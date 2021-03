Cómo el trabajo remoto está remodelando la geografía urbana de Estados Unidos

Hace un año, justo antes del inicio de las cuarentenas, alrededor del 10% o menos de la fuerza laboral estadounidense trabajaba de forma remota a tiempo completo. En un mes, según Gallup y otras encuestas, alrededor de la mitad de los trabajadores estadounidenses estaban en modo home office. Hoy, la mayoría de ellos aún lo están. Y las encuestas de empleadores y empleados sugieren un cambio fundamental. Si bien los pronósticos difieren, se espera que hasta una cuarta parte de la fuerza laboral estadounidense de 160 millones de personas permanezca completamente en trabajo remoto a largo plazo, y es probable que muchas más trabajen de forma remota una parte significativa del tiempo.

Este rápido reordenamiento acelera una tendencia que ha estado en marcha durante años. Y no solo cambia la dinámica entre trabajadores y empresas. Está afectando el destino económico de las ciudades, comunidades grandes y pequeñas, pero especialmente las más pequeñas: ahora pueden desarrollar y construir sus economías basándose en personas que trabajan remotamente y competir con los centros de negocios de las grandes ciudades y las mecas de alta tecnología de la costa oeste que, históricamente, han dominado el panorama de los empleos.

Las áreas metropolitanas más pequeñas como Miami, Austin, Charlotte, Nashville y Denver disfrutan de una ventaja de precios sobre ciudades más caras como Nueva York y San Francisco, y la están utilizando para atraer nuevos profesionales remotos. Ciudades más pequeñas como Gilbert, Ariz., Boulder, Colo., Bentonville, Ark. Y Tulsa, Oklahoma, también se han unido a la competencia, algunas de ellas lanzando iniciativas diseñadas específicamente para atraer a los trabajadores remotos. Y más comunidades rurales, incluidas Bozeman, Mont., Jackson Hole, Wyoming, Truckee, California y Hudson Valley de Nueva York, se están convirtiendo en las nuevas “ciudades Zoom” de la nación, al ver cómo sus fortunas aumentan debido a la afluencia de nuevos residentes cuyo trabajo se basa en tales herramientas digitales.

Una encuesta de Pew Research en noviembre encontró que alrededor del 5% de los estadounidenses se habían mudado en los meses anteriores como resultado de la pandemia, después de que solo el 9.3% se mudó por cualquier motivo en todo 2019, según los datos del censo de Estados Unidos. Las ciudades y pueblos más pequeños de todo el país ya se están beneficiando de los destinos de estos movimientos.

El cambio tiene profundas implicaciones para la economía estadounidense. En contraste con su imagen de vagos que revisan sus cuentas de redes sociales, hacen compras en línea o juegan videojuegos, los trabajadores remotos suelen ser más eficientes que sus contrapartes en la oficina. No pierden horas en desplazamientos al trabajo que les adormecen la mente y no se distraen con reuniones innecesarias ni con frescas conversaciones de ningún contenido. El aumento de la productividad de la economía estadounidense a partir del trabajo remoto podría llegar al 2,5%, según una investigación del economista de la Universidad de Stanford, Nick Bloom, y sus colegas.

Empresas importantes como Zillow, Salesforce, Slack y Nationwide Insurance ya han anunciado que los empleados que trabajan desde casa pueden seguir haciéndolo de forma permanente. Han adoptado el trabajo remoto no solo porque les ahorra dinero respecto al espacio de oficina, sino porque les brinda un mayor acceso al talento, ya que no tienen que reubicar a las nuevas contrataciones. Si bien algunos empleadores han dicho que considerarán reducir los salarios de los empleados que viven en lugares de bajo costo, otros han dejado en claro que no los penalizarán.

El trabajo remoto corta la antigua conexión entre el lugar donde vive la gente y el lugar donde trabaja. Durante la mayor parte de la historia, la gente trabajó literalmente donde vivía, en granjas y en talleres de la planta baja, o como mucho a una corta caminata. Con la llegada del metro, los trenes suburbanos y el automóvil, la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo se expandió. De hecho, la definición de una región metropolitana, que incluye los suburbios y las áreas rurales que rodean una gran ciudad central, se basa en su mercado laboral y su área de desplazamientos.

