Credit Suisse iniciaría venta de unidad gestión activos en EE.UU.

Credit Suisse Group AG está considerando vender su negocio de gestión de activos en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.

El banco suizo inició recientemente un proceso de venta de las operaciones estadounidenses de Credit Suisse Asset Management, o CSAM, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público.

Se espera que la unidad, que incluye una plataforma para invertir en obligaciones de préstamos garantizados, atraiga el interés de empresas de capital privado, señalaron las personas. No se ha tomado ninguna decisión final y Credit Suisse podría optar por quedarse con la unidad, dijeron las fuentes citadas.

Un representante de Credit Suisse, con sede en Zúrich, declinó formular comentarios.

La posible venta se produce en momentos en que Credit Suisse se prepara para presentar a los inversionistas cambios la próxima semana, ya que el banco busca simplificar y reducir sus actividades tras los escándalos y las pérdidas.

La empresa también está en proceso de vender su grupo de productos titulizados, que ha atraído el interés de empresas como Mizuho Financial Group Inc. y Apollo Global Management Inc., informó Bloomberg News. Centerbridge Partners, Pimco y Sixth Street también se encuentran entre los posibles postores, según personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones de Credit Suisse han caído más del 48% este año, lo que le da un valor de mercado de alrededor de 12.000 millones de francos suizos (US$12.000 millones). Eso es más del doble del descenso del 23% del índice bancario KBW.