleno de burocracia. Hay un montón de cosas por hacer, pero para hacer esas cosas necesitas certeza de un país.

¿Esperan reunirse con ambos candidatos?

-Desde lo que me ha tocado como gremialista, que ya no es mi caso, siempre hemos tenido buena relación con todos. Creo que todos le ponen harto foco a los emprendedores, no es algo que no hagan. Lo que pasa es que en este minuto hay que ser claros con las reglas y hay que armar esta estrategia país. No vamos a cambiar la educación si eso no pasa, ni la salud, ni las pensiones. Los dolores más grandes de Chile van a seguir igual si no somos capaces de armar una estrategia entre todos.