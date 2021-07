El último balance de Gildemeister: ventas por US$ 411 millones en cinco meses y pérdidas por US$ 18 millones

Automotores Gildemeister culminó hace una semana su reorganización financiera en Estados Unidos y ahora, con nuevo directorio, podrá enfocarse en el desarrollo de su negocios: la importación y venta de vehículos nuevos.

Su volumen de ventas sigue siendo robusto: en solo cinco meses, su nivel de facturación alcanzó en términos consolidados, un monto de US$ 411 millones, según informó la semana pasada en un reporte ingresado al Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. La empresa acumuló costos de ventas por US$ 313 millones, con lo que se consiguió un margen bruto de US$ 97,8 millones. En la línea final, sin embargo, Gildemeister perdió dinero, debido a gastos administrativos por US$ 69 millones y costos financieros por otros US$ 31 millones.

Con todo ello, Automotores Gildemeister SpA anotó finalmente pérdidas por US$ 17,9 millones en los primeros cinco meses del año. Su balance contabiliza activos por US$ 659 millones, con propiedades y plantas por US$ 164 millones, inventarios por US$ 70 millones y efectivo por US$ 22 millones.

La compañía activó en Estados Unidos el mecanismo de reorganización dispuesto en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país, tras acumular deudas por US$ 566 millones. Iniciado en abril y concluido el primer día de julio, la deuda de Automotores Gildemeister “se redujo en más de US$ 200 millones y dejó a la compañía con una estructura de capital sostenible para futuras inversiones y crecimiento”, informó la empresa la semana pasada. “Durante la reestructuración, la compañía continuó con sus operaciones comerciales sin interrupciones”.

Para financiar su operación, la firma consiguió un financiamiento extra de US$ 26,5 millones de sus acreedores, encabezados por el fondo Elliot, nuevo controlador de Gildemeister.

El peso de Hyundai

Gildemeister es el principal distribuidor de la marca coreana Hyundai en Chile. En el primer semestre, las ventas de autos, según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz (Anac), crecieron 74% en relación a la primera mitad de 2020, y sumaron 178 mil unidades.

En el caso de Hyundai, creció igual que la industria: las colocaciones aumentaron 73,7% y totalizaron 12.318 unidades. Sí hubo un cambio de posición: si en el primer semestre del pandémico 2020 eran la cuarta marca en ventas, por debajo de Chevrolet, Suzuki y Kia, en 2021 las ventas de unidades Hyundai la colocaron en segundo lugar, con un 6,9% del mercado. Sigue liderando Chevrolet con 10,9%.

El negocio de Gildemeister se funda en la marca coreana. La distribuidora automotriz extendió, durante su reorganización, por otros dos años su contrato de representación con Hyundai, la que consintió en que los tenedores de bonos fuesen los nuevos controladores de Gildemeister y que se designara un nuevo director ejecutivo en reemplazo de Ricardo Lessmann, quien seguirá presidiendo el directorio.

Las cifras de cada negocio

En abril, el gerente de finanzas, Eduardo Moyano, describió en Estados Unidos el negocio de Gildemeister, cuya dotación al 30 de marzo pasado sumaba 695 personas entre ejecutivos, vendedores, profesionales, técnicos y administrativos.

Creada en 1986 en Chile como distribuidor exclusivo de Hyundai, en 2002 asumió la representación de la marca en Perú. La importación, distribución y venta de vehículos nuevos es su negocio principal. Además de Hyundai, desde 2009 sumó marcas como Mahindra, Geely, Huanchen y Renault Brilliance Jinbei. La Compañía vende doce marcas a través de 70 sucursales propias: 46 en Chile, 19 en Perú, 3 en Uruguay y 2 en Costa Rica. Además, la compañía distribuye vehículos a 158 concesionarios franquiciados, 68 concesionarios en Chile y 90 en Perú.

Gildemeister también vendía accesorios de posventa como baterías, aceite de motor y estéreos de automóviles fabricados por terceros, pero liquidó ese negocio desde 2020. En Chile, ese negocio representó el 4,4% de sus ventas en 2019 y el 1,8% en 2020.

Además, en su red de concesionarias el grupo participa en el negocio del financiamiento de las compras, a través de Amicar. Esa área representó el 1,5% de las ventas el año pasado, pero contribuyó con el 9,5% de la utilidad bruta. Y es que, según Gildemeister, el 57,2% de sus colocaciones en Chile fueron financiadas el año pasado vía Amicar, la filial financiera que Gildemeister controla en un 50%.