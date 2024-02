Autos eléctricos: Las otras marcas reaccionan a la llegada de Tesla

El auto eléctrico más vendido el año pasado en Chile ya no está a la venta. El Maple S60, que ofrecía la automotora local Voltera y era fabricado por el grupo chino Geely, representó más de un quinto de los 1.120 vehículos de pasajeros de menor tamaño con motor eléctrico comercializados en el país. Pero Voltera se quedó sin stock, el que principalmente vendió a Uber, y sus ejecutivos esperan, recién en unos tres meses, contar con la nueva versión del S60 para colocarla en el mercado a un precio del orden de los $30 millones.

Esta será la primera reacción de Voltera y su marca Maple al anunciado lanzamiento de Tesla en Chile, y coincidirá con el arribo al país de los primeros autos de la marca estadounidense, que está anunciado para abril o mayo.

Es que la llegada de la automotriz controlada por el magnate Elon Musk se considera un hito para el mercado local de electromovilidad, y constituye una competencia directa en una escena que estaba dominada por los autos chinos. En el ranking de ventas de autos eléctricos de 2023, sin considerar las camionetas (ver infografía), seis marcas tenían ese origen, las que representaron el 53% del total. Un total que aún es poco significativo, pues sólo se vendieron 1.120 autos. Si se incluye las camionetas, llegaron a 1.588 vehículos vendidos, donde sólo la también china Maxus colocó 341 unidades.

Tesla viene precedida de un potente marketing que la llevó a ser la marca más vendida del mundo hasta el tercer trimestre del año pasado, cuando fue superada por la china BYD. Sin embargo, ninguna marca eléctrica en Chile tuvo en su lanzamiento a cientos de personas como observadores, ni la cobertura mediática de Tesla.

Para el gerente general de Voltera, Andrés Vergara, una buena comparación del fenómeno que genera Tesla versus los autos chinos es lo que pasa con los teléfonos móviles: el sistema Android, con marcas asiáticas de aparatos como Samsung, Huawei o Xiaomi, representa el 80% del mercado mundial y puede ofrecer las mismas prestaciones, incluso con mejor calidad, que un iPhone, pero la marca de Apple tiene un diseño especial y un ecosistema propio, que la hace aspiracional y que compite el liderazgo de precios.

El Tesla Model Y fue el auto eléctrico más vendido del mundo en 2023.

Responden con novedades

El 31 de enero, Tesla lanzó dos modelos de entrada en Chile, el primer país sudamericano al que llega: el 3 y el Y, este último el auto eléctrico más vendido del mundo el año pasado. El modelo 3 de entrada, color blanco, tendrá un precio de $39.900.000, con sólo un motor y hasta 513 kilómetros de autonomía. La versión Long Range, con dos motores y hasta 629 kilómetros de autonomía, costará $44.900.000. Por su parte, el modelo Y básico costará $42.900.000, con una autonomía de 455 kilómetros; y en sus versiones con motores duales, el Long Range valdrá $47.900.000 y 533 kilómetros, y el Performance, $52.900.000 y 514 kilómetros. Tales valores son considerados muy competitivos por los expertos, sobre todo para rivalizar con las versiones chinas más premium.

Pese a esto, los representantes de las marcas chinas en Chile no parecen tan preocupados.

“La llegada de Tesla es una tremenda oportunidad, porque es una marca de gran potencia comunicacional, que va a poner el tema de la electromovilidad de manera más convincente en el público. Va a aumentar la cantidad de gente interesada en autos eléctricos. De hecho, eso se ha hecho evidente en cómo han aumentado las cotizaciones en nuestros locales”, dice Cristián Garcés, gerente general de BYD, la tercera marca más vendida del país en 2023 y que tiene también el tercer modelo más comercializado: el Yuan Plus EV.

“Para nosotros Tesla no es una amenaza, más bien es un desafío para seguir incorporando nuevos modelos”, plantea el subdirector de Ventas de SAIC Motor, fabricante y representante de MG Motor en Chile, Héctor Illanes. MG fue la cuarta marca más vendida en autos eléctricos en el país el año pasado, si se juntan sus dos modelos: ZS EV y Marvel R.

Pese a no demostrar inquietud, estos gigantes asiáticos tampoco se cruzan de brazos.

“Nuestra estrategia no está en competir con los modelos 3 o Y de Tesla, sino en masificar la electromovilidad con modelos de entrada que van de los $18 millones a los $35 millones. Los Tesla son productos de cerca de $50 millones, que no son accesibles para todo el mundo”, enfatiza Garcés. De hecho, en abril BYD va a lanzar su modelo Dolphin Mini, un citycar eléctrico que costará $18 millones: “Esperamos que sea un best seller en Chile, con más de 150 unidades mensuales vendidas”, sostiene. Esta es una variación del Dolphin, algo más grande, que hoy se vende en $26.990.000.

En tanto, el modelo de mayor salida de BYD, el Yuan Plus, parte en $31.990.000 y tiene una autonomía para una carga de 405 kilómetros, y su versión mejorada de $35.990.000, hasta 480 kilómetros.

Para Garcés, su modelo BYD Seal, un deportivo que vale $51.990.000 y que posee 630 kilómetros de autonomía, es quizás el que más compite con los Tesla, pero señala que “no representa más del 5% de las ventas”, y los ultrapremium, sus modelos Tang y Han, de $61.990.00 y de $68.990.000, cada uno, “no se venden más de dos o tres al mes”, acota.

MG 4, fue elegido en 2023 el auto del año en Gran Bretaña, y estará en Chile para la venta a fin de mes.

MG, por su parte, traerá un tercer modelo antes de que lleguen los primeros Tesla. Pondrá a la venta a fines de este mes el MG 4, un hatchback recargable que fue ganador del premio “Auto del Año” en Reino Unido en 2023 y cuyo precio partirá en $25.990.990. La primera versión, de un motor, tendrá hasta 350 kilómetros de autonomía con una carga, y la segunda, que costará $28.990.00, dos motores y 550 kilómetros. “Va a un segmento que está un poco descuidado en Chile, que está enfocado en los SUV para vehículos de pasajeros”, dice Illanes.

Rival directo

Las marcas no chinas también se están moviendo, aunque tampoco prevén cambios de precios.

Así, la surcoreana KIA ofrece su modelo Niro, que fue el segundo más vendido el año pasado en Chile y que tiene un valor de $45.490.000, que lo pone en la primera línea de confrontación con los Tesla.

El Volvo EX030 tiene preventas agotadas desde septiembre pasado en el país.

El fabricante sueco Volvo, en tanto, se anticipó a la llegada de la norteamericana. En septiembre efectuó la preventa de su modelo SUV compacto EX30 y agotó el stock promocional con un precio de $34.900.000; ofrece una autonomía de entre 340 y 480 kilómetros, dependiendo de la versión. Oficialmente, el EX30 será lanzado este primer semestre. Sin embargo, su modelo más vendido en 2023, el C40, que tiene un precio de $55.900.000, se seguirá ofreciendo este año en una versión donde su autonomía subirá de 444 a 474 kilómetros. “A fines de este año estaremos vendiendo solo vehículos híbridos enchufables y autos 100% eléctricos en Chile”, afirma el gerente de Volvo Cars en Chile, Rodrigo Espinoza. La estrategia global de Volvo apunta a que en 2025 el 50% de sus ventas sean autos eléctricos y el 2030 producir ya sólo vehículos de este tipo.