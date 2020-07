Congreso despacha a Ley proyectos para agilizar IFE y entregar bono de $500.000 a la clase media

Un día antes de la Cuenta Pública presidencial, el gobierno logró despachar a ley dos proyectos de la agenda Covid que van en ayuda social de los sectores más vulnerables y de clase media.

El primero es el que cambia los procedimientos para agilizar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que durante la mañana fue aprobado por el Senado y durante la tarde, por la Cámara de Diputados. En ambas ocasiones por unanimidad.

El segundo que busca apoyar a la clase media, no concitó el mismo nivel de aprobación, no obstante se ratificó por mayorías contundentes. El punto que tensionó parte de este debate fue la situación de los transportistas, taxistas, colectiveros que por no registrar ingresos formales en el Servicio de Impuestos Internos (SII) no son favorecidos en este plan.

El ministro de Hacienda Ignacio Briones se comprometió a buscar con su par de Transportes una solución para este rubro en los siguientes días, pero no accedió a incluirlos en este proyecto. Ello llevó a que una parte de la oposición que había firmado el acuerdo Covid se abstuviera o rechazara el articulado.

A través de esta iniciativa se establece la entrega de un bono de $500.000 para las personas con ingresos formales que el año pasado obtuvieron rentas entre $400.000 y $1.500.000, y abre la posibilidad de acceder a un préstamo blando por hasta $650.000 a todos aquellos que han sido afectados con una reducción de un 30% de sus ingresos.