El auge del trabajo a distancia cambia esa ecuación, no en todos los sectores de la economía, pero en más que nunca. Los expertos en tecnología y los trabajadores del conocimiento, en particular, pueden disfrutar del tipo de libertad y flexibilidad que solían estar disponibles sólo para los novelistas, artistas e inventores exitosos: la capacidad de trabajar cuando y donde lo deseen. Pueden “votar con los pies” cada vez más, seleccionando los tipos de lugares que mejor satisfacen sus necesidades sin preocuparse por lo que pueden ganar en el mercado laboral local. Las familias pueden gravitar hacia ciudades más pequeñas, suburbios renovados o áreas rurales con comodidades al aire libre, mientras que es probable que los jóvenes profesionales ambiciosos recién salidos de la universidad o la escuela de posgrado continúen acudiendo en masa a los centros urbanos en busca de entradas para trabajos de nivel y vida social.

No todo el mundo atesora el trabajo a distancia, por supuesto. Con el lanzamiento de las vacunas Covid-19 y la reapertura gradual de los lugares de trabajo, muchos gerentes querrán reunir a sus equipos nuevamente, y muchos empleados estarán felices de dejar atrás sus oficinas en el hogar, escapar del caos de la vida familiar y ver a sus colegas en persona. otra vez. Pero incluso después de que regresen estas opciones, una parte, mayor que nunca, seguirá funcionando de forma remota, ya sea todo el tiempo o alternando. Eso es especialmente cierto para aquellos que han estado trabajando en las principales ciudades. Una encuesta realizada en octubre por Upwork mostró que esas personas tienen el doble de probabilidades, versus el resto de la población, de planear mudarse el próximo año, y más de la mitad de los que planean mudarse esperan mudarse al menos a dos horas de distancia.

Tales cambios pueden comenzar a revertir crecientemente la naturaleza en la que “el ganador se lleva todo” de la geografía económica de Estados Unidos. En la década y media previa a la pandemia de Covid-19, más del 90% del crecimiento del empleo en la economía de innovación de Estados Unidos se concentró en solo cinco áreas metropolitanas costeras: San Francisco, San José, Seattle, San Diego y Boston, según la Institución Brookings. Como resultado, esas ciudades —sin mencionar Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C.— se habían vuelto increíblemente caras. Algunos de estos lugares han tenido dificultades para proporcionar viviendas asequibles. Ahora, además de los altos impuestos locales y las preocupaciones sobre la seguridad pública que a veces han empañado su atractivo, también enfrentan un creciente déficit presupuestario y la perspectiva de tener que recortar servicios esenciales como el transporte público.

Más de la mitad de los nuevos trabajadores remotos que buscan mudarse dicen que quieren una casa significativamente más barata; más de una cuarta parte busca reducir sus costos de vida en un 50% o más. El trabajo remoto ahora les permite disponer de mucho más del país.

Los efectos de la revolución del trabajo a distancia ya se están sintiendo. Los alquileres han caído y las vacantes han aumentado significativamente en las ciudades superestrellas, particularmente Nueva York y San Francisco, según datos de Zillow y Apartment List, mientras que las ciudades más pequeñas y los suburbios han visto un aumento en los alquileres y los precios de las viviendas durante el último año, según Bozeman ( los valores de las viviendas aumentaron un 18%) a Boise, Idaho (los alquileres aumentaron un 11%). Según una encuesta reciente realizada por la capitalista de riesgo de San Francisco, Kim-Mai Cutler de Initialized, la mejor ubicación deseada por las empresas de la cartera de alta tecnología de su empresa ya no es el Área de la Bahía o Bay Area sino “en la nube”, con equipos y trabajadores individuales distribuidos de forma remota y entre ciudades de todo el país.

El cambio ya está modificando la forma en que las ciudades compiten para construir sus economías y atraen empleos. En el pasado, los alcaldes, las cámaras de comercio y los líderes de las ciudades se dedicaban al “big-game hunting” (cazar a los peces gordos), utilizando reducciones de impuestos, variaciones de zonificación y subvenciones directas para persuadir a las grandes empresas de que ubicaran sus fábricas, almacenes, sucursales y centros de llamadas en sus ciudades. La competencia alcanzó un punto álgido hace un par de años con el concurso del HQ2 de Amazon. Más de 200 localidades respondieron a la solicitud de propuestas de Amazon, con paquetes de incentivos por valor de miles de millones de dólares en algunos casos.

Para las ciudades, el trabajo remoto cambia el enfoque de atraer empresas con ofertas especiales a captar talento con servicios y comodidades. Las comunidades pueden invertir los preciosos dólares de los impuestos de manera más inteligente y rentable, en cosas como mejores escuelas y servicios públicos, parques y espacios verdes, calles más seguras, carriles para bicicletas y vecindarios transitables.

