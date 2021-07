Apple duplica sus ganancias y reporta ingresos récord por más de US$ 81.000 millones en el segundo trimestre

Todo parece indicar que el segundo trimestre será más que positivo para las grandes empresas de tecnología. Apple, la mayor empresa del mundo por valor bursátil, reportó ingresos récord por US$ 81.400 millones en su tercer trimestre fiscal concluido en junio.

Se trata de un alza de 36% en doce meses y está por encima de las expectativas que apuntaban a ventas por US$ 73.300 millones, según datos de IBES de Refinitiv, reportó Reuters.

Las ganancias trimestrales por acción diluida fueron de US$ 1,30, también por encima de los cálculos de US$ 1,01. El beneficio neto ascendió a US$ 21.744 millones, un alza de 93,22% en doce meses

“Este trimestre, nuestros equipos se basaron en un período de innovación incomparable al compartir nuevos y potentes productos con nuestros usuarios, en un momento en el que el uso de la tecnología para conectar a las personas en todas partes nunca ha sido más importante”, dijo Tim Cook, director ejecutivo de Apple.

iPhone

El iPhone sigue siendo la piedra angular del negocio de la compañía y las ventas del teléfono llegaron a US$ 39.570 millones en el segundo trimestre frente a los US$ 26.418 del mismo periodo del año pasado.

Las ventas de los computadores MAC ascendieron a US$ 8.235 millones, un alza de 16,3% en doce meses.

El directorio de la compañía anunció también un dividendo en efectivo de US$ 0,22 por acción de las acciones ordinarias de la empresa. El dividendo se pagará el 12 de agosto de 2021 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 9 de agosto de 2021.

El valor bursátil de la empresa asciende a los US$ 2,44 billones.