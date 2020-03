Analista de Fitch y clasificación de Chile: “El impacto del coronavirus refuerza la perspectiva negativa”

Desde su casa en Nueva York, confinado como buena parte de Occidente, Richard Francis, analista de Fitch, da seguimiento a varias economías de la región, para todas las cuales anticipa importantes recortes. El coronavirus está dejando una huella importante en la actividad, lo que probablemente implique una recesión en Chile este año.

Se trata de un panorama que luce complejo para la clasificación crediticia del país, especialmente en la mencionada agencia, que apenas dos semanas atrás cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva nacional. Según detalla Francis en entrevista con PULSO, en ese análisis no se consideró la pandemia, que viene a reforzar los malos pronósticos a nivel local.

¿Qué impacto del coronavirus anticipa en la economía chilena?

-Estamos modificando nuestras estimaciones para toda América Latina. Lo único que puedo decir, porque todavía no tenemos los números finales, es que vamos a ver una amplia reducción de los rangos de crecimiento en todos los países de la región. En el caso de Chile ya tenemos una perspectiva de 1, 2% para este año, por lo que si estamos hablando de recortes significativos eso probablemente significa que vamos a estar apuntando a una recesión en Chile.

¿En el análisis sobre el cual determinaron cambiar a “negativa” la perspectiva crediticia de Chile se consideró las consecuencias económicas de la pandemia?

-Incorporó el estallido social, un déficit más alto, un nivel de deuda más alta y la caída en el precio del cobre. Sin embargo, el cambio a perspectiva “negativa” no tomó en consideración el coronavirus y el impacto que está teniendo en la economía. El tema de la pandemia es algo nuevo, en términos de su impacto la economía chilena y de América Latina, por eso mismo es que estamos revisando las perspectivas de crecimiento. Obviamente con un crecimiento más débil y un déficit fiscal más amplio, dado el paquete de estímulo presentado por el gobierno, vamos a ver un escenario mucho más complejo del que estábamos viendo cuando hicimos la revisión. El impacto del coronavirus refuerza la “perspectiva” negativa.

¿Qué le parece la respuesta fiscal del gobierno ante la emergencia?

-Esa respuesta no tuvo lugar solamente en Chile; prácticamente todos los gobiernos del mundo están haciendo lo mismo. En la región lo vemos en Colombia, Paraguay, El Salvador... Es una masiva respuesta de políticas desplegadas por los gobiernos por razones absolutamente comprensibles. El shock que está generando el coronavirus es bastante severo y cuando tienes ese tipo de shock necesitas usar políticas monetarias y fiscales para encararlo.

¿Qué le parece particularmente el monto involucrado en el programa presentado por el gobierno?

Hay que decir que aunque en Chile se está manejando el número de 4,7% del PIB en relación al estímulo, la realidad es que si hablamos exclusivamente de gastos nuevos, la cifra se acerca más a 2,5% del PIB. Esto, porque algunas de las medidas se tratan de reubicaciones del presupuesto y otras de retrasos en los pagos de impuestos, que por lo demás duran un par de meses, no un año o algo por el estilo. Por lo tanto, la forma en que nosotros realmente lo estamos viendo es como un programa que representa el 2,5% del PIB.

¿Le parece suficiente, considerando también los programas fiscales que están presentando otros países?

-En relación a los países de América Latina, el de Chile debe ser uno de los más grandes. Por ejemplo en Colombia el paquete que presentaron fue de 1,4% del PIB. Por otra parte está Estados Unidos, que acaba de promulgar un plan de un total de US$2 billones (millón de millones), lo que es mucho más grande que lo que está ofreciendo Chile en estos momentos. Por lo tanto, siempre va a depender con quien comparece al país. Si es con la región, es probablemente uno de los más grandes.

¿En este contexto Fitch ya está evaluando recortes de la clasificación crediticia de Chile y de otros países o están esperando a ver cómo evoluciona el virus?

-Lo estamos viendo país por país. En el caso de los que vemos más vulnerables, estamos tratando de hacer pronto nuestra revisión, en cambio aquellos que están en una posición mejor para enfrentar el shock, probablemente vamos a esperar un poco más de tiempo para hacer los análisis correspondientes. En definitiva, es probable que pongamos más atención en aquellos países que tienen una perspectiva positiva o negativa.

Sin embargo, puede que no ese no sea el caso de Chile, teniendo en cuenta que la revisión la hicimos hace sólo dos semanas. No vamos a hacer una nueva revisión en las próximas dos semanas y es probable que decidamos esperar hasta dentro de 6 meses más, que es el momento en el que le toca una nueva evaluación.

Cabe destacar que, pese a que cambiamos la perspectiva de Chile a “negativa”, vemos que todavía tiene una deuda como porcentaje del PIB que si bien está creciendo está por debajo de los países que comparten la clasificación "A". Creemos que el país todavía cuenta con cierto espacio fiscal.