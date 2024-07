Azerbaiyán, anfitrión de la Cop29, busca que productores de combustibles fósiles aporten $US 1.000 millones para un fondo climático

En pleno proceso para su creación se encuentra el Fondo de Acción para el Financiamiento Climático por parte del gobierno de Azerbaiyán. El objetivo de la iniciativa, ideada por el país anfitrión de la cumbre climática Cop29 de la Organización de las Naciones Unidas -que se realizará en noviembre-, es ayudar a los países pobres a enfrentar la crisis medioambiental.

Se espera que contribuyan a dicho fondo los países y empresas productores de combustibles fósiles -como petróleo y gas- para invertir ese dinero en proyectos para desarrollo que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y así ayudar a desarrollar resiliencia frente a los impactos del clima extremo.

En ese sentido el negociador jefe de la presidencia de la Cop29, Yalchin Rafiyev, dijo al medio The Guardian que “los métodos de financiación tradicionales han demostrado ser inadecuados para los desafíos de la crisis climática, por lo que hemos decidido adoptar un enfoque diferente”. De esa forma, sostuvo que el fondo capitalizará al sector privado y cualquier país en desarrollo será candidato para recibir los recursos.

“Distracción peligrosa”

De todas formas, las autoridades organizadoras de la Conferencia han explicado que los aportes al fondo serán voluntarios y hasta ahora no se ha propuesto ningún mecanismo para obligar a realizar contribuciones a los principales países y responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lo anterior no satisface las expectativas de que exista un impuesto a los combustibles fósiles que es lo que han pedido algunos grupos activistas.

En línea con lo anterior Bronwen Tucker, líder de finanzas públicas del grupo de campaña Oil Change International, aseguró que “ésta es una distracción peligrosa del nuevo y sólido objetivo de financiamiento climático y los planes nacionales que la Cop29 debe garantizar para una eliminación gradual justa, completa y rápida de los combustibles fósiles”.

En todo caso, reunir estos recursos al interior de la Cop29 es un primer intento de la ONU para vincular a los países e industrias productoras de este tipo de combustibles —principales causantes de los gases de efecto invernadero— con la responsabilidad de ayudar a los países pobres a pagar las consecuencias de la crisis climática.

Llamado a que contaminadores “paguen con billones”.

En ese contexto, grupos ecologistas han continuado la campaña para hacer frente a los efectos negativos de la extracción de combustibles fósiles, ya que responsabilizan a esa industria de los riesgos medioambientales y, argumentan, deben pagar por los costos.

Según sostuvo a The Guardian Harjeet Singh, director de compromiso global de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, “si bien el anuncio de un nuevo fondo para los países en desarrollo se hace eco de las demandas de larga data de responsabilizar a la industria de los combustibles fósiles, no debe servir como un pase gratuito para continuar la extracción de gas, petróleo y carbón”.

“La industria de los combustibles fósiles ha causado la crisis climática y debe ser penalizada adecuadamente para pagar la transición y los daños climáticos”, declaró Singh.

Mientras que Bronwen Tucker, de Oil Change International, acusó que “los contaminadores deben pagar por sus crímenes climáticos en una escala de billones, no con un fondo voluntario de mil millones de dólares que otorga a las grandes petroleras poderes de toma de decisiones”.

El activista agregó que “los intereses de los combustibles fósiles han bloqueado, retrasado y socavado de manera consciente y sistemática las soluciones climáticas necesarias y no deberían tener un asiento en la mesa”.

La meta del fondo: US 1.000 millones de 10 países

Azerbaiyán aún no ha especificado su propia contribución al fondo, aunque comprometió hacer una. Ningún otro país se ha inscrito todavía.

Los recursos no se invertirán en ningún combustible fósil, incluido el gas. Cualquier beneficio generado por el fondo, por ejemplo, al invertir en energía renovable, se reinvertirá en éste, por lo que no habrá oportunidad para que los inversores del sector privado y los gobiernos obtengan beneficios.

Así, el país organizador busca reunir al menos mil millones de dólares por parte de al menos 10 países y grandes empresas para capitalizar el fondo. Este último tendrá su sede en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y su junta de supervisión estará conformada por representantes de los contribuyentes. Asimismo, será independiente de los bancos multilaterales de desarrollo existentes, incluido el Banco Mundial.

La Cop29 tendrá lugar en Baku entre el lunes 11 de noviembre y el viernes 22 del mismo mes.