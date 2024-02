¿Cuánta gente en Chile está enamorada de su trabajo?

El estudio “Enamorados del Trabajo” de enero del 2024 elaborado por Laborum evidencia que los trabajadores chilenos cada vez se encuentran más disconformes con sus labores, pese a que aquellos que les gusta siguen siendo mayoría. Un 58% de los encuestados señaló estar enamorado o que les gusta su trabajo, lo que representa una caída de 23% en comparación al mismo periodo de 2023.

Por el lado contrario, el estudio muestra que un 29% declaró que no le gusta o que incluso odia su trabajo, aumentando un 21% en relación al año anterior.

Esta investigación, que consideró trabajadores de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú, y busca explorar la valoración que tienen las personas sobre su trabajo.

Respecto a esto, la encargada de marketing y comunicaciones de Laborum, Lorena Vargas, expresó que “las personas consideran diversas variables a la hora de evaluar su bienestar o el amor por su trabajo. Si bien el salario sigue siendo un ítem importante, otros beneficios como flexibilidad horaria, trabajo remoto, clima laboral, u oportunidades de desarrollo profesional son tan valoradas como el ingreso. Desde esa perspectiva, los resultados del estudio dan cuenta de un clima a nivel nacional donde los trabajadores están apostando por mejorar las condiciones del mercado”.

Entrando más en detalle a lo señalado por Vargas, el estudio refleja que si bien el salario no figura como una razón para amar la fuente de trabajo, sí influye fuertemente cuando las personas la odian.

Cuando las personas que aman su trabajo fueron consultadas por los motivos detrás de esto, un 45% apuntó a que disfrutan de lo que hacen, y un 23% a que con su trabajo aportan a la sociedad. Sólo un 3% dijo que le gustaba su trabajo por el sueldo que obtiene por él.

En cambio, entre los principales motivos para odiar el trabajo se encuentra la inconformidad con el lugar en el que trabaja con un 33% de las preferencias y un sueldo insuficiente con el 25% de ellas. Según detalla Laborum, el panorama se mantiene en relación a enero de 2023. Sin embargo, el año pasado la remuneración figuraba como la principal causa.

Aún así, Laborum concluye que los chilenos no sólo trabajan por dinero. Cuando se le preguntó a los encuestados si es que seguirían trabajando en el caso de ganar la lotería o no tener la necesidad económica, el 68% de los talentos en Chile declaró que sí: un 40% porque le gusta trabajar y un 35% porque apuntó a que el problema no es laburar, sino hacerlo en algo que no les gusta.

En esta misma línea, consultados por sus escenarios ideales para trabajar, el 30% se inclina por la idea de crear su propia organización o emprender su propio proyecto, a lo que le sigue un 23% que quisiera trabajar con menos presión y disfrutando más de lo que hacen.

“Por otro lado, al ponerlos en el caso de poder volver a empezar de cero, un 53% de los talentos respondió que sí volvería a escoger el mismo trabajo, mientras que un 47% respondió que no”, especificaron desde Laborum.

Panorama internacional

Según los registros de este estudio, son los trabajadores ecuatorianos los más enamorados de su trabajo, con el 29% de los encuestados. En segundo lugar se posicionó Perú con el 26% de los trabajadores, seguido de Panamá con el 21%.

Luego de Chile, que está en el cuarto lugar de los cinco país considerados para este estudio, se encuentra Argentina, con apenas el 16% de los trabajadores que consideran que están enamorados o que les gusta sus fuentes laborales, posicionándose en el último lugar del ranking.

“Al igual que en Chile, en los otros países que participaron del estudio, el sueldo no es la razón más determinante para amar o gustar del trabajo, pero se destaca como uno de los principales factores de disconformidad”, explicó Laborum.

Y agregaron que “en Argentina, el 30% de los talentos argumenta que no ama su trabajo porque el salario no es suficiente, cifra que alcanza el 25% en Perú, el 33% en Ecuador y el 35% en Panamá”.