Las ciudades más pequeñas, los suburbios y las áreas rurales, también deben mejorar sus planes de otras maneras. Los edificios de apartamentos y condominios pueden agregar espacios de trabajo y salas de conferencias para que los trabajadores remotos reserven según sea necesario. Los centros comerciales suburbanos no ocupados, el espacio abandonado en los parques de oficinas y los centros urbanos rurales rezagados se pueden adaptar como centros de trabajo remoto. Y para evitar el tipo de catástrofe que Texas experimentó recientemente, deben asegurarse de tener una infraestructura funcional y redes eléctricas para atender la nueva demanda.

Con el tiempo, la competencia por talentos podría desplazarse a lugares que ofrezcan la mejor combinación de calidad de vida, asequibilidad y ecosistemas de vanguardia para respaldar el trabajo remoto.

Antes de la pandemia, varias comunidades desarrollaron iniciativas estratégicas para atraer a los recién llegados, algunas dirigidas a los trabajadores de alta tecnología, pero otras abiertas a cualquiera que se comprometa a mudarse. Muchos incluyen el atractivo de los incentivos en efectivo, similares a los gastos de mudanza que pagan las empresas a los nuevos empleados. Las ventajas y los requisitos de los programas varían. “Remote Tucson” ofrece US$ 1,500 en efectivo y ayuda laboral para los cónyuges; Hamilton, Ohio, cubre hasta US$ 300 al mes en préstamos estudiantiles durante casi tres años para recién graduados en los campos de ciencias, matemáticas y tecnología; Savannah, Ga., reembolsa US$ 2,000 en gastos de mudanza para los recién llegados con tres años de experiencia en los campos de la tecnología.

“Tulsa Remote”, establecido hace tres años, paga a los trabajadores remotos que se mudan desde fuera de la ciudad US$ 10,000, más acceso a viviendas asequibles. (Los costos no están cubiertos por el ayuntamiento sino por una fundación). El programa tiene alrededor de 500 personas en sus listas y proyecta otras 750 en 2021 en base a los últimos dos meses; tres cuartas partes de ellos trabajan en tecnología o servicios empresariales.

La empresa de convivencia Common otorgó recientemente subvenciones a desarrolladores en Bentonville y otras cuatro ciudades: Nueva Orleans; Ogden, Utah; Rocky Mount, N.C .; y Rochester, N.Y. — para crear “centros de trabajo remoto” que combinen oficinas y espacios de trabajo conjunto con viviendas asequibles. Bentonville, donde los precios de las viviendas aumentaron un 12,1% el año pasado, ya es parte de un programa en el noroeste de Arkansas que ofrece US$ 10,000 más la opción para que un trabajador recién llegado escoja entre una bicicleta gratis o una membresía para los museos de la ciudad. En parte, es un esfuerzo por aprovechar los esfuerzos a largo plazo de Walmart para atraer a los mejores talentos para que trabajen en persona en su sede de Bentonville.

Para atraer y apoyar a las crecientes filas de trabajadores remotos, las comunidades deberán construir ecosistemas más completos para que puedan vivir, trabajar y reunirse. En primer lugar, eso significa garantizar una conectividad de banda ancha adecuada. A medida que la pandemia se desvanece y la gente se aventura a salir, también significará garantizar la disponibilidad de abundantes espacios de trabajo conjunto y “terceros espacios”, como cafés y restaurantes, donde los trabajadores remotos puedan mezclarse y reunirse, además, espacios recreativos al aire libre donde pueden ir. para recargar sus baterías mentales.

Incluso antes de la pandemia, los empresarios de muchas ciudades de segundo y tercer nivel estaban acumulando reservas de restaurantes, tiendas, cafés y espacios de coworking únicos. Con el tiempo, las ciudades más pequeñas, los suburbios y las áreas rurales, utilizando los espacios dejados por los escaparates y las oficinas cerradas por la agitación de la pandemia, podrían evolucionar hacia comunidades de trabajo vivo más completas, o lo que los urbanistas llaman “vecindarios de 15 minutos”, en los que todas las necesidades de vida, el trabajo, el juego y la educación se pueden encontrar caminando o en bicicleta desde casa. Cuando se pasa más tiempo trabajando desde casa, vivir en un vecindario vibrante es más importante que antes. A medida que más comunidades desarrollen sus propias economías de trabajo remoto, los viajes largos podrían convertirse en cosa del pasado.

