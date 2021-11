CEO de Wom se declara optimista sobre futuro en Chile: “Tenemos masivas inversiones durante los próximos tres años de alrededor de US$ 300 millones”

Como CEO de Wom, Christopher Laska, esta decidido a mantener el sello “disrruptivo y desafiante del statu quo” de la compañía. En esa línea, no tiene problemas en expresar su visión crítica sobre las consecuencias de la compra a Entel, del espectro 30 MHz en la banda 3,5 GHz, que realizó Claro.

Wom se ha mostrado abiertamente contrario a esta venta. Esto comenzó en febrero de este año, durante la licitación 5G, cuando Claro perdió dos de las tres licitaciones por el espectro 3,5 ghz, pero aseguró que continuaría adelante con sus planes para desplegar su red de quinta generación y complementar su portafolio que contempla espectro en la banda 26 GHz.

El 24 de mayo, a fin de derribar el acuerdo entre Entel y Claro, Wom presentó un requerimiento ante la Subtel, consultando por la legalidad de la operación y acusando que una eventual petición de ajuste de Claro al espectro adquirido de fijo a móvil infringiría la normativa sectorial de libre competencia, lo que finalmente fue desestimado por el regulador, que dio luz verde a la operación en agosto.

Además de considerar “poco ética” la transacción misma, Laska reafirma en entrevista con PULSO la postura crítica respecto a la posibilidad de que Claro use esa banda en su despliegue 5G, considerando que Wom y las otras compañías participaron de una licitación para conseguir esa opción, en un proceso que le rindió dividendos a Chile, como no ocurriría en esta ocasión.

Con todo, considera que los términos de la competencia en el área de telecomunicaciones han mejorado en nuestro país y que, si bien hay problemas como el antes descrito, ahora tiene la capacidad de conducirlo con las autoridades que corresponden.

¿Qué evaluación hace de la posición actual de Wom en las telecomunicaciones de Chile?

-Ahora tenemos todas las capacidad que necesitamos para ser una empresa realmente sólida en el largo plazo. Esto después de contar con nuestras opciones de espectro, donde lo hicimos bastante bien. Estamos muy confiados de contar con una buena plataforma para el futuro, porque ahora hemos pasado del cuarto espectro al número dos o número uno, hemos hecho algunas grandes transformaciones, con todas nuestras plataformas TI (tecnologías de la información). Estamos en buena forma y esa es la clave.

Actualmente no sólo tenemos que trabajar online desde casa, estamos en la oficina. Es genial ver a nuestra gente comprometida. Como has visto, este año también estamos dando algunos grandes pasos, lanzando nuevos productos, por ejemplo 5G para el hogar o, la semana pasada, lanzamos Wom TV. Para mi es muy emocionante dar servicios con un valor de alta calidad a nuestros clientes en Chile.

¿Qué planes tienen en la red 5G?

Esta es una evolución y era por eso que era muy importante tener espectro en las cuatro bandas. En primer lugar habla de una competencia justa, muy transparente. Algo que promuevo y me gusta mucho, porque da requisitos de despliegue muy específicos en todas las bandas, dentro de un tiempo determinado. Por ejemplo en el 700 y AWS hay requisitos para cubrir muchas municipalidades, muchos puntos de turismo... Entonces podrás escuchar Spotify mientras manejes sin problemas.

Entonces, es simplemente una evolución del 4G que estamos desplegando para el consumo. Además, los requisitos para construir para 3.5 espectro que Wom ganó es también estricto en términos de tiempo, no sólo para cubrir ciudades, pero también cubrir Isla de Pascua, Magallanes, Torres del Paine... Muchas lugares donde vive poca gente. Por lo tanto, significa que en dos años Chile tendrá una red de datos de alta calidad en todo el país. Tendremos aún más por nuestros requisitos de 4G y las buenas noticias son que hay competencia en ese despliegue, por primera vez, con los mismos requisitos.

Así que espero que en cierto punto, el próximo año lancemos el 5G, que le otorga a los consumidores una mejor experiencia en la navegación. Aunque la mayor diferencia, dentro de un tiempo, probablemente tendrá lugar en el sector profesional y en las industrias, con opciones robóticas en operaciones con 5G, lo que requiere de muy alta precisión en la calidad de la red.

