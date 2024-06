Corfo recibe en el primer trimestre los menores pagos por el litio del salar de Atacama en más de dos años

El fuerte descenso en los precios promedio de venta del litio que realizan SQM y Albemarle tuvo su correlato en los pagos que recibió la Corfo por concepto de arriendo de sus pertenencias en el salar de Atacama durante el tercer trimestre.

Según los registros de la agencia estatal, los pagos de ambas compañías durante los tres primeros meses del año sumaron en total US$135 millones. La cifra supone un descenso del 87% al compararla con los US$1.046 millones anotados por el mismo concepto en el mismo período de 2023. Asimismo, es la menor cifra trimestral en más de dos años, desde el tercer trimestre de 2021, cuando pagaron US$ 42 millones en conjunto a Corfo por el arrendamiento de las pertenencias en el mayor depósito de litio de salmuera del mundo.

La cifra se descompone en pagos efectuados por SQM que totalizaron US$94 millones, un 86% menos que los US$670 cancelados a Corfo entre enero y marzo de 2023. Su competidora, la norteamericana Albemarle, canceló US$41 millones, un 89% menos que los US$376 millones que giró a la agencia gubernamental en el mismo lapso.

Los contratos de las -hasta ahora- únicas dos empresas que extraen litio desde el mayor depósito, gravan las ventas del denominado oro blanco en una escala ascendente de tasas. Estas parten en 6,8% cuando el precio por cada tonelada de carbonato de litio no supera los US$4.000 y suben progresivamente hasta el 40%, cuando el valor del mineral clave para la transición está por sobre los US$10.000. Por eso, los pagos de las mineras reflejan la marcada variación que han tenido los precios en los últimos años.

En el primer trimestre, el precio spot del litio en China promedió US$14.005 por cada tonelada. Esto contrasta con los US$54.409 vistos entre enero y marzo del año previo, y a su vez, con los de US$ 58.142 del 2022. Ese año marcó el inicio del boom, que llevó la cotización del oro blanco a niveles nunca antes vistos, por sobre los US$ 82.000 por cada tonelada. El peak de pagos al fisco ocurrió, precisamente, en el segundo semestre de 2022, cuando ambas compañías sumaron un canon de arrendamiento de más de US$ 1.200 millones por trimestre. En cambio, los valores de 2024 han internalizado las dudas del mercado sobre la demanda proveniente de la electromovilidad.

En los primeros tres meses del año, según cifras de la China Passenger Car Association (CPCA) las ventas de vehículos eléctricos en China, el principal mercado mundial del segmento, mostraron abruptos descensos, pero en mayo reflejaron una marcada recuperación al anotar 790 mil unidades, 36% más en la comparación interanual y un 17% más que lo visto en abril. En lo que va del año, las ventas acumulan más de 3,2 millones de unidades. un 34% sobre lo visto al mismo mes de 2023.

Con todo, en su última entrega de resultados, SQM sinceró el impacto de los menores precios al que vende el litio producido en el salar de Atacama. En ese entonces, informó que el precio promedio entre enero y marzo se ubicó en US$12.600 por tonelada métrica. En una presentación a inversionistas, aproxima ese valor en base a otra medida, el kilo, dejándolo en US$13. Al comparar trimestralmente, en marzo el valor del litio que vende SQM tocó su nivel más bajo desde el tercer cuarto de 2021, cuando promediaba US$8 por kilo. La propia firma detalló que la disminución interanual alcanza al 75,3% en comparación al valor visto durante el primer trimestre de 2023.

Albemarle, en tanto, no informa a qué valores comercializa el litio que produce en el mismo depósito.

Mayores ventas físicas

Pese a los menores precios, el volumen de las ventas de litio que cada compañía informa a Corfo en el marco de sus respectivos contratos de arrendamiento mostraron un alza de 31% en el primer trimestre. Entre SQM y Albemarle, vendieron un total de 64,8 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés).

De ellas, 53,67 mil toneladas corresponden a SQM, y 11,2 mil a Albemarle, marcando un alza de 45% en el caso de la minera privada chilena, y un descenso de 10% en el de la firma norteamericana.

Las cifras reflejan la redoblada apuesta de SQM por incrementar la producción, pese a un contexto de menores precios, aspecto que analistas internacionales han cuestionado en informes dedicados a analizar el mercado global del litio, señalando la poca disciplina de las empresas para manejar sus inventarios y así manejar de mejor manera los precios.

SQM estima alcanzar una producción de 210 mil toneladas LCE en 2024, con ventas que podrían alcanzar las 200 mil toneladas. Según la última presentación corporativa de la minera ligada al grupo Pampa y a la china Tianqi, “más del 85% de los volúmenes de ventas de 2024 están contratados con precios vinculados a índices de precios con un desfase promedio de un mes”.