Andrea Repetto sostiene que la discusión en torno a reforma de pensiones está “muy cortoplacista”

La economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, se refirió nuevamente a la discusión en torno a la reforma de pensiones, en la que sostuvo que “la discusión está muy cortoplacista, cuál es el tema del segundo, la cuña, cuál es la pelea por el otro tema. Muy hostil y con muy poco incentivo al acuerdo”.

La economista explicó en torno al Fondo Solidario que se plantea que, “aún con los fondos adicionales que estamos tratando de poner arriba de la mesa y que se considere que es muy caro, que no lo podemos hacer, vamos a hacer grandes cosas. No, no vamos a aspirar a una PGU y unos fondos fondos en los que vamos a tener 600 mil base para todo el mundo. Eso es difícil de lograr, pero es mejor hacerlo que no hacerlo”.

Así, la economista sostuvo que el camino no sería subir la PGU, ya que “es muy caro, es muy poco eficiente hacerlo con la PGU, porque el diseño de la PGU es el mismo monto para todo el mundo”, sostiene Repetto, quien reiteró que no están los recursos para implementarlo, con lo que no es razonable ni factible.

En esa misma línea sostuvo que la PGU, además, no genera incentivos para que las personas participen del mercado formal. “Si tú pensión va a ser independiente de cuánto tú hayas cotizado, participado en el mercado laboral formal, entonces no hay tanto incentivos, hay menos incentivos”, explicó.

Respecto de la informalidad, la economista agregó que “esa parte que se reparten partes iguales, al final le llega más a las personas de salarios más bajos que son los que están al borde de la informalidad, si tú estás al borde de caer en la informalidad, a ti te llega más plata. Entonces no solamente participan, o sea, los formales que cotizan sino que proporcionalmente le puede dar más a quienes están más en ese riesgo, hay modos de hacer este diseño que mejoran los incentivos”.

En tanto, Repetto apuntó a que el tono de lo que debería pasar con la Comisión Bravo, debería estar en cómo estamos hoy y qué se puede hacer en adelante, es decir, hacía dónde ir. “Los números para evaluar cómo estamos hoy día y cómo podemos hacerlo para adelante están, lo que no está es el acuerdo de hacia dónde vamos”, explicó.

Para la economista, la solución no está en implementar un sistema estatal ya que los problemas de competencia no vienen del número de actores, sino que “las personas somos insensibles, en mercados como este somos muy insensibles a los precios, a los costos”.

Séptimo retiro

En medio de la discusión por la reforma de pensiones, y tras un año del último rechazo del proyecto para retirar nuevamente fondos de dinero desde los fondos de pensiones administrados por las AFP, se posicionó una nueva arista; un séptimo retiro de los fondos de pensiones. Para Repetto, se trata de una situación “gravísima”.

“No sé cómo se detiene, porque esa tentación va a seguir estando de manera recurrente en nuestra política, pero por cierto, llegar a un acuerdo en pensiones probablemente sería un buen paso para reducir la tentación de movernos en esa dirección”, concluyó Repetto.