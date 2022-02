Rusia irrumpe en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania

En el cuarto día de la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania, tanto las fuerzas militares como los ciudadanos civiles de ese país lograron repeler los ataques rusos en Kiev, la capital, haciendo retroceder al Ejército ruso, que ahora se concentraba en Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país.

Ayer de madrugada, como ya es habitual, las fuerzas rusas se adentraron en Kharkiv, una ciudad industrial cercana a la frontera rusa. Sin embargo, muchas de las tropas de infantería ligera fueron emboscadas y muertas o capturadas por las fuerzas ucranianas horas después.

Las imágenes compartidas por las fuerzas ucranianas ayer por la mañana mostraron a cinco vehículos blindados Tigr-M con marcas rusas “Z” destruidos en una calle de Kharkiv, con soldados ucranianos ayudándose de municiones y equipos rusos, incluidos varios cohetes antitanque. También se vio un Tigr-M ardiendo en otra intersección de la ciudad. Los residentes de Kharkiv dijeron que la ciudad parecía estar bajo un firme control ucraniano por la tarde. “Estamos terminando de limpiar la ciudad del enemigo”, publicó el gobernador de Kharkiv, Oleh Synehubov, en las redes sociales.

Las autoridades ucranianas ordenaron a los residentes de Kiev que permanezcan en sus casas hasta hoy por la mañana mientras buscan a los infiltrados rusos, que participaron en varios tiroteos con las tropas ucranianas y los voluntarios civiles durante la noche. No se escucharon disparos durante el día. “Kiev sigue resistiendo. No hay tropas rusas en Kiev”, dijo el alcalde Vitali Klitschko en un video. Hoy de madrugada se registraron reportes de que se habían reanudado los ataques contra la capital.

Una vista muestra un edificio residencial dañado por un reciente bombardeo en Kharkiv, Ucrania, el 27 de febrero de 2022. Foto: Reuters

El ensordecedor ruido de las explosiones de los ataques aéreos y de artillería rusos continuaba ayer en Kiev. Un depósito de combustible en la ciudad de Vasylkiv, al sur de la capital, se incendió producto de un ataque gatillando una gran explosión. Los residentes de las áreas al noroeste de Kiev, cerca de la zona de exclusión del desastre nuclear de Chernóbil, dijeron que los blindados rusos continuaron llegando desde Bielorrusia para un gran ataque esperado en Kiev.

Las fuerzas rusas comenzaron a adoptar tácticas de asedio en torno a la histórica ciudad de Chernihiv, al noreste de Kiev, dijo ayer el Pentágono, que indicó que se trataba de estrategia medieval en el campo de batalla que aumentaría considerablemente el número de víctimas civiles.

La operación se realizó justo el día en que los rusos celebran el Día de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Rusia. El Presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su “especial gratitud a quienes estos días cumplen heroicamente con su deber militar durante una operación especial de ayuda a las repúblicas populares de Donbass (Donbas, en ucraniano)”.

El Ejército ruso admitió por primera vez ayer haber registrado pérdidas humanas durante su invasión de Ucrania, aunque no precisó cifras. “Los soldados rusos están mostrando coraje en el desempeño de sus misiones de combate (...) Desafortunadamente, hay muertos y heridos. Pero nuestras pérdidas son mucho menores” que en el campo ucraniano, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.

Una mujer frente a un edificio destruido tras un ataque con misiles rusos en la ciudad de Vasylkiv, cerca de Kiev, el 27 de febrero de 2022. Foro: AFP

Negociaciones entre Rusia y Ucrania

Durante el día, funcionarios rusos y ucranianos se preparaban para reunirse en las primeras conversaciones, desde que Moscú comenzó su invasión, en la ciudad bielorrusa de Gomel, cercana a la frontera ucraniana.

Rusia envió ayer una delegación a la ciudad de Gomel, en el sur de Bielorrusia, pero el Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, dijo que se negó a reunirse en un país que se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para los ataques de Rusia.

La delegación rusa se encuentra encabezada por el exministro de Cultura, Vladimir Medinsky, también el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrei Rudenko, y viceministro de Defensa, Alexander Fomin.

