Comisión de Hacienda de la Cámara plantea dividir el “corazón” de la reforma tributaria para acelerar debate de exenciones y reducción de la evasión

La reforma tributaria avanza a paso lento en la comisión de Hacienda de la Cámara. Más lento de lo que cualquier estimación lo hubiera anticipado. Esto, debido a varios factores: uno de ellos es que esta instancia ha tenido que votar algunos proyectos de emergencia que ha impulsado el gobierno, entre ellos, el bono de $120 mil y el feriado del 16 de septiembre. Además, las exposiciones de los distintos invitados se han extendido más allá del tiempo acordado y, por ende, los parlamentarios han acusado de que no se ha dado la discusión adecuada.

A ello se suma que la sesión fijada para este miércoles se suspendió y la próxima semana será distrital. Todo esto ha llevado a que algunos diputados hayan planteado en la sesión de este martes la idea de dividir el proyecto que se conoce como el “corazón” de la reforma. Se considera así a esta iniciativa que incluye cambios al impuesto a la renta, crea un tributo a la riqueza, propone medidas contra la evasión y elusión, ya que recaudará el 77% de los 4 puntos del PIB que se proyectan.

La idea propuesta por los diputados Carlos Bianchi (Independiente) y el RN Frank Sauerbaum, fue apoyada por el resto de la oposición y por el DC Ricardo Cifuentes. El único que mostró reparos fue el diputado PC Boris Barrera, quien sostuvo que “primero se deben esperar más exposiciones antes de tomar una decisión como esa”.

En la sesión de este martes no estuvo presente el presidente de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS), en cuyo reemplazo estuvo Miguel Mellado (RN), por lo que no hubo una decisión final. No obstante, el tema ya está sobre la mesa.

Frank Sauerbaum señaló que “hace varias semanas, de manera informal, le habíamos propuesto al gobierno separar el proyecto de la reforma tributaria, pero hoy en la comisión de Hacienda varios diputados apoyaron esta moción dada la exposición de los expertos, en donde hay un consenso generalizado de que exenciones y evasión tributaria van a ser temas más fáciles de avanzar, frente a los proyectos que tengan que ver con las rentas del capital, aumento de impuestos y otros que van a tener más dificultad. Ojalá que el gobierno pueda meditar”.

El diputado independiente Carlos Bianchi acotó que en la idea expuesta se planteó también que el Ejecutivo le pueda dar urgencia al proyecto del royalty, ya que esa iniciativa también concita un mayor consenso.

En ese sentido, Sauerbaum precisó que, si se sigue esa fórmula, “una parte importante de lo que se quiere recaudar a través de la reducción de exenciones, de la menor evasión y elusión, y del royalty, el gobierno lo podría tener con mayor claridad a fines de año”.

Los expertos

Antes de que se comenzaran a discutir estas tratativas estuvieron exponiendo el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner.

El primero en tomar la palabra fue Larraín, quien puso el acento en el momento económico en el que este proyecto entra al Congreso, que es de “alta incertidumbre y recesión inminente”. Mencionó que hay “medidas con impacto negativo en la inversión y en la atracción de capitales, entre ellas, el impuesto al patrimonio, impuesto a las utilidades retenidas, impuesto de salida, impuesto personal”. Para el exsecretario de Estado con esta reforma “se complejiza el sistema tributario, al generar tres sistemas: uno dual para grandes empresas, otro integrado para pymes y otro integrado con tasa máxima de 35% para residentes de países con doble tributación”. También crítico que no haya incentivos para la inversión y el crecimiento. Además, estableció dudas sobre si la reforma logrará la recaudación proyectada.

El siguiente en presentar fue el académico de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. Entre los ejes centrales expuso también dudas sobre la recaudación, afirmando que “hay un riesgo real de una menor recaudación, principalmente en el corto plazo”.

Planteó que hay tasas impositivas, en ciertos impuestos, que son muy altas, una de ellas la tasa al diferimiento de impuestos personales de 1,8%. “Incentivos a mantener las utilidades en empresas productivas implicará cambiar estructura de holdings”, advirtió. Y Wagner dijo que “se debe ir sincerando la recaudación factible”.

En tanto en la mañana, en radio Duna, el también académico de la UAI Claudio Agostini, puso en duda que reforma tributaria recaude lo que se propone y cuestionó las estimaciones sobre el impuesto a la riqueza. Sostuvo que la fiscalización de activos no financieros es algo “difícil de lograr.” “Alguien que tiene un cuadro de Dalí en su casa, que cuesta US$5 millones, ¿Impuestos Internos sabe que lo tiene, o sabe cuánto vale? Soy escéptico de esas cosas”, afirmó.

