Automotores Gildemeister designa nuevo gerente general

Automores Gildemeister designó a Marcello Marchese como gerente general corporativo. El ejecutivo asumió sus funciones en la empresa el pasado 6 de septiembre. El ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene más de 30 años de experiencia en varias empresas, como Lan y Finning, donde fue presidente para América del Sur.

“Estoy orgulloso y entusiasmado de asumir este nuevo desafío. Trabajaremos para capitalizar la fuerte y creciente demanda en los mercados en los que estamos presentes, mientras continuamos enfocándonos en entregar un servicio excepcional a todos nuestros clientes y socios. Espero trabajar junto a todo el equipo de Automotores Gildemeister y con ellos avanzar hacia la siguiente etapa del crecimiento de la empresa“, dijo Marchese en un comunicado.

Ricardo Lessmann, presidente y anterior gerente general corporativo de Automotores Gildemeister, sostuvo por su parte que “estamos contentos de que Marcello lidere la empresa hacia el futuro, ya que cuenta con las habilidades, visión y experiencia de gestión para hacer crecer con éxito la compañia. El directorio le da la bienvenida a Marcello y le brindará todo el apoyo necesario en esta nueva fase”.

Reorganización y directorio

La empresa culminó a principios de julio su proceso de reorganización financiera en Estados Unidos, que había iniciado en abril de este año, y anunció nuevos miembros del directorio de la nueva casa matriz. La compañía dijo en ese entonces que el proceso les permitirá el desarrollo y crecimiento a largo plazo.

Los nuevos miembros del directorio son: José Valls, ex presidente y CEO de Nissan North América y de Nissan Latin America; Gonzalo Somoza, ex CEO de Falabella Retail Latam, y Darío Amenábar, ex CFO de Farmacias Ahumada (Wallgreens Boots Alliance), Enjoy y Cencosud Chile.

Una semana después, la empresa presentó su último balance a mayo de este año. Tuvo ventas por US$411 millones en cinco meses, gracias a un aumento de las ventas de autos, pero registró pérdidas por US$18 millones, debido a gastos administrativos y costos financieros.