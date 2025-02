Cerezas que llegaron con retraso a China: gremios agrícolas anticipan que existe una “alta probabilidad” de pérdida total

No fue una buena temporada para la industria de las cerezas. Los precios no repuntaron para el Año Nuevo chino como se esperaba y estuvieron un 50% más bajos que la temporada anterior. Pero como si eso no fuera suficiente, el buque contenedor Maersk Saltoro que arribó al puerto chino de Nansha este lunes, con un mes de retraso por una avería en altamar, y que transportaba más de 1.300 contenedores de cerezas, está generando un nuevo dolor de cabeza para los productores y exportadores chilenos.

En su segundo día de apertura de contenedores se revisaron 15, todos ellos con la fruta en mal estado, sin ninguna posibilidad de que pueda comercializar. Así lo señaló el presidente de Fedefruta, Víctor Catalán, quien llamó a que la empresa naviera se haga cargo del problema que se generó por la demora que tuvo en su llegada al país asiático.

La carga zarpó de San Antonio el 27 de diciembre de 2024 y debía llegar el 15 de enero pasado a China, para ser comercializada en el contexto del inicio del Año Nuevo chino que se celebra a partir del 29 de enero. Sin embargo, un desperfecto en uno de los motores del Saltoro, el barco de la naviera Maersk que la transportaba, generó el retraso, duplicado su tiempo de viaje.

Dada esta situación, Catalán anticipa que la probabilidad de que el resto de las cerezas que están en esos contenedores corran la misma suerte, es decir, no se puedan comercializar es alta, por lo que ya da por perdido todo ese cargamento.

“Es altamente probable que no se pueda comercializar, porque además se requiere de un tiempo, por lo que los tiempos no dan”, argumenta el presidente de Fedefruta.

Ese argumento es respaldado por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien afirma que si bien todavía falta que se realice la revisión de la aduana de China junto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno, también ve que es poco probable que se pueda rescatar algo de ese cargamento. “Debió llegar el 17 de enero para que se comercializará para el Año Nuevo chino y llegó el 17 de febrero (…) es muy probable que no estén en buenas condiciones”, plantea.

De acuerdo a los cálculos de la SNA y Fedefruta, la pérdida llegará a unos US$134 millones, afectando a unos 100 productores-exportadores. Por lo mismo, esperan que se activen los seguros que están comprometidos para este tipo de eventos, que al menos, para Walker “no había visto nunca” en la actual magnitud. En este contexto, para Walker quien debe pagar esta cuenta es algo que lo deben “resolver las empresas aseguradoras”, sin embargo, para Catalán el responsable es la naviera que tuvo el desperfecto técnico la que generó esta problemática, por lo cual es ellas la que debe responder.

“Quisiera ver un rol más activo de Asoex (Frutas de Chile) defendiendo a los exportadores y la fruta. Eso hasta ahora no lo hemos visto”, asevera Catalán.

El proceso de revisión por parte de la aduana china continuará durante los próximos días, pero todo indica que las frutas se eliminarán en una locación cercana al puerto chino de Nansha.

La acción del gobierno

El lunes, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto a la directora nacional de Odepa, Andrea García, encabezaron una sesión extraordinaria del Consejo Agroexportador.

Tras la reunión, el secretario de Estado confirmó la presencia de una delegación del SAG y también del sector de exportadores en la aduana del puerto donde llegó este contenedor. Asimismo, afirmó que “hay una naviera prestigiosa detrás, que es Maersk, que es una de las más importantes del mundo. Por eso estamos como Servicio Agrícola y Ganadero yendo in situ a ver la revisión de los contenidos de la carga que va a tener daño, para que sea lo más rigurosa posible”.

Valenzuela enfatizó que “desde el primer momento, se ha mantenido una estrecha coordinación con las autoridades chinas para garantizar que las cerezas cumplan con los más altos estándares de inocuidad y calidad. Como resultado de estas gestiones, se acordó que China prestará total colaboración para la inspección del 100% de los contenedores a su llegada, verificando su estado y asegurando que cumplan con las normativas sanitarias exigidas en dicho país”.