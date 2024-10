CEO de Solek Chile y subsidio eléctrico: “Esto se tiene que resolver pronto y el pilar PMGD debe ser eliminado”

La firma de capitales checos Solek -fundada y dirigida por Zdeněk Sobotka- está atenta a lo que pase con el denominado conflicto PMGD en Chile. La generadora renovable tiene 500 MW en construcción de centrales catalogadas como Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). También tiene otros 100 MW casi listos en su primer proyecto a gran escala, o utility scale. El Parque Fotovoltaico Leyda, ubicado en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, comenzará sus pruebas de conexión a mediados del presente mes.

Pero la preocupación de la empresa, y de muchas otras del sector, está puesta en el futuro de la ampliación del subsidio eléctrico, con US$150 millones extraídos de los ingresos que percibe dicho segmento de la generación.

“Nos genera un gran impacto y desconfianza de que la fórmula para poder subsidiar sea a través de recortar los ingresos a proyectos de energía que se financiaron con reglas del juego claras”, dice Stephanie Crichton, CEO de Solek Chile, quien califica como “una medida expropiatoria, que no posee ningún sustento jurídico”, la propuesta del Ejecutivo.

CEO de Solek Chile: “Esto se tiene que resolver pronto y el pilar PMGD debe ser eliminado”.

Crichton afirma que Solek, desde su llegada a Chile en 2018, identificó que “el nicho en el cual podía ingresar eran pequeños medios de generación y el país tenía una señal clara respecto a que, con el DS 244, quería incentivar tecnologías conectadas en distribución, y de cierto modo descentralizar la energía renovable que está en la zona norte”.

El salto a los utility scale de Solek comenzó con Leyda, pero los planes de la empresa en el país son ambiciosos, y ascienden a US$1.700 millones. En una segunda fase, quieren desarrollar, construir y operar más de 1.000 MW en los próximos cinco años, sumando tecnologías de almacenamiento (BESS, por la sigla Battery Energy Storage System en inglés), tanto en formato híbrido como stand alone.

Esos planes contemplan 90 MW de baterías stand alone con el proyecto San Rafael, 40 MW de baterías en Leyda y otros 70 MW con el proyecto híbrido Los Sauces, ubicado al lado de Leyda, para aprovechar sus instalaciones eléctricas. Por eso Crichton defiende la existencia del marco regulatorio que les permitió crecer en el país.

“Así es como nosotros dimos el salto, y nos empezamos a integrar ahora, en ser una empresa que está fuertemente desarrollando portafolios utility scale y también stand alone”, señala.

¿Cómo buscarán frenar la propuesta del gobierno si es que avanza en los términos en que está planteada?

-Las acciones a tomar en caso de que esta propuesta de ley prospere, se están conversando con los inversionistas. Y cuando llegue el momento se tendrán que tomar las medidas que ameriten, según el nivel de impacto que está generando sobre contratos de créditos existentes a activos que están en proceso de construcción.

¿Cómo explican el impacto material de la propuesta del gobierno en los proyectos que ya están operando?

-La estructura de financiamiento responde a la estrategia de cada empresa, pero lo que se está viendo en el mercado es que el solo ingreso de la propuesta, en muchos contratos de crédito generó revisiones de los modelos financieros, las cuales demuestran que con esta iniciativa se genera una distorsión en el ratio de cobertura de pago a deuda y se congelan los desembolsos.

¿Ustedes tienen todos sus desembolsos paralizados?

-Nosotros actualmente sí, hace un mes.

De aprobarse el proyecto, ¿cuál es el escenario más probable?

-No puedo dar ahora una respuesta respecto a cuál es la estrategia que vamos a seguir. Lo que sí, en la lógica de un negocio que está apalancado con project finance, los escenarios son variables, desde lo que puede ser vender un portafolio, renegociar un contrato de crédito, a tomar decisiones de salir del país por riesgo, y me refiero a no seguir invirtiendo. Lo que yo veo con mayor gravedad es que todos los que están en estos nichos tienen portafolios futuros 100% relacionados a proyectos híbridos de almacenamiento. Entonces, la señal de que una propuesta como esta avance y se apruebe, puede generar un impacto muy fuerte respecto a futuras inversiones en una tecnología que es tan relevante para generar estabilidad en el sistema eléctrico, como son las baterías.

¿Qué pasa con los planes de Solek mientras esté la incertidumbre asociada a este proyecto?

-El plan no está postergado, pero pasó a estar en una segunda prioridad. De hecho, ya teníamos ciertas cartas de intenciones de posibles lenders para partir con ese portafolio y son conversaciones, pero las conversaciones orientan a que el mercado dice ‘vamos a estar en una posición de alerta y mirar qué pasa con esta propuesta’.

¿Les sorprendió la decisión del Ejecutivo de regular el precio estabilizado de esta manera, considerando que hubo una mesa y se había dicho que el precio estabilizado no se iba a modificar?

-Todos teníamos el mismo antecedente, que esto no se iba a modificar. Esta discusión ya se había llevado, el decreto se modificó por esa misma discusión, y todo el mercado quedó negativamente sorprendido. Es más, esto es algo que Chile nunca había visto.

La discusión del proyecto podría entramparse y no votarse dentro del calendario planificado. ¿Les beneficia ese escenario?

-A nadie le beneficia tener incerteza, y lo que esto generó es una incerteza. Levantó alarmas, levantó riesgo para los inversionistas y claramente nuestra postura es que esto se tiene que resolver pronto y que el pilar de que el PMGD asuma ese costo sea eliminado.

Eso no permitiría recaudar US$150 millones de financiamiento anual para la expansión del subsidio eléctrico. ¿Cómo ven que tendría que financiarse?

-Para nosotros, como inversionistas de un sector consolidado, no está en nuestras manos tener esa respuesta.

¿Van a asistir a la comisión de la Cámara?

-Pedimos participar en la comisión. Hemos visto generadores, como Solef, que han participado, y estamos a la espera de ver si va a estar el espacio para que Solek pueda exponer.

¿Han tenido conversaciones con parlamentarios?

-Sí, nosotros hemos tenido por medio de la Ley de Lobby conversaciones con diferentes parlamentarios. Nos juntamos con Marco Antonio Sulantay (presidente de la Comisión de Minería y Energía).