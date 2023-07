Grau espera el fin de la toma del proyecto de desaladora de Aguas Pacífico y resalta el cumplimiento de la empresa

Un proyecto que cumple con los requisitos y de importancia para el gobierno del Presidente Gabriel Boric. De esta forma, el ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó la iniciativa de la desaladora de Aguas Pacífico, que se construirá en la bahía de Quintero y que hace 70 días está en toma. Esto, en base a la demanda de los pescadores de la zona, quienes acusan que dicho proyecto afectará al ecosistema marítimo y por ende a su actividad económica.

“Es un proyecto importante que cumple con todos los requisitos, se ha hecho un esfuerzo por lograr una salida sobre la base del diálogo, yo espero que eso resulte, y por supuesto que en esto tienen que cumplirse las leyes y el Estado de Derecho”, dijo el ministro Grau sobre el hecho en entrevista con T13 radio.

Sin embargo, el secretario de Estado declinó calificar el hecho de la toma: “A mí no me corresponde hacer un comentario si es aceptable o no, lo que sí yo le puedo decir es que este es un proyecto importante para el país, y por lo mismo importante para el gobierno, y nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo por solucionarlo de buena manera”.

En tanto, los deseos del ministro también se basan en que se pueda solucionar el conflicto para avanzar en la construcción de la desaladora, pero también para que la comunidad valore el proyecto de cara al futuro.

“Nosotros creemos que la empresa ha hecho un muy buen esfuerzo en esa dirección, y espero que logremos resolver el conflicto (...) Lograr involucrar a las comunidades de forma satisfactoria en los proyectos, es un desafío en Chile y en todo el mundo. Y por eso es tan importante avanzar en ir construyendo una visión común en el país,”, agregó.

En concreto, y según informa la empresa ligada a la firma brasilera Pátria, el proyecto Aconcagua consiste en la construcción y operación de una planta desalinizadora de agua de mar con capacidad para producir hasta 1.000 l/s de agua dulce tanto para uso por parte de empresas como para personas.

Ante este escenario, Grau descartó que este episodio sea una señal que pudiera extender una preocupación generalizada sobre la certeza que tendrán los inversionistas al desarrollar proyecto en el país: “Chile es un país muy atractivo para la inversión, justamente por su solidez institucional. Y eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y por cierto que es una labor de nuestro gobierno”.

Sobre el tema de señales a los inversionistas, Grau también fue consultado sobre los impactos que también pueda generar en el sector privado el mensaje del Presidente Gabriel Boric sobre que “una parte” suya busca terminar con el capitalismo. Ante esto, el ministro de Economía le bajó el perfil sobre que dicho mensaje tenga un impacto en las inversiones durante este gobierno.

“El presidente ha sido muy claro que eso es una expresión política de largo plazo, muy honesta por lo demás, pero no tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos ejecutando en el corto plazo como gobierno. Nuestro programa efectivamente ocurre en los marcos y en los bordes de la economía capitalista como el grueso de las economías en el mundo”, explicó.