Almacén Gurú: el nuevo vecino del barrio

Septiembre de 2019. La mayoría de los chilenos pensando en la parrilla o en salir de mini vacaciones. Nadie preveía cómo cambiaría el país y el mundo en los próximos meses. Carlos Uhlmann, Ignacio Eyzaguirre y Francisco Ortúzar tampoco. Por eso, luego de un año investigando, decidieron lanzar Almacén Gurú, una app para comunicar de forma más expedita y digital a los almacenes de barrio con los grandes proveedores de artículos. Un mes después, llega el estallido social y en seis, empieza la cuarentena. Pero, al parecer, el modelo de negocios que tenían en mente no solo estaba vigente, sino que se potenciaría con un planeta en crisis. A las semanas de empezar tenían 200 almacenes usando la aplicación. Hoy tienen 8.000 y para el primer trimestre del 2021 proyectan 20.000, el 20% del mercado nacional.

Carlos tenía bastante experiencia en la industria de consumo masivo y retail en empresas como Unilever, Walmart y SMU. Un día se encontró con Francisco, un ex compañero en Walmart que a su vez, era socio en otras startups con Ignacio, especialmente en el mundo tecnológico. Decidieron juntar fuerzas para innovar digitalmente al “canal tradicional”, más conocido como almacenes de barrio. Los tres olían que había una gran oportunidad. “Empezamos a juntarnos con varias marcas importantes para ver si había agua en la piscina. Todo con papel y lápiz. Nada desarrollado aún. Por otro lado, conversamos con muchos almacenes para entender su lógica y entender si les agregaba valor comunicarse de manera online directamente con sus proveedores para abastecer sus locales”, comenta Carlos.

Resultado: había negocio. Piloto: julio a agosto de 2019. Lanzamiento: un mes después. Almacenes y marcas el primer mes: 200 y 4 respectivamente. Almacenes y marcas a un mes del 18-0: más de 1.000 y 10. “Las ventas explotaron y, debido en parte a la gran cantidad de supermercados quemados, el canal tradicional cobró una relevancia importantísima. Eso fue clave para entender que esto funcionaba”, comenta el CEO de Almacén Gurú y agrega: “Probamos la hipótesis de que los microempresarios y dueños de pequeños locales estaban más digitalizados de lo que creíamos. La mayoría tiene Facebook, usa WhatsApp y utilizan su banco en línea, pero quizá no estaban tan acostumbrados a pedir los productos por internet”.

En marzo de este año tuvieron su primer financiamiento externo a través del family office Inversiones Santa Cecilia, de José Yuraszeck, que se puso con US$500 mil. “Estamos haciendo una verdadera revolución con Almacén Gurú”, dijo Yuraszeck en una entrevista en radio Duna hace unos días, proyectando incluso, que esta startup se expandiría a Asia. Carlos Uhlmann recuerda riendo que llegaron a Santa Cecilia “tocando la puerta después de tocar como 800”.

El modelo de negocio de Almacén Gurú se basa en comisiones de ventas a las grandes marcas (que son proveedores de los almacenes). Además, poseen un servicio denominado Gurú Analytics, que es información granular del canal tradicional, para una mejor toma de decisiones por parte de los proveedores de productos y servicios.

Por otro lado, para el almacenero, la app permite hacer pedidos de manera online en cualquier momento y es completamente gratis. Incluso, el sistema les permite ver datos de facturación, compras, precios, el que tendrá algunas funcionalidades de pago. Este último servicio será lanzado en los próximos meses.

Carlos adelanta otra área que estrenarán antes de que termine noviembre. Se trata de una alianza con un banco (el cual prefiere no mencionar) que los involucrará en el mundo de las fintech, donde habrá servicios como medios de pago especializados para los almaceneros, club de fidelidad y créditos para financiar capital de trabajo, entre otros elementos, según dice el socio de esta startup.

A fines de septiembre ganaron el primer lugar del McKinsey Startup Accelerator en Chile donde participaron más de 80 emprendimientos. Con esto, la firma internacional los ayudará con la estrategia para empezar el proceso de internacionalización, comenzando por Perú, donde ya han tenido conversaciones con algunas marcas. Y para agregarle otro ingrediente a esta historia de cerca de un año, en los próximos días proyectan cerrar su segunda ronda de financiamiento de unos US$3 millones, la cual está siendo gestionada por Alza Group, del empresario Fernando Zavala. Están buscando inversores chilenos o extranjeros.

Para 2020 proyectan facturar entre US$300 mil y US$400 mil, moviendo negocios por US$1,5 millones entre almaceneros y proveedores. Esperan lograr el breakeven el primer trimestre de 2021. Pero no es algo que les quite el sueño. “Vamos a seguir invirtiendo en otros mercados. Incluso a los inversionistas no les preocupa aún el punto de equilibrio, porque nuestro objetivo es de aquí a mediano plazo ser el marketplace líder y la mayor fuente de información del canal tradicional de América Latina”, dice confiado este emprendedor de 42 años.

El mismo José Yuraszeck les dio un espaldarazo en la entrevista en Duna: “Como todos los proyectos, pasa mucho tiempo en que los números están en rojo, pero así es la vida del emprendedor y esta es la apuesta que uno hace”.