Sin embargo, posteriormente el mandatario ucraniano habló por teléfono con su par bielorruso, Alexander Lukashenko, y señaló que acordó que sus enviados se reunieran con la delegación rusa en el río Prypiat a lo largo de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Lukashenko se comprometió durante la conversación, la primera de ambos en dos años, que mientras tanto no se llevaría a cabo ninguna actividad militar rusa desde Bielorrusia, dijo Zelensky. Aunque después se reportaron ataques desde Bielorrusia.

Según el diario The Wall Street Journal, no está claro en qué medida las negociaciones planeadas podrían afectar la ofensiva militar rusa, que ha encontrado una resistencia mucho más dura de las fuerzas ucranianas de lo esperado por muchos en Rusia y en Occidente. “Realmente no tengo mucha fe en el resultado de esta reunión, pero intentémoslo, para que ningún ciudadano de Ucrania piense que yo, como Presidente, no traté de detener la guerra cuando había una oportunidad, por pequeña que sea”, dijo Zelensky.

Para expertos rusos, “la calidad y la composición de la delegación demuestran la reticencia de Rusia al diálogo hasta que no se haya completado la ‘operación especial’, es decir, el establecimiento de un gobierno complaciente en Kiev”.

Militares ucranianos caminan en la pequeña ciudad de Severodonetsk, en la región de Donetsk, el 27 de febrero de 2022. Foto: AFP

Putin se negó a recibir una llamada de Zelensky en vísperas de la invasión del jueves, dijo el diario. Funcionarios rusos dijeron poco después de que comenzara la guerra que hablarían con Kiev solo una vez que las tropas ucranianas depusieran las armas, indicó el diario The Wall Street Journal. Posteriormente, Putin instó al Ejército ucraniano a dar un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente del país. Que Moscú busque ahora conversaciones incondicionales se celebró en Kiev como un logro para Ucrania y sus fuerzas armadas.

Alerta nuclear

En una señal para incrementar la presión sobre Occidente ante un posible diálogo con Ucrania, el Presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó al ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General de Rusia “transferir las fuerzas de disuasión del Ejército ruso a un modo especial de servicio de combate”.

Esto incluye las Fuerzas Estratégicas Ofensivas (SNA) y las Fuerzas Estratégicas Defensivas (SOS). Los primeros se basan en sistemas de aviación y misiles de alcance intercontinental y fuerzas nucleares estratégicas.

Putin citó como justificación la amenaza de sanciones occidentales y lo que describió como declaraciones agresivas de funcionarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La medida anunciada por Putin colocaría la red de misiles nucleares de Rusia, que generalmente está desconectada, en un estado en el que se puede usar si es necesario, a un paso de un lanzamiento real de misiles, dijo Pavel Podvig, un experto en armas estratégicas, desde Ginebra.

El Presidente ruso Vladímir Putin, a la derecha, habla con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, segundo a la izquierda, y con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro primero de Defensa, Valery Gerasimov, a la izquierda, durante su reunión en Moscú, Rusia, el domingo 27 de febrero de 2022. Foto: AP

Las llaves del sistema nuclear en Rusia las guardan el Presidente, el jefe del Ministerio de Defensa, Serguei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerasimov. Fueron justamente ellos los que se reunieron para anunciar el fortalecimiento de la fuerza de contención. Las llaves del sistema están con los oficiales-operadores. Para iniciar una guerra nuclear, basta con activar dos de los tres sistemas.

Ucrania, que tiene fuerzas armadas permanentes de unos 200.000 miembros en servicio, dijo que había movilizado 100.000 soldados adicionales en las últimas 48 horas. Rusia reunió a unos 190.000 en las fronteras de Ucrania en vísperas de la invasión, según estimaciones estadounidenses.

La medida de Putin se produjo después de que Estados Unidos y sus aliados occidentales acordaran imponer sanciones al banco central ruso y expulsar a un grupo de prestamistas del país del sistema de mensajería Swift, que es crucial para los pagos globales, en algunas de las medidas más duras tomadas contra una economía del G20.

La OTAN y Washington condenaron la decisión de Moscú, la que el gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió como una escalada “totalmente inaceptable”.

“Claramente, está potencialmente poniendo en juego fuerzas que, si hay un error de cálculo, podrían hacer que las cosas sean mucho, mucho más peligrosas”, dijo un alto funcionario de Defensa de EE.UU.

El Pentágono se negó a decir si había alterado su postura nuclear en respuesta a la medida de Putin, indicó el diario Financial Times.