AmCham nombra a nuevos integrantes de su consejo asesor para el periodo 2023

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), nombró este lunes a su nuevo consejo asesor. La instancia quedó conformada por el gerente general de AES Andes, Javier Dib; la directora de comunicaciones y marketing corporativo de Empresas Banmédica, Kathy Uribe; el director del Centro de Gobierno Corporativo UC, Luis Hernán Paul; el head of Santiago Office and head of Natural Resources for Latin America de Goldman Sachs, Luis Puchol-Plaza; y la socia directora de EK, Nicole Keller.

Sobre el nombramiento, el presidente de AmCham Chile, Sergio Rademacher, comentó que los cinco integrantes “son un grupo de expertos con una gran experiencia en diversos sectores, lo cual es clave para una organización como la nuestra donde representamos a más de 490 empresas de rubros muy variados. Por lo tanto, no tengo dudas que su aporte será fundamental para la toma de decisiones del directorio de AmCham en miras a seguir contribuyendo en el desarrollo de mejores políticas públicas para el país”.

Por su parte, la gerenta general de AmCham, Paula Estévez, sostuvo que “sabemos que los consejeros están comprometidos con los cuatro pilares de trabajo que hemos establecido como AmCham Chile para este año que son el fortalecimiento de la inversión y el comercio entre Chile y Estados Unidos; la incorporación del ESG a las organizaciones; el desarrollo tecnológico y digital; y la participación en el desarrollo de políticas públicas. Este compromiso será clave para que, en conjunto con nuestros socios, avancemos hacia las metas que nos hemos trazado para este año”.

El rol de los consejeros es aconsejar al directorio de la Cámara, con el objetivo de promover el desarrollo de ecosistemas de negocios entre Chile y Estados Unidos, incentivando el comercio, la inversión, la transferencia de mejores prácticas innovadoras y la articulación de espacios de colaboración público-privados que permitan alcanzar un crecimiento económico sostenible para el país.