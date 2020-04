BancoEstado y Swett se enfrentan por controversia por las empresas que no podrían acceder a la línea de crédito con aval estatal

Sigue generando controversia las cifras que dio la Multigremial de Emprendedores respecto a la cantidad de empresas que al no estar bancarizadas quedarán por fuera de la línea de crédito con aval estatal.

Las primeras discrepancias las hubo con el Ministro de Hacienda Ignacio Briones, cuando el secretario de Estado, con cifras en mano del Servicio de Impuestos Internos (SII), le dijo a Swett, el presidente de la Multigremial, que la cifra no eran 800 mil como él decía, sino que el número era menor: 600 mil aproximadamente.

Con todo, parece que no hay claridad en las cifras, porque el presidente de la banca, José Manuel Mena dijo por otro lado que eran 400 mil los que finalmente quedarían por fuera.

Un nuevo capítulo de esta controversia se empezó a escribir hoy. Esto porque, el vicepresidente de BancoEstado Pablo Correa entró de lleno al tema y le respondió a Swett.

“Es un error decir que este programa las deja fuera, porque el programa lo que hace es tratar de llegar a las carteras de los bancos. Con este programa, o sin este programa, con o sin crisis hay una fracción de la micro empresa que no es sujeto de crédito”, dijo Correa en conversación con Radio Duna.

Sobre esto, añadió que al no ser sujeto de crédito, este grupo no tiene deudas “por lo que es un poco engañoso lo que dice Swett (…) este un plan para postergar y refinanciar deuda entonces como voy a dejar fuera a alguien que no tiene deuda y no es sujeto del programa”. “Me parece que está pasado para la punta”, agrega.

Ante esto, y si bien reconoce que ya había pasado la página por la controversia que desató con Hacienda, al ser consultado por Pulso, Juan Pablo Swett le replica en duros términos a Correa.

Como primer punto explica que la línea de crédito con aval estatal no solo servirá para refinanciar -como dice el titular de Banco Estado-, sino también para financiar capital de trabajo nuevo, es decir otorgar nuevos créditos incluso para empresas que nunca han solicitado apoyo de la banca.

“Me parece impresentable que un vicepresidente de BancoEstado ni siquiera tenga claro para qué es la nueva capitalización de Fogape”, dice Swett al tiempo que agrega que, “más que estar pasado para la punta aquí lo importante es ver el número, cuál es el número, y aquí ni el gobierno lo saben, y en la banca tampoco”.

Porque a juicio de Swett el debate de fondo no es realmente el número de personas que no van a acceder, sino qué se entiende por un cliente bancarizado. “Porque para mí una persona con cuenta corriente no es alguien que esté bancarizado, para mí lo es alguien que está sujeto a crédito”.