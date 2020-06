Codelco: Auditoría interna de la FTC abre posible nueva arista en el caso seguros

Nuevos antecedentes surgieron en el denominado caso seguros, que relaciona a Codelco, algunos de sus sindicatos de la división Chuquicamata, y a la aseguradora Chilena Consolidada.

Esta vez, se trata de los resultados preliminares de la auditoría interna que solicitó la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) el año pasado en su Congreso Extraordinario, instancia que en ese entonces era liderada por Juan Olguín, para investigar el uso de los recursos en la entidad entre los años 2014 y 2018.

Con ese fin, la mayor agrupación sindical de Codelco decidió licitar una auditoría en la que participaron tres empresas y finalmente fue una la que se la adjudicó.

Y ahora, luego de varios meses de investigación y de documentos que tuvieron que entregarse, PULSO tuvo acceso al detalle del informe que entregó la compañía externa.

El documento repara especialmente en un gasto relacionado con asesorías previsionales, por más de $51 millones, efectuado en 2015, año en que Raimundo Espinoza, histórico dirigente sindical de la estatal, presidía la FTC.

“Otro caso especial que requiere un análisis más profundo tiene que ver con el egreso Nº863 registrado con fecha 24 de julio de 2015”, señala al respecto la auditoría, que además señala que dicho egreso, por $51.223.974, correspondió a un pago recibido por la FTC desde Codelco para pagar asesorías previsionales de trabajadores de Chuquicamata.

“Sin embargo, este monto fue traspasado al Sr. Víctor Galleguillos a su cuenta personal. A la fecha no existe rendición de dicho gasto y no existe evidencia del servicio de capacitación o asesoría previsional”, se desprende del documento, agregando que “contablemente se cargó la cuenta Nº11.02.06 a través de un traspaso que no está dentro del balance ni mayor respectivo de ese año 2015”.

El cheque

Dicho cheque, que no fue rendido, se relaciona con capacitación o asesoría previsional, justamente la misma materia del caso de seguros que involucra a diversos dirigentes de dicha división, actividad que realizaba la cuestionada compañía que está siendo investigada por la justicia: Gestión y Servicios.

PULSO se contactó con Víctor Galleguillos -en ese entonces presidente de la zonal Chuquicamata de la FTC- para conocer su versión de los hechos. Al respecto, Galleguillos aseguró que cuando se le consultó por dicha irregularidad, en el marco de la auditoría, entregó todos los respaldos a la actual dirigencia de la FTC, liderada por Patricio Elgueta.

Agregó que a la cuenta que se le transfirió es la de la zonal de Chuquicamata y no la personal como se indica en el documento. “Esto está rendido y es una cuenta de la zonal de Chuquicamata”, manifestó Galleguillos. En esa misma línea, responsabilizó a la FTC y a la auditoría. “Voy a llamar al presidente de la Federación (Patricio Elgueta) y le voy a pedir que él le envié los documentos, porque es una situación de ellos”, aseguró.

Posteriormente, se contactó al tesorero de la FTC, Amador Pantoja, quien sostuvo que la auditoría mencionada es la preliminar y que la final no está terminada. “Lo que dicen los auditores que a simple vista, pudiese ser que la documentación no es la correcta, en cuanto al respaldo, pero que necesitan su análisis para responder de forma oficial y eso es lo que nos falta”. Agregó que “no existe todavía un cierre oficial de la auditoría. Hasta el día de ayer teníamos este trabajo de anexar a los auditores previsiones aleatorias. Lo que se han hecho son comentarios preliminares”.

Respecto a que si pudiese estar la acusación relacionada con el caso seguros, Pantoja dijo “puede ser, puede tener relación, no lo descarto, pero necesitamos el informe final para tomar nuestras propias decisiones e informarlas”.

El caso seguros

No es el único tema relacionado con el caso seguros que complica al mundo sindical de Codelco. Los gremios de la división El Teniente cuestionaron públicamente la quina presentada por la FTC para el cargo de director de la estatal, pues algunos nombres están siendo investigados en ese caso.