Comunicación prácticamente instantánea: la revolución de 5G en el sector salud

El 5G es parte de la vida cotidiana de muchas personas y se ha convertido en un aliado para varios desarrollos en el área de la salud. La velocidad de transmisión de la red permite una conexión casi simultánea de los equipos y, con ello, profesionales que puedan apoyarse, gestionar recursos médicos, ayudar a la enseñanza de la medicina sin barrera de distancia ni cantidad de personas en un pabellón y la transmisión de datos que permiten optimizar procesos e innovar.

Según un estudio de la consultora Telecom Advisory Services, la apuesta es que el 2025 casi el 57% de la población en Chile tendrá acceso a esta tecnología. Pero en ese intertanto, ya se han realizado una serie de innovaciones que han ayudado a la salud de las personas.

Claudio Tapia, director de Ecosistema de Innovación en Ciencias de la Salud Openics, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sostiene que la baja latencia implica que los tiempos de respuesta son casi inmediatos y eso representa una tremenda oportunidad en la salud. “Es básicamente en tiempo real, entonces se pueden mejorar y eficientar todos los procesos, porque transmitir información casi instantánea con mayor número de equipos conectados, con datos y con un flujo para ambos sentidos, marca la diferencia. Sumado a la irrupción de la inteligencia artificial, es un habilitante a una revolución en la medicina y salud”, plantea.

Coincide con esta mirada Rocío Ortiz, jefa de Industrias del Futuro del Centro de Innovación UC: “El 5G es un habilitante, no sólo desde el punto de vista de la telemedicina, de la atención a distancia dada la escasez de especialistas, también permite capacitar y asistir a otros. Incluso va más allá, en investigación y medicina de precisión. Teniendo acceso a más datos, levantados por sensores, celulares o wereables (pulsera o reloj de pasos), permite realizar investigaciones más robustas y tratamientos más especializados. De esta manera, llegar incluso a entrar a la prevención de enfermedades”. Agrega que con el 5G no sólo se pueden recibir datos es una plataforma articuladora para poder sacar provecho, también “hay que tener la capacidad de interpretarlos para tomar decisiones de negocio, de aplicaciones a los pacientes, de investigación, de tratamientos, cambios de conducta, etc. Entonces van de la mano, porque la captura de datos y juntar datos por sí solos no tiene valor por sí mismo, sino que ser capaz de analizarlos, procesarlos e interpretarlos y comunicarlos es lo que te genera el impacto final”.

Carolina Ibáñez, manager del sector salud de NTT Data, señala que para que la transferencia de datos ocurra, también tiene que haber una tecnología que facilite el intercambio de datos en tiempo real como el 5G. “Esto se potencia enormemente en el ámbito de la telesalud con aplicaciones especialmente útiles como el monitoreo o telemonitoreo de pacientes con alta temprana, por ejemplo, en contexto de campaña de invierno, debido a que las camas son recursos críticos y que los pacientes pueden ser egresados manteniendo ciertos cuidados en el hogar, que a partir de estas tecnologías habilitan la interacción oportuna para realizar ajustes terapéuticos del plan de cuidados del paciente”, explica.

La cantidad de información que puede transmitirse en tiempo real gracias al 5G genera desafíos. Y lo mismo su masificación, ya que los expertos coinciden que esta tecnología aún está en expansión.

Al respecto, Danilo Naranjo, director y fundador de Wingsoft, empresa de software chilena con proyectos de telemedicina en México, sostiene que el despliegue y la adopción completa del 5G en la medicina aún se encuentra en desarrollo y “requerirá una infraestructura adecuada, así como la implementación de regulaciones y protocolos de seguridad. Además, la privacidad y la protección de los datos de los pacientes son aspectos importantes que deben ser abordados cuidadosamente. Sin embargo, creo que aún está por verse el gran potencial que traerá la inteligencia artificial a esta área de la salud”.

A su vez, Harvey Rosas, CTO de Prevsis, empresa chilena con presencia internacional especializada en sistemas de prevención, cuenta que Chile a abril este año lidera el ranking de descarga de banda ancha en todo el mundo, superado solamente por Singapur, según el ranking de velocidades globales. “Por estas razones, no cabe duda del impacto que tendrá el uso de tecnologías como el 5G en la salud y el bienestar de muchas personas en Chile”, afirma.

El 5G ha sido una especie de combustible para prender todo un ecosistema de desarrollos, como la inteligencia artificial, con la cantidad de datos transmitidos, la cantidad de dispositivos conectados en todas partes (casa, trabajo y calle) y, sobre todo, el masivo uso del celular, que permiten recabar una serie de datos que aportan información valiosa para estas nuevas tecnologías y mejoras. Por ejemplo, se puede obtener el rango articular, fatiga, movimientos, caídas, pulsaciones o registro de voz. “Puedes trackear completamente a una persona sólo con un teléfono y eso, sin duda, es una oportunidad”, indica Tapia. El académico añade que “hay que poner también esto en la dimensión justa, porque claro, nosotros avanzamos tecnológicamente, pero para que tenga impacto real es necesario tener un ecosistema para que se desarrolle. Necesitamos alfabetizar digitalmente a los profesionales de la salud pensando en el foco de salud digital. Hoy en día son muy pocas las carreras que tienen incorporado el tema de las competencias digitales”, dice.

Aplicaciones en curso

Telemedicina y diagnósticos

Es uno de los ejemplos más conocidos por la pandemia principalmente, donde los especialistas atendieron a través de videoconferencia a los pacientes. Esto ayudó a tener profesionales en zonas remotas y, en tiempo de confinamiento, a acercar los servicios de salud a las personas, tendencia que se mantiene en la gran mayoría de los hospitales, clínicas y centros médicos. Teledoc.cl, Examedi.cl o Mediclic.cl son algunos ejemplos.

Por otro lado, a través de la transmisión de datos y la inteligencia artificial NurseEye.cl usa imágenes para la evaluación de lesiones en la piel y con la información tomar decisiones terapéuticas, detectando condiciones de riesgo.

Innovación

En el ámbito 5G se están implementando soluciones tecnológicas como las que se han trabajado en el Laboratorio 5G del Centro de Innovación UC: Health Tracker. Consiste en una sábana inteligente con sensores que miden temperatura, presión, movimientos de pacientes postrados en etapa paliativa para predecir y mitigar episodios de dolor y evitar úlceras en la piel. También está Sima Robot, que son robots educativos y de cuidado de adultos mayores que usan inteligencia artificial para aprender del comportamiento de su contraparte.

En Openics destacan iniciativas como Recursos Terapéuticos Fonoaudiológicos, plataforma que propone medir a través de la voz los indicadores evolutivos del paciente con párkinson. A través de registros de habla, asociados a la ingesta de medicamentos, busca permitir facilitar la trazabilidad y acompañamiento de quienes viven con esta enfermedad, o Ker4you, sistema de alerta de caídas mediante un parche inteligente.

Cirugías y procedimientos

La primera cirugía con tecnología 5G en Latinoamérica fue desarrollada por la Falp con el apoyo de NTT Data, en marzo de este año. La operación se pudo transmitir de manera simultánea con fines académicos. Por otro lado, hace cuatro años se hizo una prueba de telemedicina realizada sobre una red 5G, donde con implementos como un mando inalámbrico y unos guantes especiales se logró una ecografía a distancia en el Cesfam Esteban Gumucio de la comuna de La Granja. También está el caso de una mamografía realizada sobre red 5G en Latinoamérica en un Cesfam de Maipú hace dos años.