Analista de petróleo en Barclays: “Algún recorte de suministro, al menos para el 2T, sería lo más apropiado”

La sobreoferta de petróleo, tras la decisión de Arabia Saudita de bajar su precio de referencia, se da por descontada, por lo que los fuertes descensos en el mercado del crudo están justificados, a juicio de Amarpreet Singh, analista de petróleo en Barclays. Aunque entiende las razones que fundamentan la posición rusa para no recortar coordinadamente el suministro del crudo, estima que esta acción sería la más apropiada en el momento actual, más todavía considerando que anticipaban una demanda más débil, incluso antes de que se desatara la emergencia por coronavirus.

¿La baja en el precio del petróleo el lunes fue una sobrerreacción?

-Fue justificado. De hecho, el mismo viernes ya había señales de que algo así podría suceder. No debería haber sorpresa por el hecho de que los precios cayeran por debajo de los US$40 por barril en el WTI y el Brent, por el solo hecho que se adaptó a la decisión de Arabia Saudita de aumentar su producción, porque el precio previo no era eficiente.

¿La disrupción en el mercado del petróleo es una de los peores escenarios en el marco de la emergencia por coronavirus?

-Ciertamente no es el mejor momento. La cantidad que probablemente se va a ofertar el próximo mes llevará a un desequilibrio de suministro, considerando que la demanda está bastante débil. No es en absoluto un buen timing.

¿Son comprensibles las posiciones contrapuestas en el debate de la OPEP?

-Creo que sí. Ambas partes tienen motivos racionales. Arabia Saudita, obviamente, preocupado sobre las ramificaciones de las medidas en contra de la amenaza del coronavirus, por el lado de la demanda. En ese contexto, quieren ser preventivos y proactivos, en términos contener el impacto en los mercados. Pero por otra parte, hay mucha incertidumbre respecto al impacto que realmente va a tener en la demanda. Asimismo, no sabemos cómo la oferta debe adaptarse.

¿Entonces es razonable también la posición rusa?

-Los miembros de la OPEP estuvieron de acuerdo con cortes adicionales, por lo que la posición de Rusia terminó siendo muy crítica. No estaban de acuerdo con los recortes, pero lo cierto es que aunque lo estuvieran, no están en una posición para cumplir con cualquier recorte adicional. Esto, debido a que las compañías en Rusia no estarían dispuestas a hacerlo. Entonces, si bien ambos cuentan con buenas razones, lo cierto es que los desbalances en el corto plazo lucen bastante malos, por lo tanto, algún recorte de suministro, al menos para el segundo trimestre, sería lo más apropiado.

¿Qué implica exactamente la rebaja de precios por parte de Arabia Saudita para el mercado petrolero?

-Básicamente es un indicativo de que habrá más suministro de petróleo. Si se corta el precio de referencia cuando estás buscando ser más atractivo frente a otros productores en el mercado, es porque estás pensando en aumentar tu oferta.

¿Bajo esa consideración ya podemos hablar de una guerra de precios?

-Eso es la acción que tomó Arabia Saudita el fin de semana. Podemos hablar de guerra de precios. Pero al final del día, no importa cómo lo llames, es una situación compleja, donde todo el mundo, incluyendo a EE.UU., está preocupado.

¿Qué represalias pueden tomar los rusos?

-Ellos también podrían aumentar su producción, pero no en la misma medida que Arabia Saudita. Los sauditas están produciendo 9,7 millones de barriles diarios en enero y su capacidad está por encima de los 12 millones. Rusia podría aumentar no más de 1,2 millones o 1,3 millones su producción.

¿Cómo afecta esto a EE.UU.?

-Lo que está ocurriendo es malo para los productores estadounidenses. Los precios del WTI han bajado considerablemente, por lo que deben estar reconsiderando todos sus planes de expansión.

¿Qué escenarios se están barajando en este contexto?

-El mejor escenario podría ser que ambos países (Rusia y Arabia Saudita) se allanen a un acuerdo, considerando que se dejaron las puertas abiertas para más consultas. Es probable que colaboren para estabilizar los mercados una vez más, aunque es difícil que eso ocurra en el plazo inmediato, considerando los más recientes eventos. En tanto, el peor escenario sería que se siga expandiendo el virus y que se implementen severas restricciones en la actividad de Europa y EE.UU. para contenerlo. Eso podría conducir a una baja aún más pronunciada de la demanda de petróleo e incluso a una recesión.

¿Cuáles son entonces los pronósticos para el precio del petróleo en el corto plazo?

-Nosotros ya habíamos recortado nuestro pronóstico para el WTI de US$44 a US$40 este año. Pero volvimos a revisar las proyecciones el lunes para el segundo y tercer trimestre, que van a estar mucho más bajos.

¿Cuánto más bajos?

-Para el segundo trimestre recortamos el WTI a US$34 y para el tercero a US$38 el barril.