Corte de Santiago confirma invalidación de permisos de edificación en Estación Central

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de protección presentados por empresas inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República que declaró ilegales cinco permisos de edificación en la comuna de Estación Central.

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Paulina Gallardo y Blanca Rojas– descartó actuar arbitrario del ente contralor al emitir los dictámenes de invalidación.

El fallo sostiene que las cinco resoluciones mediante las cuales la Directora de Obras de la Municipalidad de Estación Central dispuso la invalidación de los permisos de edificación N°157-2017, N°158-2017, N°77-2017, N°26-2018 y N°40-2017, contemplan expresamente las alegaciones efectuadas por los afectados y consignan, en términos generales, los siguientes fundamentos:

Que el permiso de edificación se otorgó acogiendo el proyecto al sistema de agrupamiento continuo a que se refieren los artículos 1.1.2 y 2.6.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Que de acuerdo a lo señalado en los Dictámenes N°43.367 de fecha 11 de diciembre de 2017 y N°44.959 de fecha 28 de diciembre de 2017, y N°27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018, de la Contraloría General de la República, el otorgamiento de dicho permiso de edificación acogido al sistema de agrupamiento continuo, no se ajusta a la normativa vigente de conformidad con lo interpretación normativa efectuada en la Circular Ord. Nº203 de fecha 16 de mayo de 2016 (DDU 313) del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, toda vez que, según se señala en dicho oficio circular, para acoger un proyecto al sistema de agrupamiento continuo se requiere que el instrumento de planificación territorial vigente a la data del permiso establezca la altura para dicho sistema de agrupamiento, cuestión que en el caso concreto no acontecía a esa fecha, razón por la cual, encontrándose la norma incompleta, no resultaba posible acoger el respectivo permiso a dicho sistema de agrupamiento.

Agrega que en especial, el Dictamen Nº27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría General de la República, debe considerarse como una instrucción para que la DOM inicie el procedimiento invalidatorio en conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Nº 19.880.

Asimismo sostiene que “la DDU 313 y los dictámenes de la Contraloría General de la República se encuentran amparados por la presunción de legalidad establecida en el artículo 3 inciso final de la Ley Nº19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen a los Órganos de la Administración del Estado, sin que a la fecha se haya declarado su ilegalidad mediante resolución administrativa o sentencia judicial alguna, careciendo esta Directora de Obras Municipales de facultades para desconocer su existencia y contenido o para declarar su ilegalidad dentro de este procedimiento administrativo”.

La sentencia consigna que el artículo 51 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su inciso primero dispone que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al consejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.

Además, el fallo recuerda que “(…) la Circular Ord. Nº203 de fecha 16 de mayo de 2016 (DDU 313) del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señala, en lo medular que en aquellos casos en que el Instrumento de Planificación Territorial no contempla altura máxima aplicable, la norma urbanística de sistema de agrupamiento de edificación continua estaría incompleta por cuanto dicha altura constituye una de las condiciones que debe cumplir ese tipo de edificación, conforme a la definición contenida en el artículo 1. 1.2. de la OGUC, y por consiguiente, no sería posible aplicar en esa zona el sistema de agrupamiento de edificación continua, cuyo es el caso, no se trata pues de un cambio normativo sino de una interpretación acerca del sentido y alcance de la norma”.

La resolución sostiene que la Directora de Obras Municipales carece de atribuciones para efectuar una interpretación normativa distinta de la señalada en la Circular Ord. N°203 de fecha 16 de mayo de 2016 (DDU 313) del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y tampoco puede desconocer o dejar sin aplicación lo resuelto mediante los Dictámenes Nº43.367 de fecha 11 de diciembre de 2017 y Nº44.959 de fecha 28 de diciembre de 2017 y Nº27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018 de la Contraloría General de la República.

“Que, en consecuencia, las alegaciones efectuadas por el titular del permiso no permiten desvirtuar o dejar sin efecto lo señalado en la Circular Ord. Nº203 de fecha 16 de mayo de 2016 (DDU 313) del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los Dictámenes Nº43.367 de fecha 11 de diciembre de 2017, N°44.959 de fecha 28 de diciembre de 2017 y Nº27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018, del Contralor General de la República, lo cual se entiende sin perjuicio de otros derechos o acciones que pueda ejercer en contra de dichos actos administrativos en las sedes correspondientes”, determina el fallo.