Bci ve que 2020 será “un año desafiante” y advierte incertidumbre por plebiscito para nueva Constitución

“En Chile tenemos un año desafiante. Habrá elecciones para rehacer la Constitución, que está creando cierta incertidumbre”, comentaron hoy desde Bci en el conference call del cuarto trimestre de 2019. El gerente general de la entidad, Eugenio Von Chrismar, confirmó a los inversionistas que “2019 fue un año complejo”.

En la instancia, el banco comentó que “en octubre y noviembre vimos una situación complicada no solo porque los clientes fueron afectados, sino porque hubo muchos lugares que no estuvieron habilitados para prestar servicios financieros. Lo que vimos en diciembre, enero y en febrero, es que la cartera vencida viene de la situación que ocurrió. No vemos hoy un deterioro de la calidad de los activos, aun cuando somos realistas: el PIB será del 1% y el desempleo subirá, veremos algún deterioro, pero hoy no vemos que sea severo”.

Por otro lado, agregaron que el negocio financiero de Walmart (tarjeta Lider-Bci) está llegando a niveles normales en enero y febrero. “En marzo y abril se verán las tendencias de la calidad de activos”, reafirmaron.

Sobre el costo de crédito, que aumentó el año pasado producto de la crisis social, Bci señaló que “es bueno ser cautos y esperar a ver cómo se desarrolla marzo y abril, que estamos monitoreando de cerca”. Sobre los préstamos de consumo, estiman un crecimiento de entre 3% a 4% para este año, similar al mercado.