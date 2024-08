CAP anota pérdidas en el primer semestre arrastrada por Huachipato

Continúa la temporada de resultados corporativos y este miércoles fue el turno de CAP. La empresa anotó pérdidas trimestrales y semestrales, arrastrada por el desempeño de la Siderúrgica de Huachipato que anunció su cierre hace pocos días atrás. Tuvo además una disminución de sus ingresos en el periodo, según información enviada este miércoles a la Comisión para el Mercado Financiero.

En concreto, CAP registró una pérdida neta por US$311,9 millones en el segundo trimestre de este año, muy por encima de las pérdidas por US$168,1 millones en el mismo periodo de 2023. La empresa indicó en su análisis razonado, que esto se explica principalmente por el segmento siderúrgico, donde se reconoció una provisión de deterioro de activos y costos de reestructuración por un monto de US$ -335,5 millones.

En términos semestrales, las pérdidas de la compañía ascendieron a US$350,5 millones muy por encima de los US$166,9 millones del mismo periodo de 2023.

Los ingresos de CAP ascendieron a US$1.120,1 millones en el primer semestre, lo que implica una baja de 19,2% en relación con el primer semestre del año pasado. Esto se explica principalmente por menores precios realizados en todos los segmentos, y por el efecto negativo de las liquidaciones finales y Mark to Market en el negocio minero.

El Ebitda bajó un 3,9% en los primeros seis meses y llegó a US$ 301,9 millones.

Resultados de Huachipato

Huachipato que anunció el cierre indefinido de sus operaciones el pasado 7 de agosto a través de un hecho esencial, tuvo un aumento de sus pérdidas y una caída en sus ingresos.

Los ingresos de la acerera ascendieron a US$ 212,7 millones en el primer semestre, con una baja de 31,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se explicó principalmente por un nivel de despachos 22,0% menor al del primer semestre del año anterior, y a una reducción en el precio promedio de venta de acero de 9,2%, desde US$ 826,4 a US$ 750,7 por tonelada al primer semestre del año en curso, indicó la empresa.

“La suspensión indefinida de la actividad siderúrgica de Huachipato es una decisión tremendamente dolorosa, pero los resultados de CSH dan cuenta de que, pese a todos los esfuerzos realizados a lo largo de los años, lamentablemente no era sostenible seguir adelante con esta operación. Somos conscientes del golpe que la suspensión representa para los trabajadores, quienes han sido el pilar de Huachipato y a quienes agradecemos profundamente el esfuerzo y compromiso que han tenido con la compañía”, dijo el gerente general de Cap, Nicolás Burr en un comunicado.

La empresa tuvo pérdidas semestrales por US$412,4 millones, muy por encima de las pérdidas por US$278,7 millones en el primer semestre de 2023.

“Seguiremos invirtiendo y construyendo el Huachipato del futuro, apoyando proyectos que permitan fomentar el desarrollo productivo de la Región e implementando iniciativas innovadoras, como un proyecto piloto de acero verde, la extracción de Tierras Raras y el desarrollo y producción de aleaciones para magnetos permanentes, materiales críticos para la descarbonización, elemento central de nuestra Estrategia 2030″, agregó el ejecutivo.

En el análisis razonado, la empresa entregó nuevamente los detalles de que las sobretasas no fueron suficientes para evitar el cierre de las operaciones.

“A pesar de que se reconoció la existencia de dumping y recomendó una sobretasa provisoria a la importación de acero chino, la estructura de la industria acerera y la respuesta del mercado no permitió traspasar los aranceles a precio, haciendo insostenible la continuidad de la compañía”, planteó CAP en su análisis.

Otros segmentos de negocios

El segmento de soluciones en acero, mostró una baja de los ingresos y una caída en el precio promedio de los productos en el primer semestre de 2024.

El precio promedio cayó un 13,1% a US$ 1.207,3 por tonelada, frente a los US$ 1.389,5 por tonelada del mismo periodo del año anterior. Los ingresos por ventas de productos de acero registraron US$ 132,3 millones durante los primeros seis meses del año, menor a los US$ 196,0 millones del mismo periodo 2023. Por otra parte, los ingresos por servicios y soluciones en acero ascendieron a US$ 47,3 millones en el primer semestre de este año, monto 31,2% menor a los US$ 68,7 millones a cierre junio 2023.

Cintac e Intasa registraron una baja de 32,2% en sus ingresos los que totalizaron los US$ 179,5 millones al 30 de junio.

Los ingresos de CAP Infraestructura bajaron un 7,6% a US$ 50,3 millones en los primeros seis meses. Las utilidades semestrales, eso sí, mostraron un alza y llegaron a los US$ 12,3 millones, frente a los US$ 10,5 millones del año pasado. El Ebitda también se incrementó y llegó a los US$ 30,5 millones.

Compañía Minera del Pacífico (CMP) registró ingresos por US$ 722,9 millones, una utilidad neta de US$ 89,9 millones y un EBITDA de US$ 316,8 millones. Estos resultados son levemente menores a los de igual periodo del año anterior, principalmente porque el alza en los despachos de mineral no fue suficiente para contrarrestar el efecto de las liquidaciones finales y Mark to Market, y por la baja en los precios de la tonelada de hierro.