Bluetek: vender aire sí es negocio

hace 9 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

28/09/2021 FOTOGRAFIAS A RUBEN KLEIN Y PATRICIO ABUSLEME Mario Tellez / La Tercera

Partieron con $ 2 millones, con sus manos y con su ingenio para fabricar máquinas que limpiaran los ductos de aire acondicionado de los autos. No fue fácil explicar lo que hacían. Hasta que alguien creyó en ellos y les ayudó a levantar US$ 1 millón en plena pandemia. Hoy, Bluetek está en Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, y planea una nueva ronda de inversión por US$ 3 millones.