La revolución del trabajo remoto no es una cura para muchos de los problemas económicos de Estados Unidos, ni ofrece una solución para las antiguas divisiones económicas y raciales de la nación. El trabajo a distancia beneficia principalmente a los trabajadores profesionales calificados, que tienen casi el doble de probabilidades de aprovecharlo que la fuerza laboral en general. Aproximadamente 40 millones de estadounidenses, por el contrario, trabajan en empleos de alto riesgo y con salarios más bajos que requieren un contacto cercano con otros trabajadores o clientes. Los hogares que ganan más de US$ 100,000 al año tienen más del doble de probabilidades de trabajar de forma remota que los que ganan menos de US$ 50,000. Los trabajadores blancos tienen muchas más probabilidades de trabajar de forma remota que los negros o los hispanos, que han sido afectados por Covid-19 y murieron en tasas mucho más altas que los blancos. Las comunidades y la nación en su conjunto deben tomar medidas para garantizar que el cambio al trabajo remoto levante tantos barcos como sea posible.

El trabajo remoto tampoco es una bendición económica para todas las comunidades de Estados Unidos. De hecho, se puede esperar que reduzca la suerte de algunas historias pasadas de éxito y amplíe los problemas de algunas ciudades en apuros. Los lugares que competirán mejor son aquellos que ofrecen comodidades únicas: lagos como la península superior de Michigan, pistas de esquí como Telluride, Colorado, o Park City, Utah, encantos de ciudades universitarias como Ann Arbor, Michigan, o Madison, Wis. ., y comunidades rurales cosmopolitas y creativas como Woodstock, NY, que están lo suficientemente cerca de las grandes ciudades para visitas ocasionales a la oficina. Es probable que muchas ciudades más antiguas y en decadencia, suburbios comunes y corrientes sin nada que ofrecer más que viviendas y áreas rurales deprimidas, se queden aún más rezagadas.

Los distritos comerciales centrales establecidos desde hace mucho tiempo de las principales ciudades también enfrentarán desafíos para su viabilidad, como ya lo hicieron durante el año pasado. Con el auge del trabajo remoto, ya no será necesario ni deseable empacar y apilar a los trabajadores con conocimiento en torres de oficinas gigantes. Prácticamente abandonados hoy en día, se prevé que estos distritos de oficinas experimenten una disminución desde un 20% hasta un 30% en la demanda de espacio posterior a la pandemia.

Las torres de oficinas más lujosas en ciudades superestrellas como Nueva York podrían sobrevivir e incluso prosperar como declaraciones de marca para las principales empresas y experiencias llenas de lujos y comodidades para sus inquilinos. Incluso en medio de la pandemia, los distritos de oficinas principales de Nueva York y San Francisco siguen siendo los más caros del país. Pero los edificios más antiguos en áreas comerciales menos exclusivas de esas mismas ciudades, seguramente sufrirán. Y es probable que los alquileres de oficinas y comercios disminuyan aún más en las ciudades de segundo y tercer nivel que han estado perdiendo servicios comerciales y profesionales en favor de las ciudades más grandes durante algún tiempo.

El declive de los distritos de oficinas afectará la situación fiscal de las ciudades grandes y pequeñas y será un gran golpe para los trabajadores en el área de servicios con salarios bajos. Muchos trabajos en las tiendas y restaurantes que apoyan esos pasillos de oficinas serán eliminados y se trasladarán a lugares donde los profesionales están haciendo sus viejos trabajos desde casa. Al mismo tiempo, el trabajo remoto promete mejores empleos para los trabajadores menos calificados en algunas comunidades. Los efectos multiplicadores económicos del trabajo remoto significan que cada nuevo trabajo desde casa genera aún más trabajos en los servicios de apoyo.

La revolución del trabajo remoto promete cambiar la forma en que los estadounidenses viven y trabajan. Permitirá que las ciudades más pequeñas, los suburbios y las zonas rurales compitan con las ciudades superestrella en función del precio y las comodidades. Cambiará el impulso principal del desarrollo económico de pagar incentivos a los grandes empleadores a invertir y mejorar la calidad de vida de una comunidad. A medida que las comunidades atraigan a más trabajadores remotos, sus bases impositivas crecerán, lo que les permitirá mejorar las escuelas y los servicios públicos, beneficiando a todos. Eventualmente, las empresas también vendrán. Eso ofrece la posibilidad de un círculo de desarrollo económico mejor y más virtuoso.