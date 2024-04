Columna de Tomás Casanegra: “De Huachipato al mundo”

La ley básica para que una actividad económica cumpla su misión, crear riqueza, es que el valor que recibe el cliente sea mayor que el precio que paga por el producto, y este precio, a su vez, mayor que el costo en que la empresa incurre al producirlo (V>P>C). Una empresa que por alguna razón no logra posicionarse ahí no debiera existir (al menos no como empresa).

Huachipato, empresa filial del grupo CAP, del cual soy accionista, lleva más años de los que me gustaría perdiendo dinero. En promedio (la volatilidad es sustancial) Huachipato pierde unos US$200 millones por año. El grupo CAP, en su conjunto, en promedio (la volatilidad es aún más sustancial) gana US$200 millones por año. Es decir, sus actividades rentables (minería de hierro, principalmente) aportan US$400 millones a la última línea, de los cuales US$200 millones se van a la basura cada año. Una locura para un grupo que vale en bolsa US$1.000 millones.

La “solución empresarial”, y a la cual los directores de la empresa se deben fiduciariamente, es tomar decisiones en beneficio del interés social (léase, crear valor en el sentido que expliqué al principio). Para este caso, la solución es evidente, y consiste en el cierre de Huachipato. Cierre que ya fue anunciado por el directorio, y que de no ocurrir nada especial, pasa a ser irreversible a mediados de mayo. La “solución política”, y a la cual el gobierno de Chile (o cualquier gobierno, incluso el de Estados Unidos) se debe políticamente, es su popularidad, y eso en este caso significa no quedar mal con las más de 20 mil familias que se verán sin una fuente de ingreso. El problema es que la solución política planteada va de lo ingenuo a lo no sustentable en el largo plazo.

Parto por lo ingenuo, convencer por la prensa a las empresas mineras (principales clientes de los productos de Huachipato) que es de todo sentido para ellas pagar más caro por el acero “marca Huachipato”, porque es… ¿estratégico? (en Chile hasta las panaderías son “estratégicas”), o porque es ¿de mayor calidad? Creer que las empresas mineras no se habían enterado de eso hasta que el gobierno se los indica es bastante ingenuo. Creer que, por ese llamado, los directorios de esas mismas mineras van a justificar frente a sus accionistas pagar un 30% más porque, bueno, el ministro nos dijo por la prensa que es un buen negocio para las mineras hacerlo, es también ingenuo.

La solución no ingenua, pero no sustentable en el largo plazo, a mi juicio, es que la Comisión Antidistorsiones acoja la solicitud efectuada por Huachipato de aplicar una sobretasa al acero chino (25% y 33% dependiendo del producto). La empresa argumenta dumping de este producto, y la Comisión Antidistorsiones reconoció aquello en una magnitud menor a la solicitada por la empresa. Desconozco si esas empresas chinas están vendiendo en Chile a un precio menor al que venden en su país, o si el precio es menor que el costo marginal de producirlo (precio igual a costo marginal era la “garantía” de competencia cuando estudiaba). Lo que sí sé es que China tiene una sobrecapacidad para su demanda interna, lo que me hace pensar que su costo marginal puede estar bien por ahí en el suelo.

También sé que China está creciendo vía exportaciones físicas (crece en cantidad no en valor). Lo que se traduce en que está exportando su inflación cero al resto del mundo que todavía la sigue padeciendo, como la ley de gravedad indicaría. ¿Malo? No. Desde los 90 hasta hace pocos años, el mundo ha crecido, y al mismo tiempo ha visto caer la inflación y las tasas de interés de una manera que sólo el gran “mall chino” puede explicar: la mayor potencia exportadora de productos baratos jamás vista por la humanidad.

Como chileno y como accionista de CAP espero que se deje a la ley de gravedad hacer su magia, cualquier muro de contención que se ponga es sólo para perder plata.