“Borderline con rasgos histriónicos”: Los informes que detallan la salud mental de Leonarda Villalobos

Pasadas las 16 horas de este martes, la abogada María Leonarda Villalobos dejó la cárcel de San Joaquín, penal que es exclusivamente de mujeres. El Ministerio Público imputa a la jurista presuntos delitos tributario, lavado de activos y soborno.

Estuvo en prisión preventiva 245 días y hoy se encuentra en arresto domiciliario total por el caso Factop, que originalmente se denominó caso Audio. La abogada, que envió el audio de la conversación grabada con Daniel Sauer y el abogado Luis Hermosilla a Yael Speisky -esposa de Rodrigo Topelberg-, enfrentó complejo episodios al interior del penal.

Pulso accedió a los últimos informes elaborados por Gendarmería sobre la salud mental de la abogada titulada en la Universidad Bolivariana. Los documentos forman parte de la investigación que lideran los fiscales Miguel Ángel Orellana y Felipe Sepúlveda.

El informe Nº26 detalla que la interna de San Joaquín estuvo recluida en el Módulo 2 / 1º Sur del penal. En el documento se detalla que compartía celda con Gioconda González, Marinela Padilla y Paulina Pardo. Esta última es una gendarme que quedó bajo prisión preventiva tras ser detenida por tráfico de estupefacientes al interior del recinto penitenciario.

Según los documentos emitidos por el Área Técnica del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el estado de salud físico y mental de María Villalobos Mutter ha sido monitoreado de manera constante durante diciembre de 2024.

El último informe, el Nº26 fechado el 20 de diciembre de 2024, elaborado por la asistente social Yasna Martínez Hernández, señala que la interna “se encuentra en buen estado de salud” y mantiene su tratamiento médico, que incluye la administración de insulina cada viernes en el área de enfermería, además de medicación psiquiátrica diaria. Ese día, la imputada fue presentada a una audiencia de revisión de prisión preventiva vía Zoom, sin que se reportaran novedades en su comportamiento.

En el informe Nº25, del 18 de diciembre de 2024, se consigna que Villalobos Mutter desarrolla sus actividades cotidianas con normalidad y continúa recibiendo su tratamiento médico habitual. Se indica que debe ser acompañada por personal uniformado en todos sus desplazamientos dentro del recinto, como medida de seguridad. No se registran eventos clínicos relevantes ni alteraciones en su conducta.

El informe Nº24, de fecha 13 de diciembre de 2024, señala nuevamente que la imputada “se encuentra en buen estado de salud” y que mantiene su régimen médico sin modificaciones. Se reitera que recibe sertralina en la mañana y clonazepam en la noche, además de inyecciones de insulina los viernes. También se deja constancia de su notificación a la audiencia de revisión de medidas cautelares.

Por último, el informe Nº23, fechado el 11 de diciembre de 2024, consigna que la imputada fue evaluada previamente, el 13 de septiembre de 2024, por un médico psiquiatra, quien la diagnosticó con “trastorno adaptativo” y “trastorno de personalidad borderline con rasgos histriónicos”. A raíz de esto, se le prescribió sertralina (100 mg por la mañana) y clonazepam (2 mg y ½ por la noche). Los informes indican que este tratamiento ha sido administrado regularmente y sin interrupciones durante el mes. El diagnóstico aparece de manera reiterada en los documentos oficiales, como parte del seguimiento clínico realizado por el penal.

Villalobos es asesorada por la abogada Alejandra Borda Silva. Anteriormente, la abogada de la UC formaba parte del caso, ya que patrocinó varias querellas por estafa contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, de la empresa Factop.

Declaración

Previo a dejar la cárcel, María Leonarda Villalobos declaró el 24 de abril de 2025 ante la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, donde nuevamente apuntó a terceros sobre su eventual responsabilidad en el caso Factop.

Pulso accedió a su testimonio y la abogada reconoció que manipuló a Munir Hazbún -ex dueño de la Universidad Bolivariana y actual pareja de Natalia Compagnon- para obtener un pago: “Le dije a Munir que faltaba un millón y medio de pesos por pagar y que se lo mandaría a Renato Robles, funcionario que yo le hice creer a Munir y que se encargara de estos pagos, lo que no era real”. Y añadió: “Nunca le dije a Munir que tuviera que pagarle a un funcionario para hacer algo, porque lo que yo buscaba era la valoración y reconocimiento por mi trabajo.”

“Munir nunca supo que yo me quede con la plata”, detalló.

También explicó el quiebre de su relación con Hazbún tras descubrirse la emisión de facturas falsas: “Debo señalar finalmente respecto de Munir que cuando él tomó conocimiento que le había realizado facturas falsas a sus empresas montó en cólera, estaba muy molesto, se mostró decepcionado, me advirtió, me lo dijo derechamente, que estaba haciendo facturas falsas, yo no le creí. Es más, mandé a la cresta a Munir defendiendo a Alberto (Sauer) y a sus hijos.”

Respecto a las acusaciones de Marcelo Medina, ex gerente de finanzas de Álvaro Jalaff, fue tajante: “He sido víctima de una calumnia significativa por parte de Marcelo Medina y ejerceré las acciones correspondientes”. Y agregó: “Marcelo Medina no sólo falta a la verdad de forma grosera, sino que claramente busca generar una confusión sobre una supuesta ‘entrega de dineros’.” En su defensa, declaró: “Jamás recibí un peso por gestiones para los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff”.

Villalobos justificó algunas de sus actuaciones como parte de un contexto en que buscaba aparentar influencia: “Puede que hoy en día suene como una forma muy burda de engañar o apurar a ‘grandes empresarios’, pero en este mundo donde todos tenían tanto que ganar y perder a la vez, cualquier guiño al poder resultaba creíble. Lo hice muchas veces, cada vez que necesitaba hacer parecer que tenía contactos o influencias; creaba mensajes, les ponía el nombre que necesitaba y así me presentaba como una persona bien contactada y con influencias”.