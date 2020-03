Banco Central corrige al alza cifra de inversión extranjera ingresada al país el 2019

En la publicación de las Cuentas Nacionales de marzo, el Banco Central corrigió al alza la cifra de inversión extranjera directa (IED) que llegó al país durante 2019, la que finalmente alcanzó los US$11.928 millones, un 63% más que lo registrado en 2018, informó este viernes InvestChile.

La revisión de cifras implicó un aumento de US$ 1.132 millones respecto a la primera publicación realizada en febrero de este año, cuando se informó un flujo de US$ 10.797 millones.

De igual manera, también se corrigió al alza el monto de inversión ingresado durante 2018. Según el ente emisor, durante 2018 ingresaron US$ 7.323 millones y no los US$ 6.082 millones informados originalmente. La revisión también alcanzó a los años 2015 a 2017 pero con montos no significativos. Esto implicó un cambio en la variación informada el año 2018 respecto de 2017, la que subió desde un 4% a un 19%.

“Las cifras de 2019 nos dejan en un buen pie para enfrentar un 2020 que será complicado para la inversión en todo el mundo, como ya lo han advertido organismos como la UNCTAD, que proyecta una caída de la IED de entre 5% y 15% a nivel global a raíz del Covid-19. En medio de la turbulencia global, InvestChile enfocará su trabajo en las empresas extranjeras que ya están en nuestro país para apoyarlas en medio de esta emergencia sanitaria que afecta a todo el mundo”, señaló el director de InvestChile, Cristián Rodríguez.

Respecto a los componentes de la IED, las participaciones en el capital bajaron US$706 millones luego de la corrección, en tanto que la reinversión de utilidades subió US$1.164 millones y la deuda relacionada creció en US$673 millones.

El desglose indica que las participaciones en el capital representaron el 51% del total de la IED acumulada, y la reinversión de utilidades tuvo una participación del 37%, mientras que la deuda relacionada representó un 12% de ese total.