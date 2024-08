Crisis de basura en Los Lagos: REMAP recupera hasta el 70% de los residuos que van a relleno sanitario

Hablamos de la primera planta de pretratamiento de residuos en la región de Los Lagos que recibe residuos industriales que no se segregaron en origen, siendo la única empresa autorizada para recuperar las materias primas que las otras compañías disponían en rellenos sanitarios. Ahora, son valorizados, logrando recuperaciones de hasta el 70% del total.

Si se traduce en números, a un año de entrar en operación, REMAP procesó más de 5.000 toneladas, con un promedio de valorización de más del 50%, evitando que más de 400 camiones anuales de desechos industriales de la Región de Los Lagos se destinen a rellenos sanitarios de otras regiones, reduciendo en hasta 800 kilómetros de distancia por viaje, logrando una importante disminución de la huella de carbono de la industria acuícola.

“El impacto es enorme. Se ha publicado bastante respecto al grave problema de la basura en la región y, como es la cultura en REMAP, nosotros llegamos con una solución concreta, de gran escala y que ya está operando. Recuperamos aproximadamente el 50% de los residuos industriales y, eso es 50% menos de viajes y disposición en los rellenos sanitarios. El alcance es real e inmediato”, señala Eduardo Blanco, gerente general de REMAP.

La empresa ubicada entre Puerto Montt y Puerto Varas, con 7 hectáreas de terreno, cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que le permite entregar una pronta respuesta a la problemática de los residuos y expandirse a nuevas soluciones en el rubro de la valorización.

REMAP surge en 2022 formado por un equipo con más de 20 años de experiencia en el rubro de gestión de residuos, tras identificar que en la zona existía una demanda para mejorar la recuperabilidad de los residuos, principalmente por parte de la salmonicultura, al no contar con un multidestinatario que valorizara los residuos mezclados que antes enviaban a relleno sanitario.

La recuperación de residuos que ejecuta la empresa en la región es completa, es decir, aborda todos los no peligrosos -sean voluminosos o no-, domiciliarios, industriales o municipales. “Este modelo multidestinatario permite a los generadores mantener sus patios de residuos pequeños, limpios y despejados, al externalizar todo este pretratamiento en las instalaciones de REMAP. También sirve como empujón final para recuperar lo que ya no se logró segregar internamente. Ha sido una solución que las industrias de la zona han apreciado como una forma eficiente y concreta para devolver a la economía estos residuos que iban a rellenos sanitarios”, agrega Blanco.

Actualmente, REMAP cuenta con más de 40 clientes de distintos tamaños y principalmente del rubro salmonero, agrícola, municipal, entre otros. La meta es estar presentes en un mediano plazo en diversas regiones de Chile, con la oferta de Recuperación Final -valorización de los residuos mezclados-, buscando un alcance mayor con el mismo modelo.

Durante el 2024, la empresa ha realizado las inversiones necesarias para poder duplicar su capacidad de procesamiento para el próximo año, convirtiéndose en un actor relevante para solucionar la problemática de la basura en el sur de Chile.

¿Qué hace REMAP?

REMAP recepciona los residuos mezclados que iban directamente al relleno sanitario, los cuales mediante un proceso de segregación según tipo de residuo, los limpia, compacta y/o tritura para transformarlos en materia prima. Luego, son despachados a distintos valorizadores. Este proceso se llama pretratamiento.