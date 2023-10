Avanza indagatoria por uso de información privilegiada: Fiscalía realiza incautaciones en oficina y casa de Ex CEO de Cencosud

Continúan las indagaciones en las investigación de la Fiscalía por los cargos presentados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra el ex CEO de Cencosud, Matías Videla, por el uso de información privilegiada para adquirir acciones de la empresa.

Así la fiscalía durante la jornada de ayer realizó incautaciones en la oficina de Cencosud y la casa de Videla para avanzar con la investigación en su contra.

Desde Cencosud limitaron sus declaraciones al respecto. “El Ministerio Público solicitó a Cencosud antecedentes en el contexto de la investigación penal tras la sanción aplicada por la Comisión del Mercado Financiero al ex gerente general de la compañía. Cencosud se encuentra colaborando con la investigación en curso y seguirá entregando todos los antecedentes que sean requeridos”, dijeron.

Las indagatorias hasta el momento se han realizado en absoluta reserva, encabezadas por la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte de la Región Metropolitana, Ximena Chong, en conjunto al fiscal Jaime Retamal. Las principales diligencias se han centrado en información en manos de agentes regulados que hayan intervenido en la operación cuestionada y que formaron parte del análisis elaborado por la Unidad de Investigación de la CMF.

Por ahora la citación a Videla a declarar por el caso sigue pendiente, y está sujeta a los antecedentes recibidos por la fiscalía en estas primeras diligencias.

Matías Videla no ha emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, sus últimas declaraciones en torno a los cargos realizó un mea culpa, expresando: “cometí un error al comprar acciones estando vigente un hecho reservado, por muy muertas que estuvieran las negociaciones. No debí haberlo hecho y lo acepto (...) Desde luego, de buena fe, cometí un error. Y he pagado un precio muy alto por ello”.