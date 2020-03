Atelmo estima que tráfico de datos podría aumentar 40% y alista campaña para que la red no colapse

En enero, Alfie Ulloa asumió como presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Atelmo), en reemplazo de Guillermo Pickering. El economista, quien había ejercido desde 2015 como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, llegaba ahora a hacerse cargo del gremio que reúne a las principales firmas del sector como Claro, Entel, GTD, Movistar y VTR. Y si bien asegura que “estoy feliz y aprendiendo harto”, reconoce que hoy el desafío es grande. Es que tiene claro que dada la expansión del coronavirus o Covid-19 y la consiguiente alza del teletrabajo, el rubro tiene un gran desafío: mantener la red operativa y garantizar que el aumento en el tráfico -que, revela, ya ha subido más de 20%- no haga colapsar el sistema. Y para ello, ya avanzan en medidas a nivel de industria.

En medio del actual escenario, con las personas en sus casas y la expansión del teletrabajo. ¿Cómo se ha comportado la demanda del sector estos días?

-Han sido días súper intensos, en que el objetivo ha sido asegurar la resiliencia de la red. Tenemos a toda una industria trabajando duro para que las personas puedan pasar a la modalidad de teletrabajo o de telestudio, y que aquellos que están aislados puedan seguir conectados con su gente. Lo que estamos viendo no se diferencia mucho de lo que hemos visto en países que han pasado a una etapa de teletrabajo más completa, estamos hablando de un aumento del tráfico importante, de en torno al 20% en la red fija y de 30% en móvil, versus datos de enero que es un mes representativo de lo que debería ser un mes normal, ya que están los niños en casa y gente de vacaciones.

Si vamos al aislamiento social total y que la gran mayoría esté teletrabajando, estamos esperando alzas del 40%, que son las avances que ha habido en España y en Italia cuando han llegado a ese extremo. En el caso de la voz, incluso podría ser un poco más, 50%.

¿Cómo se está preparando la industria para hacer frente a esta mayor demanda?

-Hay varias profesiones que no pueden teletrabajar. Una de esas son los técnicos de estas compañías, que tienen que estar en terreno, monitoreando, expandiendo la capacidad. Los equipos están funcionando 24/7. No es primera vez que la industria se somete a un estrés de este estilo, nos pasó para el terremoto en cuanto a la restricción de movilidad , ya que es inédito respecto a la cantidad de gente que va a estar descargándose sobre las redes. Por lo tanto, ya hay un poco de experiencia de cuáles son los puntos críticos. Estamos tomando todas las medidas técnicas para que esto funcione.

El desafío es grande. Y para que la red se mantenga, es importante la red física, que requiere que un mantenedor esté físicamente afuera. Eso es parte de un desafío importante en los días que están por venir.

¿Han hablado eso con la autoridad, en momentos en que no se descarta que se decrete cuarentena total?

-Hemos estado en permanente contacto con la autoridad; ya tuvimos la experiencia el año pasado, se consiguen los salvoconductos, aumentan los grados de dificultad para seguir trabajando, pero es imprescindible que lo hagamos. Esto es un servicio crítico, el país cuenta con que esta capacidad de infraestructura se mantenga y por lo tanto tendrá que tener las prioridades que se requieran para que los técnicos puedan estar en la calle.

Hasta hoy, ¿cuántos reporte de caída de redes tienen?

-Esos reportes no los compartimos entre las compañías.

¿Pero se está en condiciones de asegurar que las redes no se van a caer? En Twitter ya se ven comentarios que hablan de caídas de internet...

-Las compañías están tomando sus medidas internas, pero parte de lo que nosotros estamos conversando con la autoridad es mirar los ejemplos de países que ya han ido al aislamiento total. Por ejemplo, en Francia la autoridad está pensando en bloquear Netflix y Youtube. Si todo el mundo se fuera a la casa a teletrabajar y estuvieran conectados a una aplicación, pero con la cámara de video apagada, no creo que haya problema; pero si está todo el mundo haciendo videoconferencia con cámaras, los niños jugando Xbox, otros viendo Youtube, etc. la capacidad de la red va a estar en un estrés.

¿Y qué se hará para evitar eso?

-Vamos a hacer una campaña para concientizar sobre esto. El gobierno europeo le acaba de pedir a Netflix que reduzca el nivel de resolución de sus películas, porque si la gente está viendo todo en alta resolución, el ancho de banda de las redes se copa. Entonces, queremos explicarle a las personas lo que va a pasar, que es que si los niños están jugando en plataformas de juego, y tú viendo videos en Youtube y Netflix en alta resolución, la capacidad de la red va a estar en un estrés; la idea es decirle a la gente que use las redes de manera un poco más sustentable, y para ello se requieren cosas relativamente simples: no ver la película en alta definición; hacer conferencias con audio y apagar la cámara; mandar un mensaje en vez de conectarte por un llamado en Wathsapp, etc. Queremos hacer una campaña que explique cómo esta infraestructura va a tener que ser compartida por todos en una circunstancia de muy corto plazo en que la expansión de la capacidad física se va a hacer, pero va a tomar días y semanas, por lo que la próxima semana vamos a tener que operar en un régimen en que ojalá la gente sea más consciente. En España e Italia están haciendo campañas de este estilo, en Costa Rica y Colombia hemos visto cosas similares.

¿Cuánto resiste la red?

-No tengo ese número, lo que sí sé es que la red chilena es top en América Latina y que los chilenos ya son los mayores usuarios de aplicaciones y datos de la región, así que en ese sentido no tengo una preocupación tan grande.

¿Respecto a la campaña, qué se está pensando?

-Estamos trabajando con las compañías socias de Atelmo, es un mensaje que queremos mandar a todos, vamos a irnos al mundo online entendiendo que la gente hoy día está en sus casas y más pegadas a las redes. Esperaría que partiera la próxima semana.

¿Cómo estiman que recibirá la ciudadanía la campaña? ¿No es complejo que se quiera racionalizar Netflix?

-Las personas entienden, la gente ha hecho videoconferencia y sabe que funciona mejor sin cámara; vemos que la gente entiende que acá no puede haber egoísmo, acaparamiento.

Se lo pregunto porque a la gente le ha costado tomar conciencia en aspectos tan básicos como la alimentación. Los supermercados han debido tomar medidas para que no se excedan en las compras…

-Creo que la gente lo va a entender, a lo mejor no al primer día, pero la gente va a entender de que si quiere que sus hijos puedan estar viendo una película o conectados a la plataforma de aprendizaje del colegio, van a tener que cortar su cámara. Estoy optimista de que así será.