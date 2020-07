Cencosud se repliega: cierra Paris en Perú y Johnson en Chile y crea formato Paris Express

Dos verdaderas bombas fueron las que soltó este martes el grupo Cencosud, controlado por Horst Paulmann, en lo que supone una completa reestructuración a su negocio de tiendas por departamento. La primera, la decisión de cerrar la cadena Paris en Perú. La segunda, el fin del formato Johnson, para dar paso a Paris Express.

Fuentes cercanas al grupo aseguran que eran medidas en las que se venía trabajando hace algún tiempo, y que no están relacionadas directamente con la crisis sanitaria. Es, además, una de las mayores decisiones que toma Cencosud desde que Matías Videla asumiera la gerencia general del grupo el 1 de diciembre del año pasado.

En el caso del fin de Johnson, la decisión se enmarca en un plan de ir cada vez más a un escenario omnicanal, al cual esa cadena -que adquiriera en unos US$100 millones en 2011 a Marcelo Calderón- nunca se adaptó, a diferencia de Paris, que ha mostrado un crecimiento explosivo en el e-commerce.

De hecho, el reporte del primer trimestre del grupo muestra un incremento de triple dígito en las ventas por internet del formato retail, principalmente por productos de tecnología, hogar y deportes, el que se explica en su totalidad por la operación de Paris.

De los 35 locales que opera Johnson, un número indeterminado de ellos pasará a denominarse Paris Express, un nuevo formato que estará enfocado en vestuario, calzado y deporte, informó Cencosud. Los locales a reacondicionar no han sido definidos aún. No obstante, Johnson cuenta con tiendas en zonas donde Paris no tiene presencia, como es el caso de Calama, Iquique, Vallenar, Coronel o Valdivia, como también algunas locaciones en comunas de Santiago fuera de los centros comerciales, como Maipú, San Bernardo o Puente Alto, que cobran atractivo en este contexto.

Es altamente probable que las nuevas Paris Express se acondicionen como punto de retiro de las compras por internet, ampliando así este servicio. Qué tiendas Johnson pasarán a ser Paris Express y qué ocurrirá con los locales que no continuarán al alero de Cencosud, es algo que aún no se define. Sí está claro que el cierre de las tiendas que tendrán ese destino ocurrirá entre julio y agosto.

También se definió que los trabajadores que forman parte de Johnson serán reubicados en las diferentes banderas que opera Cencosud, ofreciéndoles las condiciones salariales y de trabajo de estas. Los trabajadores que no acepten podrán acogerse a un plan de retiro.

“Esta unificación de marcas permitirá potenciar la marca de Paris en Chile, generando nuevas sinergias comerciales, operacionales y logísticas, fortaleciendo su estrategia omnicanal, y buscando mayor competitividad y sustentabilidad, ofreciendo mejor servicio, surtido y calidad a sus clientes”, señaló el gerente de la división de tiendas por departamento de Cencosud, Ricardo Bennett.

Uno de los últimos episodios que protagonizó Johnson fue la solicitud que hiciera, al igual que Paris, para incorporarse a la ley de protección del empleo, de la que luego se retractó el propio grupo ante la polémica que generó la distribución de dividendos que realizó su matriz Cencosud.

Adiós a Perú

En el caso de Perú, Cencosud informó que a partir del 1 de julio se procederá al cierre de la operación de Paris, que comprende once tiendas en todo ese país.

La razón, los esquivos resultados, además de que no se cumplieron las metas fijadas cuando Cencosud decidió ingresar a ese mercado.

“Siendo el cuarto operador del mercado, no se han logrado los resultados y la participación esperada para garantizar la sostenibilidad de la operación”, señaló la compañía.

Paris entró a Perú en 2013, con la apertura de un local de 6.000 metros cuadrados en Arequipa, el primero de un ambicioso plan que solo ese año significó la apertura de seis tiendas. Pero ese plan se fue desvaneciendo y la última apertura Paris en Perú data de 2017 en San Juan de Miraflores.

Al igual que en Chile, los trabajadores serán reubicados en los otros formatos que opera Cencosud en ese país. Así, Cencosud solo quedará con supermercados en ese país, sin contar los centros comerciales, con Wong y Metro como sus unidades de negocio.