¿Qué opinión tiene de la fusión entre VTR y Claro?

-Me parece bien, porque este es un mundo libre y las compañías pueden hacer o tratar de hacer lo que quieran. Ellos toman la decisión basados en sus propias lógica. Lo mejor que podemos hacer en Wom es enfocarnos en lo que nosotros hacemos mejor, que es crecer. Las autoridades, como es lo usual, tiene que revisar la participación de mercado, clarificar la combinación de espectros... Ese es un trabajo que les corresponde a ellos.

Si soy honesto contigo, desde el anuncio, no es algo en lo que piense cada día. Solo me quiero enfocar en la enorme tarea y oportunidad que Wom tiene por delante.

¿Mantienen su postura crítica sobre la intención de Claro de cambiar el uso de la concesión que compró a Entel?

-La compra del espectro a Entel no tiene nada de malo en términos legales. Dije en su momento, que me parecía más bien poco ético, un proceso hecho en la cocina, porque el espectro es una activo nacional de Chile, vale mucho dinero y me parece que siempre debiera coordinarse a través de opciones públicas o privadas, como la Subtel lo hizo con Movistar en (la banda) 1900 que Claro compró, donde Wom compitió pero perdió, lo que me parece bien porque fue algo transparente.

Pero lo que me parece importante es que convertir el espectro en uno móvil (5G) es ilegal y sería un escándalo para Chile, porque se estarían robando activos nacionales. Chile puede ganar dinero con la venta de esos espectros, como lo hizo previamente cuando ganó más de US$ 500 millones.

Los acuerdos a puertas cerradas pertenecen al pasado. No es algo de lo cual Chile debiera estar orgulloso, si puedo ser lo suficientemente claro en mi forma de hablar.

¿A su juicio han mejorado las condiciones de la competencia en telecomunicaciones desde que llegaron a Chile?

-Me parece que, desde el punto de vista de los espectros, ahora estamos en un campo más parejo. Cuando les das a todos la oportunidad de competir es algo bueno. Parte de eso es una competencia fuerte, algo con lo que siempre hemos estado a favor.

Aunque no vamos a cambiar nuestra alma, todavía tenemos la publicidad de “Clavistel”, somos una empresa que más madura y le estamos hablando a más segmentos que antes y también es sobre ser respetuosos al mismo tiempo que nos mantenemos disrruptivos y desafiantes del statu quo. Desde el principio dije que no quiero cambiar eso, es parte de nuestro ADN y por lo cual somos famosos.

Entonces, siempre van a haber problemas, como algunos de los asuntos sobre el espectros, pero a veces es mucho mejor enfocarse cuáles son las soluciones en las que puedes trabajar en lugar de estar reclamando. Estamos en un punto donde desarrollamos nuevas competencias para poder comunicarnos y solucionar problemas en áreas corporativas o gubernamentales.

¿Qué visión tiene sobre los procesos de cambio que experimenta Chile y la incertidumbre asociada?

-Soy ingenuamente optimista. Además, tengo la suerte de trabajar en una empresa de telecomunicaciones que, según muestra la experiencia en diferentes partes del mundo, es mucho más resiliente a crisis que otros sectores. Lo digo muy humildemente, pero es verdad. Puedes estar incluso ante un declive económico, pero si tienes un buen plan de crisis puedes tener un buen desempeño en el largo plazo.

Desde el punto de vista de los negocios soy positivo, porque somos inversionistas de largo plazo y no estamos planificando cambiar nuestros planes de inversión en Chile en este escenario.

No sé mucho de política. Hablo con mucha gente en Chile y veo que hay algunas personas que están preocupadas pero también veo a mucha gente que está optimista porque va a haber un cambio constitucional. No importa lo que pase, habrá algunos cambios e incertidumbres, pero estoy seguro de que en Wom tenemos un plan sólido con flexibilidad para adaptarnos y ajustarnos, manteniendo nuestra posición como una marca para la gente, que quiere democratizar las telecomunicaciones y darle internet a todos.

Tenemos nuestros planes de inversión, como servicios para el hogar, el lanzamiento de Wom TV y tenemos masivas inversiones durante los próximos tres años de alrededor de US$ 300 millones en nuestra red.