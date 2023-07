Coquinaria cierra sus puertas luego de más de 14 años de historia

Luego de más de 14 años de historia, la tienda de productos gourmet Coquinaria cerrará sus puertas en los próximos 45 días. En ese plazo, la empresa indicó que estarán liquidando todo el inventario en las tiendas de Alonso de Córdova y el aeropuerto, así como en su página web.

A través de un comunicado, la socia fundadora de la empresa, Alejandra Elgueta, dijo que “queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes, quienes han confiado en nosotros a lo largo de los años. Sus pedidos y su gusto y apreciación por nuestros productos, han sido el motor que nos impulsó a seguir creciendo y mejorando por todo este tiempo. Valoramos su lealtad y apoyo y esperamos que pronto encuentren otro lugar donde puedan satisfacer sus necesidades en este maravilloso mundo de la cocina y los productos gourmet”.

Por otro lado, indicó que para compras que se hagan posterior al 20 de julio, ya no se podrá recibir devoluciones o realizar cambios. Además, piden a quienes no hayan retirado sus pedidos con entrega en tiendas que lo hagan lo antes posible, ya que aseguran que en algunas semanas más ya no estarán en condiciones de hacerlo.

“Finalmente, las gift cards aún vigentes y con saldo disponible, recomendamos que también las usen a más tardar durante agosto”, señala Elgueta.

Por último, agregó que “aunque es un momento de tristeza y despedida, nos quedamos con la satisfacción de haber dejado una huella en la industria y haber contribuido a la cultura gourmet de nuestro mercado. Apreciamos profundamente todo este tiempo en que nos apoyaron o siguieron, y esperamos que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en el futuro”.