CAP cierra el tercer trimestre con una utilidad neta de US$ 601 millones

Sigue la buena racha entre las empresas chilenas. Esta jornada la compañía CAP, el principal grupo minero siderúrgico del país, reportó sus resultados correspondientes al 30 de septiembre de este año, y las cifras son alentadoras.

Durante los primeros nueve meses del 2021, consolidó una utilidad neta por US$ 601 millones, y que implica un crecimiento de cerca de un 302% si se compara con la ganancia registrada a septiembre de 2020 (US$ 149,7 millones).

En tanto, el EBITDA aumentó un 161%, desde US$ 578 millones al 30 de septiembre del año pasado a US$ 1509,2 millones en igual período de 2021.

Lo anterior se condice con el alza en los ingresos ordinarios que al noveno mes del año alcanzaron los US$ 2.770 millones, es decir, un 56% más que el monto percibido en 2020 y que corresponde a US$ 1.773 millones.

Así, la ganancia bruta del negocio minero se incrementó 167%, alcanzando los US$ 1.231 millones. Y para lo que resta del año, desde la compañía esperan mantener los niveles de despacho en la Compañía Minera del Pacífico (CMP), firma dedicada a la producción de minerales de hierro en Chile, por sobre los 16 millones de toneladas, según señalaron.

Segmentos de negocios

Al tercer trimestre y según indicaron desde CAP, la CMP mantuvo la recuperación productiva observada durante 2020, luego de que en diciembre de 2019 entrara en operación nuevamente el Puerto Guacolda II en la región de Atacama, que ha permitido a CMP incrementar sus niveles de producción en un 7% respecto al año 2020 (11,8 millones de toneladas métricas) y retomar sus niveles de despacho de mineral previos al accidente ocurrido en dicha instalación a fines de 2018.

Sin embargo, la toma de camino por parte de trabajadores de una empresa externa que significó la suspensión temporal de las actividades en la Planta de Pellets en febrero de 2021, sumado al retraso en la llegada de embarcaciones durante el tercer trimestre y restricciones a la carga relacionada con condiciones meteorológicas en septiembre, provocó una disminución de 868 mil toneladas en los despachos totales. Esto, si se compara con el período enero - septiembre 2020.

Acero.

Y aunque el escenario redujo los volúmenes de venta de CMP en un 7,2%, desde CAP señalaron que el incremento de 70,5% en el precio realizado llevó a que este segmento incrementara sus ventas valorizadas en US$ 687,4 millones, es decir un aumento de 57,4%.

En Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) en tanto, los ingresos totales alcanzaron US$ 521,2 millones, un 56,4% más que en igual período de 2020. “Estos mayores ingresos se explican por un incremento de un 47,3% en el precio promedio de las ventas de acero (US$ 842,4 por tonelada versus US$ 571,9 por tonelada durante los períodos enero a septiembre 2021 y 2020, respectivamente) y un incremento de 10,7% de los volúmenes despachados, indicaron desde la firma.

Por su parte, el área de producción de acero, reportó el aumento de un 20% en los costos asociados principalmente al incremento en el precio de materias primas como el pellet de hierro y el carbón. De esta forma, CSH logró ingresos de US$ 38,3 millones al noveno mes del año.

Mientras que por su lado, el segmento de Procesamiento de Acero -compuesto por Cintac en Chile, Tupemesa, Calaminon, Sehover y Signovial en Perú, TASA en Argentina, y Promet en Chile y Perú anotó ingresos por US$ 485,7 millones. Es decir, un alza en las ventas de un 66,3% respecto de septiembre de 2020.

Julio Bertrand, gerente general de CAP, destacó el buen desempeño de todos los segmentos de negocio. Y señaló que las “optimizaciones en costos y el avance en el desarrollo de proyectos para la implementación de una estrategia sostenible en la compañía, junto a condiciones favorables del mercado, han influido en los resultados”.

“El reposicionamiento de Huachipato a la producción y comercialización de aceros especiales en Chile y otros mercados de la región, así como optimizaciones en costos alcanzadas este año a partir del uso de 100% de energías renovables, nos ha permitido construir positivos resultados en lo que va de 2021 y proyectar un buen cierre del ejercicio”, agregó.