Banco Central inicia retiro gradual de operaciones de cobertura cambiaria

El programa de intervención cambiaria vigente, que comenzó el 28 de noviembre de 2019, tenía por objeto reducir el grado excesivo de volatilidad del tipo de cambio, que dificultaba la formación de precios y las decisiones de gasto y producción de personas y empresas.

De acuerdo al Banco Central, esta volatilidad se redujo significativamente entre diciembre y enero pasados, lo que llevó a suspender las operaciones en el mercado spot, aunque mantuvo la renovación de NDF de manera de mantener estable el stock de las mismas.

“Ante una nueva reducción de la volatilidad, sumado a condiciones favorables de liquidez en moneda extranjera que presenta la economía local y el acceso a una serie de facilidades multi y bilaterales por parte del Banco Central, el Consejo ha considerado apropiado iniciar una reducción gradual de la posición forward, por la vía de no renovar el total de operaciones a su vencimiento”, dice el BC y agrega que “en particular, se permitirá el vencimiento semanal de US$ 250 millones, monto que representa aproximadamente un 25% de los vencimientos. Este esquema supone la renovación parcial de los contratos por alrededor de cuatro meses. Cualquier ajuste adicional a esta trayectoria será comunicado oportunamente y decidido sobre la base de las condiciones de mercado, considerando la volatilidad y liquidez imperantes"

De todas maneras, el acuerdo del Consejo de noviembre de 2019, extendido en abril de 2020 hasta el 9 de enero de 2021, para intervenir en el mercado cambiario en eventos de volatilidad excesiva, sigue vigente y será utilizado si se cumplen dichas condiciones.

Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica señala que “era solo cosa de tiempo que el BC tomara una medida de esta naturaleza. La más que rápida apreciación del CLP -en medio de un retroceso generalizado del dólar a nivel global- está comenzando a ser contraproducente en varios frentes”. De acuerdo al economistas, el primero es que las liquidaciones de dólares de Hacienda para financiar gasto se estaban viendo afectadas por la rápida caída del tipo de cambio, de hecho había reducido el ritmo de liquidaciones en las últimas jornadas; coloca dificultades adicionales para sostener la meta de inflación en torno a 3% y limita la recuperación del sector exportador local, sector que tradicionalmente lidera la recuperación económica”.

Acotó que “deja de renovar el stock de venta de US$ forward, lo que para efectos financieros equivale a retirar dólares que estaban circulando en el mercado”.