Barry Eichengreen: “EE.UU. claramente está sacando a la economía mundial de la recesión del Covid”

Con el virus aún entre nosotros, Barry Eichengreen, académico de la Universidad de California, Berkeley, no se siente particularmente optimista respecto a las perspectivas para 2022. Desde su punto de vista, la incertidumbre persiste, mientras se agregan riesgos adicionales como la desaceleración de China y los problemas globales de los envíos.

Sin embargo, tampoco podría considerársele un pesimista. El economista entrega positivas perspectivas para Estados Unidos, respaldando el plan de gastos de Joe Biden. Asimismo, plantea que el avance de la automatización y su efecto en la productividad podrían compensar algunos de los lastres que enfrenta la economía mundial.

¿Podemos hablar de una economía pospandémica o aún es temprano para eso?

-Esa es una gran pregunta. Todo depende del virus y el curso del virus es imposible de predecir. ¿Cuánto más contagiosa es la variante delta? Aún no estamos seguros. ¿Qué tan rápido desaparece la eficacia de las vacunas? Todavía estamos aprendiendo sobre esto. ¿Qué porcentaje de la población estadounidense, por razones políticas e ideológicas, se negará a vacunarse? Esto parece ser una fracción significativa de todos los republicanos. ¿Cuánto tiempo llevará vacunar a las poblaciones de los países en desarrollo? Claramente estamos yendo demasiado lento en esto en este momento. Dado todo esto, soy un poco más pesimista que el consenso sobre 2022. Quitaría un par de décimas por ciento de las previsiones del FMI para las economías de Estados Unidos y del mundo.

¿Qué cambios generados por el Covid-19 llegaron para quedarse?

-El trabajo híbrido está claramente aquí para quedarse para los trabajadores de oficina, profesores universitarios, etc. Está claro para mí, por mi experiencia personal, que la forma en que impartamos conferencias, en parte en persona y en parte por Zoom, será significativamente diferente de los días anteriores al Covid.

Por otro lado, habrá pocos cambios para los trabajadores de restaurantes, trabajadores de la salud, etc., aunque incluso allí el ritmo de la automatización se ha visto impulsado. Una automatización más rápida será positiva para la productividad, pero los cambios y las interrupciones en la cadena de suministro serán negativos.

Algunas personas predicen un crecimiento de la productividad significativamente más rápido en el futuro. Nuevamente, soy un poco más pesimista, porque el impulso a la productividad de la automatización se verá compensado en cierta medida, no del todo, por las tensiones comerciales, las interrupciones de la cadena de suministro, etc.

Vivo en California, donde es temporada de incendios forestales, por lo que también me preocupa el impacto en la economía de los problemas relacionados con el cambio climático, no solo los incendios, sino también los huracanes, las inundaciones, etc. Estos van a ser un lastre para el crecimiento en el futuro, ya que en cualquier escenario el problema del cambio climático empeorará antes de mejorar.

¿Cuál es la tracción de Estados Unidos como motor del crecimiento mundial con la política de Joe Biden? ¿Está haciendo bien las cosas la Casa Blanca?

-Ahora Estados Unidos claramente está sacando a la economía mundial de la recesión del Covid. Si puede continuar dependerá del virus, por razones que ya he explicado. Y ahí no hay certezas. Pero creo que la postura de la política fiscal es adecuada en términos generales. Cuando hago los cálculos, calculo que la economía de los Estados Unidos todavía es aproximadamente un 2% más pequeña de lo que hubiera sido en este momento en ausencia de la pandemia.

E incluso si Biden obtiene su paquete de infraestructura de US$ 1 billón y su paquete de “infraestructura humana” de US$ 3,5 billones (es decir, gasto social y clima), distribuidos en diez años, es poco probable que la economía exceda sus límites de capacidad. Y la realidad política es tal que la propuesta de US$ 3,5 billones de gasto social se reducirá antes de que sea adoptada por el Congreso, ya que los “centristas” demócratas insistirán en esto.

¿Cuál debería ser la política de la Reserva Federal en este contexto?

-Empujar la economía hacia sus límites de capacidad, junto con diversas interrupciones asociadas de la cadena de suministro y de semiconductores, significa que es probable que la inflación sea un poco más alta de lo que la Fed anticipa actualmente, en mi opinión.

Me gustaría ver a la Fed haciendo preparativos más rápidos para la normalización. Actualmente, está pensando que comenzará a reducir las compras de activos hacia fines de este año y que comenzará a subir las tasas de interés a principios del próximo año.

Creo que las presiones inflacionarias pueden obligarlo a hacer ambos movimientos un poco antes de lo planeado actualmente. Pero una cosa sobre la Fed de Powell que sabemos es que tiene mucho cuidado de no generar grandes sorpresas en la economía y los mercados financieros. Entonces, si se mueve un poco antes y más rápido, apostaría mi dinero solo un poco antes y un poco más rápido.

¿Es apropiado que Powell permanezca en la presidencia o es hora de un cambio?

-Los mercados de apuestas están otorgando una probabilidad del 80% de que Powell sea reelegido y creo que eso es correcto. Pero si Biden elige a Powell o a la gobernadora Lael Brainard, la otra contendiente, realmente no hace una diferencia para la política monetaria, ya que sus puntos de vista están alineados.

Lo que marcaría la diferencia es si Biden eleva a Brainard a la vicepresidencia con la responsabilidad de la regulación financiera, donde ella está a favor de una regulación más estricta que la actual vicegobernadora Randal Quarles. Me gustaría que Brainard consiguiera ese trabajo.

China se está desacelerando rápidamente. ¿Es un proceso de reajuste normal o un elemento de riesgo relevante?

-Siempre existe el riesgo de que la economía mundial se desacelere junto con una economía tan grande como China. El país tiene algunas empresas de construcción muy apalancadas y una desaceleración del mercado inmobiliario podría causar problemas financieros e incluso incumplimientos allí, lo que a su vez podría provocar turbulencias en los mercados financieros de China. No estoy prediciendo, necesariamente, pero este es un riesgo potencial que debemos vigilar.

¿Qué hay detrás de la crisis del transporte marítimo? ¿Le preocupan las consecuencias?

-No soy un especialista en envíos, por lo que no tengo mucho que agregar en términos de causas a las demandas excepcionales de mercadería durante la crisis (como la gente no podía gastar en restaurantes, hoteles y vacaciones, en su lugar compraron electrónicos); contenedores que terminan en los lugares equivocados y cierres de puertos debido al Covid. Me preocupan las consecuencias. Las mencioné anteriormente cuando hablábamos de las perspectivas de un crecimiento de la productividad más rápido. Aquí el argumento va en la otra dirección: si bien me preocupa que los problemas de envío sean un lastre para la recuperación económica, un crecimiento más rápido de la productividad debido a la automatización funcionará para compensar ese lastre.

Con todos estos elementos sobre la mesa, ¿qué espera de la economía mundial en 2022?

-Espero una recuperación continua, pero será desigual y todos los pronósticos dependen del desarrollo del virus. Las partes del mundo donde la vacunación está rezagada tienden a tener un mal desempeño. Esto me preocupa por los países en desarrollo en 2022.

¿Cómo ve los mercados emergentes, en general, y la economía chilena en particular?

-Chile lo ha hecho bien en términos de vacunación, por lo que me siento optimista sobre su panorama económico. ¡Voy a retener pronósticos más precisos hasta que tengamos más información sobre los resultados, incluidas las implicaciones económicas, de la Convención Constitucional!