Bolsas mundiales se hunden y el petróleo supera una vez los US$ 100 debido a la guerra en Ucrania

Los mercados globales siguen moviéndose al compás de los acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania. En ese contexto, las bolsas sufren otra fuerte caída mientras que los precios del petróleo trepan a máximos desde 2014, superando una vez más los US$ 100.

El conflicto se ha ido recrudeciendo en las últimas horas. EEUU, Reino Unido y la Unión Europea acordaron bloquear algunos bancos rusos del sistema SWIFT mientras que Moscú puso en estado de máxima alerta a las fuerzas nucleares del país.

La renta variable sufre en medio de la incertidumbre. Y aunque las bolsas asiáticas lograron tímidos avances, en Europa las acciones experimentan caídas de 3% en el Euro Stoxx 50. La Bolsa de París se hunde 2,88% mientras que el FTSE 100 de Londres sucumbe 1,20%. El Dax de Fráncfort, la plaza más relevante de la región, baja 2,45%.

“Estamos a solo unos días de una especie de reorientación única en la vida en el orden global”, dijo Homin Lee, macroestratega de Asia como Lombard Odier, en Bloomberg Television. “Esta transición no va a ser fácil” y las incertidumbres seguirán siendo muy altas en las próximas semanas, dijo.

“El entorno bursátil es muy dinámico y mantenemos una postura defensiva, ya que las cosas podrían empeorar mucho a partir de ahora”, dijo Peter Garnry, jefe de estrategia de renta variable de Saxo Bank, citado por Reuters.

Petróleo

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo superan una vez más los US$ 100 por barril, subiendo inicialmente más de US$ 7, ya que la alerta nuclear y las restricciones de pago de los bancos aumentaron los temores de que los envíos de petróleo del segundo productor más grande del mundo pudieran verse interrumpidos.

El precio del petróleo Brent supera una vez más los us$ 100

Cabe recordar que Rusia representa alrededor del 10% del suministro mundial de petróleo. Los futuros del crudo Brent suben hasta los US$ 102,62, tras haber tocado un máximo de US$ 105,07 en los primeros minutos del día. Por su parte, los futuros del crudo US West Texas Intermediate (WTI) suben un 5,8%, hasta los US$ 96,93 el barril, después de alcanzar un máximo de US$ 99,10 al principio del día.

Las nuevas sanciones occidentales aíslan aún más a Rusia, rica en materias primas, de las finanzas globales al tratar de evitar que su banco central utilice las reservas extranjeras para mitigar las sanciones, informó Bloomberg. También excluyen a algunos prestamistas rusos del sistema de mensajería SWIFT que sustenta transacciones por valor de billones de dólares.

Ahora aumentan las dudas sobre la capacidad del Banco de Rusia para respaldar el sistema financiero de Rusia. La nación elevó las tasas de interés al 20% desde el 9,5%, ordenó la venta de ingresos en moneda extranjera por parte de los exportadores y prohibió temporalmente a los no residentes vender valores. El rublo cayó un 8% en la apertura de Moscú.