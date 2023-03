Blumar reporta aumento de 31% de sus ganancias en 2022 e ingresos también mejoraron

Este miércoles, Blumar informó sus resultados financieros al cierre del 2022. La firma registró ganancias por US$ 63 millones en 2022, lo que representa un incremento de 31% en relación al año anterior. En términos de ingresos, la compañía reportó US$ 659 millones en 2022, un 5% más que en 2021, compuestos por US$ 403 millones del segmento acuícola y US$ 256 millones del segmento pesquero.

En su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma explicó que las cifras positivas se explican “primero, por mayores ingresos en el segmento pesca debido a mayores ventas y precios de harina y aceite de pescado; segundo, por mayores ventas en salmones originadas por alzas en los precios internacionales de los principales mercados”.

Por su parte, el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, sostuvo que “los resultados con que cerramos este año dan cuenta de que hemos logrado consolidar nuestra posición en los diversos mercados en los que participamos y que hemos sido capaces de abordar una demanda sostenida de productos del mar sustentables por parte de los consumidores. Por eso vemos con mucho optimismo este 2023, donde esperamos continuar con una trayectoria de crecimiento, tanto en pesca como en salmones”.

En particular, el segmento acuícola registró ingresos por US$ 403 millones, los que representaron un 61% de los ingresos consolidados. El buen resultado de este segmento, explica la empresa, se debe en parte por los mejores precios y la recuperación de la demanda en los principales mercados del salmón que comenzó durante el segundo semestre de 2021.

En tanto, el segmento pesquero representó más del 60% de las ganancias de la empresa en 2022, las que estuvieron impulsadas por mayores ventas y mejores precios de los productos que ofrece la compañía. Por su parte, con respecto al jurel congelado -que representó un 13% de los ingresos consolidados-, la firma destacó el aumento del destino de jurel para consumo humano durante el año 2022, llegando a un 83,9%, “resultado que muestra una tendencia favorable respecto de los 83,4% obtenidos el año 2021″, afirmó la compañía mediante un comunicado.

“El jurel es uno de los mejores ejemplos de que los cambios que se han hecho a nivel industria desde 2013, los que junto a la actual legislación que regula el sector pesquero, han tenido un impacto positivo en la sostenibilidad de las pesquerías. Ello ha llevado al equipo de científicos miembros de la ORP a aumentar sostenidamente la cuota de jurel a nivel mundial, que para el 2023 incrementó la cuota global de jurel en un 20%. Ello permite mantener un desarrollo sostenible de este recurso y entregar alternativas de alimentación saludable a las personas”, afirmó Balbontín.